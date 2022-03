Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In Sachen Nahverkehr hat sich das Land viel vorgenommen. Bis 2030 soll es doppelt so viele Fahrgäste wie 2010 geben, hinzu kommt der Ausbau eines verlässlich-getakteten ÖPNV von frühmorgens bis spätabends in den Städten wie im ländlichen Raum. Doch die ehrgeizigen Pläne unter dem Zeichen von Klimaschutz und Verkehrswende könnten ins Stocken geraten. Denn Betrieb und Ausbau vor allem des regionalen Schienenverkehrs stehen vor einer erheblichen Kostensteigerung. Minister Winfried Hermann (Grüne) sagt: "Wer mehr für den Klimaschutz unternehmen und den Schienenverkehr ausbauen will, muss auch die Mittel erhöhen, die die Länder genau hierfür brauchen."

Finanzielle Basis für den Bahnregionalverkehr – vom Land bestellt und bezahlt – sind neben dem Ticketverkauf die Regionalisierungsmittel. Diese verteilt der Bund an die Länder. 2021 waren dies rund elf Milliarden Euro, Baden-Württembergs Anteil betrug 1,1 Milliarden Euro. Das klingt viel, aber, so Hermann: "Die bisherigen Pläne decken das neue Ziel nicht ab." Ehrgeizige Ziele, steigende Kosten und die bisherigen Mittel, "das passt doch hinten und vorne nicht mehr zusammen".

Nach einer Hochrechnung des Ministeriums könnten Mehrkosten von jährlich 74 bis 100 Millionen Euro hinzukommen. Die Verträge mit Bahnunternehmen enthalten Dynamisierungsklauseln, die gemäß dem Energieindex des Statistischen Bundesamtes für Strom und Diesel Preissteigerungen abfedern sollen. Die explodierenden Dieselpreise machen auch privaten Busunternehmen schwer zu schaffen. Deren Verband appelliert an die Politik, die Branche nicht im Regen stehen zu lassen.

Zweiter Preistreiber sind die Tarifverträge – und steigende Trassenpreise. Die Hälfte der Regionalisierungsmittel reiche man an die Bahn weiter, so Hermann, gemeint sind die DB-Töchter "Netz" sowie "Station und Service". Man sei an der finanziellen Grenze, eine Bestellung weiterer Züge sei nicht möglich.

Die Verkehrsminister der Länder haben jüngst beim Treffen mit Bundeskollege Volker Wissing (FDP) einen jährlichen Zuwachs um 1,5 Milliarden Euro von 2023 bis 2030 verlangt, für 2022 soll es wegen der Coronahilfen weniger sein. Wissing versprach damit in Haushaltsverhandlungen zu gehen. Im Gegenzug verlangte er eine ÖPNV-Reformkommission: Ohne diese gäbe es kein zusätzliches Geld. Hermann ist nicht grundsätzlich gegen eine Reformdebatte. Aber: "Ob mit oder ohne Reform, wir brauchen die Zusagen für die Mittelerhöhung schnell." Einmalbeträge reichten nicht aus.

Im "Konzept 2025" von 2014 hat das Land bereits einen Ausbaupfad beschrieben, 2021 folgte das "ÖPNV-Konzept 2030". Die Ausschreibungen für Inbetriebnahmen ab 2025 sollen Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen. Daraus leitet das Land die künftigen Zugzahlen ab. 2025 scheint weit weg, aber nicht im Bahngeschäft. "Wenn ich nicht weiß, ob ich mehr Regionalisierungsmittel vom Bund bekomme, kann ich die zusätzlichen Verkehre auch nicht ausschreiben", so Hermann. Ausschreibungen hätten mehrjährigen Vorlauf, Unternehmen brauchten wiederum Jahre, um Bahnen zu beschaffen und Mitarbeiter einzustellen. Im Dezember 2019 kündigte das Land etwa an, bis zu 200 neue Fahrzeuge für das neue "E-Netz Stuttgart-Bodensee" zu beschaffen, verbunden mit einer Neukonzeption unter anderem der Stuttgarter Netze und angesichts der geplanten Eröffnung von "Stuttgart 21" 2025.

In den Stuttgarter Netzen inklusive dem Netz 3a (Murrbahn) sind derzeit insgesamt 118 einstöckige Elektrotriebfahrzeuge unterwegs, die für eine digitale Nachrüstung vorgesehen sind. Für das E-Netz Stuttgart-Bodensee, das 2025 den Betrieb aufnehmen soll, sollen 130 Doppelstockfahrzeuge bestellt werden, die erstmalig für Baden-Württemberg eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern bieten und für den Einsatz auf Schnellfahrstrecken geeignet sind.

Oder das Beispiel Abellio: Der Bahnbetreiber ging insolvent, die landeseigene SWEG übernahm Ende 2021 Betrieb und Mitarbeiter, das Land erstattet die zusätzlichen Kosten. Der Verkehrsvertrag wird nun neu ausgeschrieben, das Land rechnet mit Mehrkosten alleine im früheren Netz von Abellio von rund zehn Millionen Euro jährlich. "Die Mehrkosten sind leider unvermeidbar. Abellio war nicht mehr willens, den Vertrag zu den vereinbarten Konditionen zu erfüllen. Wir müssen die Verkehre daher erneut ausschreiben, auch wenn es mehr kostet," so der Minister.

Dass das Land finanziell in die Bresche springt, hält Hermann beim Ausbau des Schienenverkehrs für ausgeschlossen. "Dann müsste ich dem Landtag sagen, dass wir keinen Spielraum für zusätzliche Angebote haben werden."