Stuttgart. (dpa-lsw) Mit den Apotheken gibt es nun eine weitere Anlaufstelle für Corona-Impfungen - zum Start machen aber nur wenige mit. Wer am Dienstag für eine Corona-Impfung in eine Apotheke wollte, wurde landesweit nur an rund 45 Orten fündig, wie aus Angaben der Landesapothekerkammer hervorging. Auf einer Webseite der Kammer können Interessierte nach Apotheken in ihrer Nähe suchen, die künftig Impfungen anbieten.

Aufgrund einer Änderung der Corona-Impfverordnung durch den Bund dürfen nun auch Apothekerinnen und Apotheker Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Zuvor mussten die Apotheker Schulungen absolvieren und sich so etwa auch für den Umgang mit möglichen Impfreaktionen rüsten.

Geimpft werden in den Apotheken alle am Markt zugelassenen Stoffe. Kinder werden aber erst ab dem Alter von zwölf Jahren in Apotheken geimpft.