Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Derzeit heißt es bei Beschäftigten in der Pflege und in Krankenhäusern zumindest für das Land: Impfstatus unbekannt. Auch wenn Heimträger oder Kliniken die entsprechenden Informationen abfragen, kann die Landesregierung sich diese Informationen nicht übermitteln lassen. "Für solche Abfragen fehlt uns zurzeit leider schlicht die Rechtsgrundlage", erklärte ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag, nachdem die RNZ zuvor über die dürftige Datenbasis beim Impfstatus in den sensiblen Bereichen berichtet hatte. "Wir wollen das aber ändern."

Bereits bei der Gesundheitsministerkonferenz der Länder Anfang November sei der Bund aufgefordert worden, eine Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, dass die Pflegeeinrichtungen "auch ohne Anlass und regelmäßig im Sinne eines Monitorings" verpflichtet seien, den zuständigen Behörden Daten und Auskünfte zu den durchgeführten Testungen und zu den Impfquoten der Beschäftigten sowie der Bewohner zu übermitteln. Das ist bisher nicht geschehen.

Stattdessen zieht man aktuelle Rückschlüsse über die Lage in den Einrichtungen insbesondere durch den "tagtäglichen" Austausch mit den Praktikern der Heime und Kliniken. Dabei zeige sich, so der Ministeriumssprecher, dass allein bei den 1800 Pflegeeinrichtungen im Land das Bild "sehr vielfältig und heterogen" sei. Es gibt "vorbildliche Heime, in denen fast alle Beschäftigten geimpft sind", doch ebenso werde von Einrichtungen mit einer Impfquote von nur 60 Prozent bei den Beschäftigten berichtet.

Daten liegen beim Landesgesundheitsamt zu Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen vor: Seit Anfang März gab es demnach 207 Ausbrüche mit 2080 infizierten Menschen. Davon gehörten laut Sozialministerium 827 Personen (39,8 Prozent) zum Personal. Und davon wiederum sei der überwiegende Teil nicht geimpft, nämlich 590 Personen (71,3 Prozent).

Vergleichbare Zahlen legt das Sozialministerium auch für die Schulen vor: Seit Anfang März gab es hier 643 Ausbrüche mit 3058 infizierten Menschen. Davon gehörten 556 Personen (18,2 Prozent) zum Personal. 387 Personen (69,6 Prozent) davon waren nicht geimpft.

In beiden Bereichen geht das Land zwar davon aus, dass die Impfquoten sich in den letzten Monaten noch erhöhten haben – zum Erhebungsbeginn im März konnte das Personal noch gar nicht durchgeimpft sein. Es fehlte schlicht an Impfstoff und damit an Impfmöglichkeiten.

Trotzdem lautet die Schlussfolgerung: Das Infektionsgeschehen bei ungeimpftem Personal in Pflegeheimen und Schulen sei "deutlich höher" als bei geimpftem. "Wenn also mehr Personal geimpft wäre, könnten wir die Ausbruchszahlen in diesem Bereichen deutlich reduzieren", so der Sprecher. Es gelte, einerseits die "hochgefährdeten" Senioren, andererseits die ungeimpften Kinder in Kitas und Grundschulen zu schützen. Und: Eine hohe Impfquote schütze auch das Personal selbst. "Wir hatten in Baden-Württemberg bereits vier Todesfälle von Altenpflegerinnen und Altenpflegerin, die an Corona verstorben sind – und die alle vier nicht geimpft waren", so der Sprecher.

Unklar bleibt weiterhin, warum das Land nicht zumindest bei den Lehrkräften, also den eigenen Beschäftigten, genauer nachfragt. Die Rechtsgrundlage hierfür gibt es. Ein Sprecher des Kultusministeriums hatte der RNZ jedoch gesagt, man verzichte auf die Abfrage, um den Schulen "den zusätzlichen organisatorischen Aufwand" zu ersparen. Das Sozialministerium wollte sich zu dieser Auskunft nicht äußern. "Entsprechende Planungen des Kultusministeriums kommentieren wir nicht", hieß es lediglich.