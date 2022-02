Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), hat für dieses Jahr eine Trendwende bei den Sozialwohnungen vorausgesagt. 2021 seien in Baden-Württemberg 1545 neue Sozialwohnungen fertiggestellt worden, sagte Razavi anlässlich einer von der CDU beantragten Landtagsdebatte zum Wohnungsbau. Hinzu würden 411 neue Belegungsbindungen für bereits bestehende Wohnungen kommen.

"Unterm Strich macht dies ein Plus von knapp 2000 neuen Sozialwohnungen. Wenn sich das so fortsetzt, werden wohl schon dieses Jahr in Baden-Württemberg mehr neue Sozialwohnungen entstehend als alte aus der Belegungsbindung fallen", so Razavi. Das sei eine wichtige Trendwende und das dafür zentrale Landeswohnraumförderprogramm in diesem Jahr mit 377 Millionen Euro so gut ausgestattet wie noch nie. 2014, als mit Nils Schmid noch ein SPD-Minister im Land für den Wohnungsbau verantwortlich gewesen sei, habe der Bewilligungsrahmen gerade einmal 63 Millionen Euro umfasst, sagte die Ministerin.

Auch im frei finanzierten Wohnungsbau zeige die Kurve sowohl bei den Fertigstellungen als auch bei den Baugenehmigungen nach oben, zog Razavi nach einem dreiviertel Jahr im Amt zufrieden Zwischenbilanz.

Razavis Parteifreundin Christine Neumann-Martin, Wohnbauexpertin der CDU-Fraktion, sprach mit Blick auf die Sozialwohnungen von einem "Zwischenerfolg". Der Wohnungsmangel könne nicht von heute auf morgen behoben werden. Der Vize-Vorsitzende des Landtags-Ausschusses für Wohnungsbau, Martin Grath (Grüne), sieht die Regierungskoalition ebenfalls auf dem richtigen Weg, benannte aber auch Probleme. So führe der Fachkräftemangel dazu, dass inzwischen eine stattliche Anzahl an finanzierten und genehmigten Bauvorhaben nicht umgesetzt werden könne. Daher bedürfe es großer Anstrengungen, mehr Fachkräfte zu gewinnen. "Das Bauhandwerk ist der Wohnraummangel-Löser von nebenan."

Die Oppositionsfraktionen stellten indes unisono die bisherigen Leistungen der grün-schwarzen Koalition bei der Bekämpfung der Wohnungsnot und die Notwendigkeit des 2021 neu geschaffenen Ministeriums in Frage. "Die Situation wird jedes Jahr schlechter", klagte der Wohnbauexperte der SPD, Jonas Hoffmann. 16 der 30 teuersten deutschen Städte lägen in Baden-Württemberg. Der gutachterlich für notwendig erachtete Bedarf an neuen Sozialwohnungen liege bei 4500 bis 6000 pro Jahr, das erreiche das Land nicht annähernd. "Sie, Frau Ministerin, lassen sich für Erfolg feiern, die keine sind."

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der FDP, Friedrich Haag, sagte, das Land feiere sich für seine soziale Wohnraumförderung und damit einen Bereich, der gerade einmal rund ein Prozent aller Wohnungen im Land ausmache. Die eigentlichen Probleme wie fehlende Baufläche und explodierende Baukosten blieben aber unberücksichtigt. "Schaffen Sie die Hürden ab, die das Bauen verzögern und das Wohnen verteuern!", forderte Haag.