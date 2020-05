Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In der Corona-Pandemie fordert die SPD einen Milliarden-Schutzschirm für die Kommunen. In einem Beschluss, der unserer Zeitung vorliegt, schlagen SPD-Landtagsfraktion und die baden-württembergischen Abgeordneten der Bundestagsfraktion Hilfen in Höhe von mindesten 2,5 Milliarden Euro vor. In einem Brandbrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordern 32 SPD-Oberbürgermeister und Bürgermeister parallel dazu "eindringlich einen Schutzschirm in Höhe von mindestens 2,5 Mrd. Euro für die Kommunen in Baden-Württemberg". Der Bund soll sich daran beteiligen.

Die wirtschaftliche Krise nehme "vor allem auf Seiten der Kommunen jeden Tag mehr an Dramatik zu", schreiben die Rathauschefs. Es werde erhebliche wirtschaftliche Folgen haben, wenn die Kommunen als größter öffentlicher Auftraggeber deutlich weniger investieren könnten oder gar ausfielen.

Die Landtagsfraktion und die Landesgruppe im Bundestag warnen, den Kommunen drohten Steuermindereinnahmen von rund 18 Milliarden Euro und zusätzliche Ausgaben von rund sechs Milliarden Euro bis Jahresende. "Dabei kommt unseren Kommunen bei der Bewältigung der Pandemie die zentrale Rolle zu, das Leben während der Pandemie zu organisieren und soziale Leistungen und Infrastruktur aufrechtzuerhalten."

Der Beschluss fordert ein Sofortprogramm, das die Kommunen vor den finanziellen Folgen der Corona-Krise schützt und hilft, wichtige Investitionen fortzusetzen. Das Land soll Elternbeiträge für Kita- und Schulbetreuung sowie die Kindertagespflege im Umfang der tatsächlichen Ausfälle übernehmen und auch andere Gebühren und Beiträge ausgleichen. Die Sozialdemokraten verlangen einen Beteiligungsfonds für kommunale Unternehmen bei der L-Bank und einen zeitlich an die wirtschaftliche Erholung angepassten Fonds, aus dem Steuermindereinnahmen abgefedert werden können.

Bislang hat das Land den Kommunen als Soforthilfe Abschlagszahlungen von zusammen 200 Millionen Euro überwiesen. Dass dies pauschal erfolgt ist, findet die SPD zwar richtig. Beim Schutzschirm müssten aber Verwendungen definiert werden. "Das sind wie oben genannt vor allem die Elternbeiträge für Kinderbetreuung (315 Mio. Euro bis Jahresende) und sich auf der Ausgabenseite weiter aufsummierende Verpflichtungen für kommunale Einrichtungen, welche aufgrund sinkender Einnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer) unter Druck stehen."