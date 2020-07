Axel Habermehl

Stuttgart. In den drei Monaten des eingeschränkten Schulbetriebs hat es an baden-württembergischen Schulen mindestens 82 Corona-Fälle gegeben. Das ergab eine Abfrage dieser Zeitung beim Landesgesundheitsamt (LGA).

Für die Zeit zwischen 1. Mai und 28. Juli wisse das LGA von 78 COVID-19 Fällen unter Kindern und Jugendlichen sowie von vier COVID-19 Fällen unter Beschäftigten an Schulen, teilte das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart mit. Es wies jedoch darauf hin, dass die Information, ob es sich bei bestätigten Fällen um solche an Schulen handelt, nur dann dem LGA übermittelt werde, sofern diese Information dem Gesundheitsamt vor Ort vorliege. Die tatsächliche Zahl könnte also höher sein.

In einer ähnlichen Größenordnung wurden wegen Corona-Fällen dann auch Schulen zumindest teilweise vorübergehend geschlossen. Nach Auskunft des Kultusministeriums wurden seit der Wiederaufnahme des eingeschränkten Schulbetriebs Anfang Mai insgesamt 86 Schulen als teilweise oder ganz geschlossen gemeldet. Stand Dienstag sei keine Schule komplett geschlossen gewesen. In 24 Schulen landesweit seien jeweils einzelne Klassen oder Gruppen aktuell von einer Schließung betroffen.

Alle Schulen im Land waren von 17. März an vorübergehend vollständig geschlossen. Ab 4. Mai durften ausgewählte Schüler wieder kommen. Am 29. Juni öffneten alle Grundschulen wieder komplett.