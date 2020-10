Stuttgart. (sös) Galt bisher noch in Baden-Württemberg, dass Schülerinnen und Schüler zumindest im Unterricht keine Maske tragen müssen, ändert sich das nun: Am Donnerstag informierte das Kultusministerium über eine entsprechende Anpassung der Corona-Verordnung des Landes. Die Handreichungen und Hygienehinweise für die Schulen wurden ebenfalls angepasst.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz landesweit auf den Wert von 35 und mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ("Pandemiestufe 3"), gilt für Schüler ab der 5. Klasse künftig auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 34,5. Am Donnerstag stieg er auf 38,0. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte bisher eine entsprechende Vorgabe aus pädagogischen Gründen vermeiden wollen. Jetzt sagte sie: "Das dynamische Infektionsgeschehen macht es erforderlich, dass wir die Schutzmaßnahmen an den Schulen anpassen."

An den Grundschulen soll sich allerdings nichts ändern: Die "Kinderstudie" der Universitätskliniken im Land habe ergeben schließlich gezeigt, dass das Infektions- und Übertragungsrisiko bei Kindern bis zum Alter von zehn Jahren deutlich geringer sei, so das Ministerium in einer Handreichung.

Lokal schärfere Maßnahmen sind nur möglich, wenn in einem Stadt- oder Landkreis die 7-Tage-Inzidenz auf über 50 Neuinfektionen steigt. Dann können dort weitere Regelungen beschlossen werden. Einzelne Schulen dürfen aber nicht – beispielsweise durch Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz – schon eigenständig eine Maskenpflicht beschließen. Empfohlen werden dürfe das Maske-Tragen auch im Unterricht zwar. Es dürfe jedoch "kein derartiger Druck aufgebaut werden, dass die Empfehlung faktisch einer Verpflichtung gleichkommt", so das Ministerium.

Neu in der Verordnung ist zudem, dass künftig an Schulen ein strenges Zutritts- und Teilnahmeverbot für Lehrkräfte und andere Personen besteht, die entgegen der rechtlichen Vorgaben keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Lehrkräfte, die gegen die Auflage verstießen, verletzten ihre Dienstpflicht. Ausnahmen gibt es nur "aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen", die aber beispielsweise per Attest bescheinigt werden müssen.

Weigern sich Schüler, die Maske zu tragen, können sie – anders als Lehrer – nicht direkt des Schulgeländes verwiesen werden. Sie haben "grundsätzlichen Anspruch auf Teilhabe am Präsenzunterricht".Es sind zunächst "pädagogische Maßnahmen" empfohlen. Es kann aber auch ein Bußgeldverfahren für sie bzw. die Eltern drohen. Für die Befreiung von der Maskenpflicht ist es nicht ausreichend, wenn die Eltern diese "für unsinnig, unverhältnismäßig oder generell für gesundheitsschädlich halten".

"Mir ist sehr bewusst, welch hoher Aufwand mit der Umsetzung und Durchsetzung der Hygieneregeln für Sie verbunden ist," schreibt Eisenmanns Ministerialdirektor Michael Föll dazu in einem Brief an die Schulen. "Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen Aufwand auf sich nehmen, damit wir gemeinsam gut durch diese Pandemie kommen."