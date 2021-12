Stuttgart. (dpa/lsw) Mit jeweils drei richtigen Zahlen haben zwei Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg je eine Million Euro gewonnen. Die beiden Spielscheine, die ohne die Sonderauslosung am Montag nur 10,50 Euro wert gewesen wären, gehörten einer Frau aus Konstanz und einem bislang unbekannten Gewinner aus dem Landkreis Heilbronn, teilte Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mit. Der unbekannte Tipper könne seine Spielquittung in jeder Lotto-Annahmestelle im Land einreichen, um sein Geld zu bekommen. Der dritte Millionengewinn der Sonderauslosung ging demnach nach Bayern.

In Baden-Württemberg wurden den Angaben zufolge dieses Jahr bislang 29 Millionen-Gewinne erzielt. Damit liege der Südwesten im bundesweit an der Spitze vor Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.