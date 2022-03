Sichtbar an der Seite der Ukrainerinnen: Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) leitete ganz in den ukrainischen Nationalfarben die Parlamentsdebatte. Foto: Bernd Weißbrod

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Landesregierung stellt sich auf eine stark steigende Zahl Geflüchteter ein. Der Staatssekretär im Staatsministerium, Florian Hassler (Grüne), spricht am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung von einer "dynamischen Entwicklung".

Am Dienstagmorgen hatten die Erstaufnahmestellen des Landes knapp 1500 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, 24 Stunden später waren es 528 mehr, insgesamt sind es damit rund 2000. Der Zahl der Neuzugänge steigt dabei täglich an. Dazu kommen Schätzungen zufolge mindestens ebenso viele Ukrainer, die vorerst bei Freunden oder Verwandten privat untergekommen sind.

Mit dem auch für Baden-Württemberg zuständigen ukrainischen Generalkonsul in München, Yuriy Yarmilko, versucht Hassler zeitnah zu klären, ob es unter den Geflüchteten oder unter bereits hier lebenden Ukrainern Lehrer oder Erzieher gibt, die man in der Betreuung einsetzen kann. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat die Kita- und Schulträger gebeten, ukrainischen Kindern und Jugendlichen unbürokratisch Zugang zu ihren Angeboten zu gewähren. Für die relativ große Zahl an Minderjährigen, die alleine auf der Flucht sind (im Fachjargon: unbegleitete minderjährige Ausländer, kurz UMA), sucht das Sozialministerium zudem Möglichkeiten der Betreuung. Die vorhandenen "UMA-Plätze" sind nahezu belegt.

Die größte Baustelle ist aber die Suche nach Unterkünften. Die zuständige Ministerin für Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU), hat dazu auch Gespräche mit Kirchen, etwa über die Nutzung von Klöstern, angekündigt. Städte und Gemeinden suchen ebenfalls Unterkünfte, fordern vom Land aber klare Zusagen über die Übernahme von Kosten. Die Kommunen drängen das Land zudem zur Neuauflage eines Sonderinvestitionsprogramms analog zum großen Flüchtlingsaufkommen 2015/16.

Solidarität mit der Ukraine verspricht auch der Landtag, der am Mittwoch die ukrainische Flagge gehisst hat. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP verurteilen in einem gemeinsamen Beschluss den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin "beauftragten Angriffskrieg gegen die Ukraine" als "einen völkerrechtswidrigen Akt gegen einen souveränen Staat". In dem nur von der AfD nicht mitgetragenen Beschluss fordert der Landtag den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine und unterstützt "die sofortige und vollumfängliche Verhängung von wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland".

„Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen“, warnte Innenminister Thomas Strobl. Foto: Bernd Weißbrod

So klar die Botschaft ist, so unklar ist den Handelnden offenbar, welche Auswirkungen der Krieg und seine Folgen auf das Land haben werden – und wie lange die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im jetzigen Ausmaß anhält. "Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen", sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU), der nach seiner Corona-Erkrankung wieder im Landtag saß. Nach zwei Jahren Pandemie sei die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger in der nächsten großen Krise gefordert.

"Wir werden die Unterstützung aus der Zivilbevölkerung nicht nur einige Tage oder Wochen, sondern Monate und Jahre benötigen", schwört auch CDU-Fraktionschef Manuel Hagel die Bevölkerung auf eine lange Strecke ein. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz verspricht, dass Baden-Württemberg "alle Menschen" aus der Ukraine aufnehmen wolle, die hier Schutz suchen. Dem widerspricht FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Wir können nicht abstrakt sagen: Wir sind bereit, Flüchtlinge grenzenlos aufzunehmen", sagt er. "Diesen Fehler haben wir schon einmal gemacht." Notwendig sei ein europäisches Konzept.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagt mit Blick auf vergangenen Krisen, dass man auch schon erlebt habe, wie Solidarität in Überdruss gekippt sei. Das gelte es zu verhindern: "Solidarität muss in den nächsten Monaten und Jahren zur Selbstverständlichkeit werden."