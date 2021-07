Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Für externe Berater ist die 2015 gegründete IT Baden-Württemberg (BITBW) ein lohnendes Geschäft. Die dem Innenministerium unterstellte Behörde übernimmt die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen für die Landesverwaltung. 2019 hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Überprüfung ausgeschrieben. Erste externe Expertisen holte sich sein Haus für "die Festlegung und Durchführung des Evaluierungsauftrags". Kosten: rund 54.000 Euro. Die folgende "Untersuchung des Reifegrads" der BITBW schlug mit knapp 150.000 Euro zu Buche; deren Ergebnisse wiederum zeitigten eine "Beratung zur Strategie" der Landes-IT und BITBW, für die Berater der Regierung 270.000 Euro in Rechnung stellten. Ein Jahr später erhielten externe Spezialisten den mit 172.000 Euro dotierten Auftrag, die Rechtsform von BITBW zu untersuchen.

Das Beispiel zeigt, wie stark die Regierung in Detailfragen auf externe Berater setzt. Die bringen Spezialwissen und den Blick von außen mit – ihr in der Regel gut dotierter Einsatz wirft oft aber auch die Frage auf, warum der Staat seine Aufgaben nicht selbst erledigen kann.

In Baden-Württemberg steigt die Anzahl der externen Gutachten kontinuierlich: 2017 hatte die Regierung 409 Beratungsleistungen nach außen vergeben, 2018 schon 440, 2019 dann 491, 2020 waren es 542 – der nächste Rekordwert. Das geht aus den aktuellen Bericht hervor, den die Regierung im zweijährlichen Turnus vorlegen muss und der in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses beraten wurde. Die Bandbreite reicht dabei von einem Gutachten zur Effizienz des Artenschutzprogramms Schmetterlinge (Kosten: 150.000 Euro) bis zur Machbarkeitsstudie für einen KI-Innovationspark (585.000 Euro).

Nicht ganz so eindeutig ist die Tendenz bei den Auftragssummen, da es 2017 aufgrund kostenintensiver Gutachten für das Verkehrsministerium einen exorbitanten Ausreißer nach oben gab. Damals lag das Gesamtvolumen bei 28,2 Millionen Euro – nach 13,4 Millionen Euro im Jahr zuvor und 14,2 Millionen Euro im Jahr danach. Seitdem steigt die Summe wieder – auf zuletzt 22,3 Millionen Euro im Jahr 2020. "Das ist eindeutig zu viel. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Regierung vorhandene Kompetenzen in den Ministerien nicht abruft", sagt der Vorsitzende des Finanzausschusses im Landtag, Martin Rivoir (SPD). Der Ausschuss habe die Regierung aufgefordert, Anzahl und Volumen der externen Leistungen zu reduzieren. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) habe zugesagt, dass sich die Regierung bemühen werde, die Kosten für externe Leistungen so weit wie möglich zu verringern. Jedoch werde es auch künftig Fälle geben, bei denen aufgrund der Komplexität die Hilfe externer Experten genutzt werden müsse.

Am meisten Geld für Berater gab 2020 das Innenressort (5,48 Millionen) aus, gefolgt von Wissenschafts- (5,38 Millionen Euro) und Verkehrsministerium (5,2 Millionen Euro). Der Landtag hat die Regierung beauftragt, insbesondere in Ressorts mit Stellenaufwuchs "Eigenerledigungen deutlich auszuweiten". Gegenüber 2018 haben Innen- und Kultusministerium 2019 und 2020 absolut am meisten Stellen dazugewonnen. Während im Kultusbereich die Aufträge an Berater zurückgingen, nahmen sie im Innenministerium zu. Dort verweist man darauf, dass der Anstieg teils auf Beratungsleistungen zurückzuführen sei, von denen alle Ressorts profitierten – der Stellenaufwuchs als einziges Kriterium für den Ruf nach mehr Eigenleistungen daher zu kurz greife.

Doch auch über die gesamte Landesverwaltung hinweg wächst die Zahl der Beschäftigten. Als die Grünen 2011 die Regierung übernommen hätten, seien in den Ministerien exakt 3008 Personen beschäftigt gewesen, inzwischen seien es 4008, sagt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Die Landesregierung gibt das Geld offenbar doppelt aus: Sie beschäftigt in den Ministerien immer mehr Personal und kauft gleichzeitig immer mehr Expertise von außen ein. Das passt nicht zusammen. Grün-Schwarz muss sich schon entscheiden, für was das Geld der Steuerzahler aufgewendet werden soll."