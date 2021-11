Von Sören S. Sgries

Mannheim. Als sich der Parteitag in Mannheim dem Ende nähert, schlendert CDU-Landeschef Thomas Strobl noch einmal durch die Reihen. Er scheint in sich zu ruhen. Wirkt fast erleichtert. Trotz dieser Zahl, die er mit sich herumträgt. 66,5 Prozent. Das ist das Wahlergebnis, mit dem der 61-Jährige in die kommenden zwei Jahre als Vorsitzender geschickt wurde – die meisten hätten das als demütigende Klatsche aufgefasst. Doch der alte und neue Parteichef lässt sich nichts anmerken. Tatsächlich ist das Ergebnis übel – aber nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und vor allem keine wirkliche Überraschung.

Richtig ist: Schlechter schnitt Strobl nur vor zehn Jahren ab, als er mit 63,6 Prozent erstmals an die Parteispitze gewählt wurden. Und da gab es, anders als am Samstag im Mannheimer "Rosengarten", auch einen Gegenkandidaten.

Hintergrund Der neue CDU-Landesvorstand Landesvorsitzender: Thomas Strobl (63,8 Prozent). Generalsekretärin: Isabell Huber (74,9 Prozent). Stellvertretende Landesvorsitzende: Stefanie [+] Lesen Sie mehr Der neue CDU-Landesvorstand Landesvorsitzender: Thomas Strobl (63,8 Prozent). Generalsekretärin: Isabell Huber (74,9 Prozent). Stellvertretende Landesvorsitzende: Stefanie Bürkle (90,6 Prozent), Thorsten Frei (86,4), Daniel Caspary (69,9). Landesschatzmeister: Ulrich Zeitel (95,1 Prozent). Weitere Präsidiumsmitglieder: Nicole Hoffmeister-Kraut (70,4 Prozent), Nicole Razavi (68,1 Prozent). Internetbeauftragter: Ingo Sombrutzki. Mitgliederbeauftragte: Sarah Schweizer. Beisitzer: Margret Mergen, Marion Gentges, Isabel Kling, Ronja Kemmer, Katrin Schütz, Maximilian Mörseburg, Dominique Christine Emerich, Nina Warken, Peter Boch, Birgül Akpinar, Maria-Lena Weiss, Josef Rief, Roman Baumgartner, Klaus Herrmann, Raimund Haser, Albrecht Schütte, Brigitte Schäuble, Ralf Stoll, Winfried Mack, Fabian Gramling, Nicolas Zippelius, Guido Wolf, Klaus Burger, Felix Schreiner, Romen Link.

Viele der folgenden Wahlergebnisse sahen aber sicherlich nach mehr Rückhalt aus, als Strobl tatsächlich hatte. Beispielsweise die fast 98 Prozent 2015: Da hatte die Basis kurz vorher den Parteichef im Mitgliederentscheid zur Spitzenkandidatur demontiert – die Wahl zum Vorsitzenden war das Trostpflaster, um die Gräben wieder zu schließen. 2017 (82 Prozent) befand man sich im Endspurt der Bundestagswahl. Im Mai 2019 (83,3 Prozent) galt gleiches für die Europawahlen.

Jetzt kassierte Strobl also erstmals das, was Politiker gerne als "ehrliches" Ergebnis bezeichnen. Eines, bei dem nicht taktiert wird, keine Ergebnis-Kosmetik betrieben wird, damit das eigene Spitzenpersonal nicht angeschlagen, die Partei nicht gespalten wirkt. Und es ist ein gutes Ergebnis für den Parteichef, da eine Abwahl in Mannheim keineswegs ausgeschlossen war – wenn sich denn nur ein Gegenkandidat gefunden hätte. Historisch gibt es ja durchaus ein Vorbild: Vor 16 Jahren hatte es am gleichen Ort SPD-Bundeschef Rudolf Scharping recht unerwartet aus dem Amt gefegt.

Strobl selbst hatte die Unzufriedenheit an der Basis – wegen den Abstiegs im Land, wegen des Absturzes im Bund – in den vergangenen Wochen schon auf diversen Kreisparteitagen zu spüren bekommen. Viele Stunden ließ er den Zorn der Enttäuschten auf sich einprasseln. Einige Wut dürfte da verraucht sein. Weiteren Widerstand versuchte er mit einer gut 60-minütigen Rede zu brechen, die sich um die Entschärfung diverser Vorwürfe bemühte.

Eine Last, die Strobl mit sich herumträgt: Die Unterstützung von Armin Laschet im Bundestagswahlkampf. "Vielleicht war es der falsche Kandidat", räumt er jetzt ein. Allerdings habe er weder Laschet noch zuvor Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Bundesvorsitzende gewählt, sagt Strobl. Die vorbehaltlose Loyalität gegenüber beiden aber, sobald sie im Amt waren, sei sein Verständnis von konservativen Werten. "Ein Bundesvorsitzender, der nicht die starke Unterstützung hat: Das ist doch eine arme Sau." Natürlich bringe er auch Kritik vor – das habe er als CDU-Bundesvize immer so gehalten. Unter vier Augen. "Im Schlaf wird es mir nicht einfallen, ein einziges öffentliches Interview zu geben, wo ich den Bundesvorsitzenden oder die Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands kritisiere." Es ist eine von vielen Spitzen, die Strobl – mal offen, mal nur andeutungsweise – in Richtung CSU schickt.

Das zweite Thema, das Strobl auf dem Herzen liegt: die Bedeutung von Regierungsverantwortung. "Die CDU kann besser regieren. Es ist auch besser für die CDU, wenn sie regiert", so seine Überzeugung. Einer habe gesagt "Strobl weg, keinesfalls mit den Grünen", erinnert er an die heikle Lage im März, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gleichzeitig mit SPD und FDP sowie der CDU sondieren ließ. Aber Opposition sei nun einmal Mist. Und mit der AfD in die Opposition und dann mit der AfD wieder heraus, wie gefordert wurde? "Dieser Weg ist mit mir nicht zu machen", donnert Strobl, und im aufbrausenden Applaus gehen die folgenden Worte fast unter: "Niemals wird die CDU mit einer Partei, in der Antisemiten, Neonazis, Rassisten geduldet werden, gemeinsame Sache machen."

Dass es gelungen sei, in Baden-Württemberg in der Regierung zu bleiben, sei dem Zusammenhalt, der Professionalität, der Verschwiegenheit der Südwest-CDU zu verdanken, sagt Strobl. "Das ist gut für unser Land."Eine "klitzekleine Chance" hätte er übrigens auch für eine Jamaika-Koalition im Bund gesehen. Dort sei man aber gescheitert an "Egoshooterei", "Selbstdarstellerei", "ewiger Durchstecherei". Strobl wirkt aufrichtig empört. "Wenn sich das nicht ändert, dann wird’s halt nichts", so sein nüchterner Blick auf die Lage in Berlin.

Und in Zukunft? "Wir brauchen neue Köpfe. Aber in den Köpfen muss auch was passieren", fordert Strobl. "Türen auf, Fenster auf, frischer Wind." Er selbst will – so darf man das verstehen – zwar als Parteichef noch mindestens zwei Jahre weiter machen. Aber auf allen weiteren Ebenen darf gerne eine Verjüngung stattfinden. So wie in der Landtagsfraktion mit Manuel Hagel (33), dem jüngsten Fraktionschef bundesweit. Oder mit Generalsekretärin Isabell Huber (34), die eine 60-köpfige Erneuerungskommission leiten wird. Oder mit Moritz Oppelt (32), dem neuen Bezirksvorsitzenden in Nordbaden. Auch ein neues Grundsatzprogramm sei fällig, damit die CDU nicht "als ein miefiger Verein" daherkomme.

Am Ende gibt es wohlwollenden Applaus. Das "Scherbengericht" über Strobl bleibt aus – tatsächlich gibt es keine einzige Wortmeldung, die Aussprache entfällt. Die nächsten harten Auseinandersetzungen, hoffen sie es hier, wird es frühestens in zwei Jahren geben – wenn es nicht um Reformjobs in der Partei, sondern um mögliche Regierungsjobs geht. Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026 – das sind die Zahlen, die jetzt bedeutend sind. Und nicht die 66,5 vom Samstag.

Update: Sonntag, 14. November 2021, 21.00 Uhr

Häme von FDP-Rülke für Strobls Wahlschlappe

Stuttgart. (dpa/lsw) FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat mit Häme auf die Stimmenverluste von Thomas Strobl bei seiner Wiederwahl zum CDU-Landesvorsitzenden reagiert. "Die FDP sieht den CDU-Landesparteitag mit großem Wohlgefallen", sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Ein angeschlagener CDU-Vormann hat uns in aktuellen Umfragen bis auf zwei Prozentpunkte an die CDU herangebracht. Dass die CDU nun einerseits mit ihm weiter macht und ihn andererseits weiter schwächt, kann uns nur recht sein."

Inwieweit die CDU noch ein stabiler Regierungspartner sein könne, müssten die Grünen selbst beurteilen. "Die FDP jedenfalls ist jederzeit zur Übernahme von Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg bereit."

Thomas Strobl war am Samstag mit deutlichen Stimmenverlusten als Vorsitzender der CDU in Baden-Württemberg wiedergewählt worden. Beim Landesparteitag in Mannheim erhielt er 66,5 Prozent der Stimmen.

Update: Sonntag, 14. November 2021, 14.09 Uhr

Schlappe für Strobl - Nur 66,5 Prozent für CDU-Landeschef

Mannheim. (dpa) Thomas Strobl ist mit deutlichem Stimmenverlust als Vorsitzender der Südwest-CDU wiedergewählt worden. Beim Parteitag in Mannheim erhielt er am Samstag nur 66,5 Prozent der Stimmen. 185 Delegierte votierten mit Ja, 93 mit Nein. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Damit schnitt Strobl deutlich schlechter ab als 2019 (83,3 Prozent), 2017 (82 Prozent), 2015 (97,86 Prozent) und 2013 (87,3 Prozent). Man spüre an den Wahlergebnissen, wie schwierig die Zeit für die CDU sei, wie erschüttert man sei, sagten Funktionäre.

Strobl führt den zweitgrößten CDU-Landesverband seit zehn Jahren. Er steht nach den Wahlschlappen in Bund und Land unter Druck. Zwar bleibt er nun für zwei Jahre Landesvorsitzender, beim CDU-Bundesparteitag im Januar will er aber nicht mehr für den Bundesvize-Posten kandidieren, den er ebenfalls seit zehn Jahren inne hat. Mit dem Schachzug, die Ämter im Land und im Bund aufzuteilen, wollte Strobl vor dem Parteitag Druck aus dem Kessel nehmen. Bei Bezirksparteitagen hatte es zuletzt viel Kritik gegeben. In Südbaden hatten Delegierte per Antrag gar den Rückzug Strobls gefordert.

In seiner Rede am Samstag rief der 61-Jährige zur Geschlossenheit auf. Er kritisierte das Verhalten seiner Partei vor und nach der Bundestagswahl am 26. September scharf. "Wir hatten keine Themen - wenigstens keine, die bei den Menschen angekommen sind", sagte Strobl. "Auch nach der Bundestagswahl haben wir es maximal schlecht gemacht." Es hätte durchaus eine kleine Chance für ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen geben können. Aber als man alles aus den Vorsondierungsgesprächen an Medien durchgestochen habe, habe man sich als ernsthafter Partner für die Bundesregierung verabschiedet. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich diese Ego-Shooterei, diese Selbstdarstellerei, diese ewige Durchstecherei satt habe", sagte Strobl unter Applaus.

Gleichzeitig forderte der Landeschef Loyalität von seiner Partei ein. Er habe weder Annegret Kramp-Karrenbauer noch Armin Laschet an die Bundesparteispitze gewählt, aber sie nach der Wahl vorbehaltlos unterstützt, berichtete Strobl. "Im Schlaf wird es mir nicht einfallen, ein einziges öffentliches Interview zu geben, wo ich den Bundesvorsitzenden oder die Bundesvorsitzende der CDU Deutschland kritisiere", sagte er. Er wünsche sich eine breite und stärkere Unterstützung für den Bundesvorsitzenden, sagte Strobl. In seinem Landesverband habe er sich immer wieder gegen Gegner wehren müssen, die gegen ihn intrigierten.

Der Landeschef präsentierte sich in Mannheim auch als Stabilitätsanker der grün-schwarzen Koalition. Man habe sich nach der Landtagswahl nicht beleidigt in die Ecke verkrochen und geschmollt. Niemand könne in einer Koalition 100 Prozent seines Wahlprogramms umsetzen, aber in der Opposition setze man eben null Prozent seines Wahlprogramms um. Opposition sei Mist, die CDU könne besser regieren, sagte Strobl. Baden-Württemberg würde heute schlechter dastehen ohne die CDU. Der Vize-Regierungschef gilt als Vertrauter des grünen Regierungschefs Winfried Kretschmann, mit dem er trotz der Niederlage der CDU im Frühjahr eine Wiederauflage von Grün-Schwarz aushandelte.

Strobl lobt die begonnene Erneuerung in der Südwest-CDU, führt etwa die Wahl von Manuel Hagel (33) zum CDU-Fraktionsvorsitzenden und von Isabell Huber (34) zur Generalsekretärin an. Man müsse die Zeit nun für Diskussionen nutzen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Die CDU müsse die Grundsatzarbeit wieder aufnehmen. Huber wurde am Samstag mit 74,9 Prozent zur Generalsekretärin gewählt. Sie kritisierte ebenfalls "One-Man-Shows, Durchstecher und Wichtigtuer" in der Union, forderte eine Verjüngung der Partei und mehr Frauen. Die CDU brauche weniger Twitter und mehr Charakter, sagte Huber.

Ulrich Zeitel wurde in Mannheim mit 95,1 Prozent als Schatzmeister bestätigt. Die Landrätin des Kreises Sigmaringen, Stefanie Bürkle, bereits vorher Beisitzerin im Landespräsidium, wurde mit 90,6 Prozent zur stellvertretenden Landesvorsitzenden befördert. Als Landesvizes bestätigt wurden ferner Bundestagsfraktionsvize Thorsten Frei (86,4 Prozent) und der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Daniel Caspary (69,9 Prozent).

Um zwei weitere Präsidiumsplätze kämpften zwei Bewerberinnen und ein Bewerber: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (70,8 Prozent) und Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (68,1 Prozent) machten das Rennen, der 19-jährige Bundesvorsitzende der Schüler-Union, Adrian Klant aus Karlsruhe, hatte als Außenseiter mit 37,7 Prozent das Nachsehen. Razavi sagte, die Union habe das Gefühl verloren, was Menschen bewege. Die CDU dürfe aber nicht beim Wundenlecken verharren - und dürfe nicht zu "Tellerwäschern des Zeitgeists" werden. Die CDU wertet - im Gegensatz zu anderen Parteien - Enthaltungen wie nicht abgegebene Stimmen. Dadurch fällt die Zustimmung in Prozent höher aus als unter Einbeziehung der Enthaltungen.

"Weil Hagel keinen Mumm hat und der Rest Angst hat auch noch ihre Dienstwägen im Land zu verlieren, bleibt Strobl ein Vorsitzender auf Abruf", kommentierte der Generalsekretär der Südwest-SPD, Sascha Binder, Strobls Wiederwahl. "Oder wie er selbst sagen würde: die oberste Ameise auf dem Ameisenhaufen Landes-CDU." Strobl hatte sich vor kurzem politisch mit einer Ameise verglichen ("Ich bin wie eine Ameise, ich schaffe Ordnung im Wald, im Bund und im Land").

CDU-Delegierte verzichten wegen Corona auf Singen der Nationalhymne

Mit dem Singen der Nationalhymne beschließt die CDU traditionell ihre Parteitage. Die Delegierten stehen dann von ihren Plätzen auf und geben das Lied der Deutschen feierlich zum Besten. Beim Präsenzparteitag der Südwest-CDU in Mannheim am Samstag allerdings waren die 300 Delegierten aufgefordert, auf das Trällern zu verzichten - aus Infektionsschutzgründen. "Der Gesundheitsschutz geht einfach vor", erklärte Landeschef Thomas Strobl. Er forderte seinen Landesverband hingegen auf, die Hymne im Stillen zu genießen. "Ich verspreche Ihnen, im nächsten Jahr, 2022, werden wir auf dem 78. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg unsere Nationalhymne dann wieder mit voller Inbrunst singen."

Update: Samstag, 13. November 2021, 17.47 Uhr