Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will den Südwesten mit verschiedenen Maßnahmen als Standort für den Wachstumsmarkt Künstliche Intelligenz (KI) attraktiver machen."Die Dynamik ist atemberaubend. Baden-Württemberg muss Anwender, vor allem aber auch Produzent von Künstlicher Intelligenz werden", sagte die Ministerin unserer Redaktion. Das Land müsse jetzt "mutig handeln", um als KI-Standort auch international für Investoren und Talente attraktiver zu werden.

Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für Computersysteme, die in der Lage sind, Probleme eigenständig - also "intelligent" - zu erfassen und zu lösen. Beispiele für den Einsatz sind autonom fahrende Autos, Sprachassistenten, lernfähige Maschinen, aber auch Kauf-Vorschläge im Online-Shop.

"Wir sprechen hier von einer branchenübergreifenden, wegweisenden Technologie, die für kleine Unternehmen und den Mittelstand genauso wichtig ist wie für unsere Global Player", sagt Hoffmeister-Kraut. Zugleich verweist sie auf die enormen Potenziale: Zwar stehe die Marktentwicklung noch am Anfang. Doch die Wachstumsrate des weltweiten Marktvolumens werde für die nächsten Jahre auf im Schnitt über 40 Prozent pro Jahr prognostiziert. Aber nur drei Prozent der weltweiten KI-Unternehmen hätten ihren Sitz in Deutschland.

Für Baden-Württemberg bläst die CDU-Politikerin daher zur Aufholjagd: "Wir müssen bei der Schlüssel- und Querschnitttechnologie massiv Tempo aufnehmen, um im harten globalen Innovationswettbewerb an der Spitze mit dabei zu sein." Bei Forschung und Entwicklung sei der Südwest, etwa mit der Technologieregion Karlsruhe und dem von Tübingen bis Stuttgart reichenden "Cyber Valley", zwar sehr gut aufgestellt. Aber der Transfer der Forschungsergebnisse in die Wirtschaft müsse noch schneller und besser gelingen. "Wir müssen die Kommerzialisierung von KI massiv vorantreiben."

Dabei soll das Land den Unternehmen helfen - und kräftig Geld in die Hand nehmen. Summen nennt die Ministerin nicht, kündigt aber an, sich in den künftigen Haushaltsverhandlungen für die Bereitstellung notwendiger Mittel einzusetzen. Wofür die Gelder gedacht sind, geht aus einem noch unveröffentlichten Eckpunkte-Papier zur "Wirtschaftsstrategie Künstliche Intelligenz" hervor. Darin schlägt Hoffmeister-Kraut sechs Maßnahmen vor:

Innovationspark: Dem Wirtschaftsministerium schwebt die Schaffung eines großen "Innovationspark KI" vor, der Forschungseinrichtungen, baden-württembergische und internationale Unternehmen und Start-Ups zusammenbringt. Der Innovationspark soll "Testfeld für die Praxistauglichkeit von KI-Anwendungen" und "Wertschöpfungszentrum für KI mit internationaler Strahlkraft" sein.

Wirtschaftsnahe Forschung: Baden-Württemberg müsse bei der wirtschaftsnahen Forschung "eine Führungsrolle" einnehmen, heißt es in dem Papier. Hoffmeister-Kraut schlägt daher die Gründung eines neuen "KI-Zentrum für angewandte Forschung" vor, um die Kooperation zwischen Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft zu stärken.

Think Tank: Die Ministerin will gemeinsam mit dem Technologiebeauftragten des Landes einen "Think Tank" mit KI-Experten einberufen, der zusätzliche Impulse liefern soll.

Aktionsprogramm Mittelstand: Mit Verbundprojekten und anderen Maßnahmen soll der Transfer zwischen Forschungseinrichtungen und dem Mittelstand gefördert werden.

Talentförderung: Mit einem gezielten "Talent Scouting" sollen ambitionierte Gründe ins Land gelockt werden. Für Aus- und Weiterbildung ist der Aufbau von KI-Lernlaboren und -fabriken vorgesehen.

Internationale Zusammenarbeit: Generell soll die internationale Zusammenarbeit bei dem Thema gestärkt werden. Speziell will Baden-Württemberg am geplanten deutsch-französischen KI-Zentrum partizipieren, dem Prestigeprojekt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Das Thema treibt auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) um, die kommende Woche mit einer Delegation nach Paris reist.