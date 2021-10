Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Unterstützt von Vertretern namhafter Konzerne hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch deutlich mehr Tempo beim Klimaschutz eingefordert und für seinen Bereich auch versprochen. Die Wirtschaft sei teilweise weiter als die Politik, sagte er beim zweitägigen "KongressBW" in Stuttgart, einer der wichtigsten Fachveranstaltungen zum Thema Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in Europa.

Es ist die nunmehr zehnte Tagung zum Thema, ein Format, das das Land mit Kretschmanns Amtsantritt 2011 erstmals ausgerichtet hatte. "Ich merke das an meinen Mitarbeitern", verrät der Ministerpräsident zur Energiewende: "So krawallig wie in den letzten drei Monaten war ich in zehn Jahren zuvor nicht, und das hat einfach damit zu tun: Es geht zu langsam, es geht nicht richtig voran, und das muss sich einfach ändern."

Im Foyer der Stuttgarter Liederhalle stehen Network-Tische und Infostände für Unternehmer, die umwelttechnisch Inspiration suchen. Dazwischen präsentieren sich Start-Ups, die um den Titel "Lab Leader" wetteifern, von der Bitumenherstellung aus natürlichen Rohstoffen über Carbon-Recycling bis zur Proteinerzeugung aus Bierhefe. Im zentralen Hegel-Saal genügt dem Ministerpräsidenten ein bisschen Geplänkel mit Moderator Marc Beise, um richtig in Fahrt zu kommen. "Es hat Ausmaße angenommen auf allen Gebieten, wie lange alles geht und wie alles zerredet wird. Es geht einfach nicht mehr", wettert der 73-Jährige, der sich auch im eigenen Apparat über alte Frontstellungen und übervorsichtige Aktenvermerke ärgert. "Wozu bin ich überhaupt Regierungschef, wenn ich eigentlich nichts mehr machen kann?"

Die nächsten zehn Jahre entschieden nicht nur über die Zukunft des Klimas, sondern auch über diejenige des Wirtschaftsstandorts, mahnt Kretschmann. "Auch andere machen super Produkte." Wenn die Demokratie nicht zeige, dass sie besser sei, komme zur Klimakrise noch eine politische Krise hinzu. Er klingt beinahe drohend: "Ich sage Ihnen: Das werden wir machen und hinbekommen."

Der Ministerpräsident lässt keinen Zweifel daran, dass er gewillt ist, Prioritäten zu setzen. Windkraft etwa sei eine große nationale und europäische Aufgabe. "Darüber kann weder eine örtliche Gemeinschaft entscheiden, ob das vorangeht, noch der Rote Milan." Man könne nicht von bundesweit vernetzten Lobbyisten oder Einzelvögeln abhängig machen, ob die Energiewende gelinge oder nicht. Wichtig sei, die Bürgerschaft breit und früh einzubeziehen, wie das die Landesregierung über sogenannte Zufallsbürger versuche, und Tierarten als Ganzes stabil zu halten.

Bei den Kongressteilnehmern im Saal, viele von ihnen Unternehmensvertreter, stoßen Kretschmanns Leidenschaftsbekundungen auf Beifall. "Ich kann Sie nur bitten, hier krawallig weiterzumachen", sagt Melanie Maas-Brunner, BASF-Technikvorstand und Leiterin des konzerngrößten Chemiestandorts in Ludwigshafen. Die Energiewende sei technologisch machbar und biete riesige Chancen. Es fehle der Politik an Geschwindigkeit, etwa beim Bürokratieabbau. "Wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland ganz gewiss, wenn wir jetzt nicht mal auf die Tube drücken." Ähnlich äußerten sich der Vorstandsvorsitzende des Automobilzulieferers ElringKlinger, Stefan Wolf, oder Jochen Weyrauch, Vize-Vorstandsvorsitzender des Maschinenbauers Dürr. Sabine Nollinger, Vorständin der Unternehmerstiftung "2 Grad", deutete große Finanz-, Zement- oder Stahlunternehmen in ihrer Mitgliedschaft als Zeichen, "mit welcher Ernsthaftigkeit" Klima- und Nachhaltigkeitsfragen inzwischen in der Wirtschaft verfolgt würden.

Es sind aber keineswegs alle Branchen schon vorbehaltlos an Bord. Nollinger räumt ein, dass ihrer Stiftung bislang kein Automobilhersteller beigetreten ist. Dürr erklärt, dass dort im Einkauf "alles dem Preis geopfert" werde.

Von der Politik wünschen sich die Wirtschaftsvertreter neben klaren Rahmenbedingungen unter anderem grünen Strom, schnelle Digitalisierung und dazu passende Fachkräfte, eine bessere Vernetzung mit den Hochschulen und mehr steuerliche Förderung für Forschung und Entwicklung.