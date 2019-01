Schüler einer Ganztagsschule essen in der Mensa der Schule. Foto: Franziska Kraufmann

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die CDU-Fraktion drängt den grünen Koalitionspartner zu Beginn des neuen Jahres, den Weg für ein flexibleres Angebot beim Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen frei zu machen. "Der Elternwille ist eindeutig: Rund 70 Prozent der Eltern wollen keine starre, gebundene Form des Ganztag wie unser Koalitionspartner. Die Eltern wollen maximale Flexibilität bei der Ganztagsbetreuung", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart dieser Zeitung. Bei den Zahlen beruft er sich auf eine INSA-Studie im Auftrag der CDU/CSU-Landtagsfraktionen, bei der 2018 bundesweit über 4000 Eltern befragt wurden.

Ganztag und Betreuung sollten sich gegenseitig ergänzen, fordert Reinhart, "und nicht wie momentan bei den Landeszuschüssen gegenseitig ausschließen". Die Fraktion wolle bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Angebote.

Reinhart geht damit vor den Klausurtagungen der Fraktionen in der kommenden Woche in die Offensive. CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann hat den Fachpolitikern der grün-schwarzen Koalition bereits im Herbst ein entsprechendes Konzept für die Weiterentwicklung der Angebote vorgelegt, das die Grünen aber bislang nicht abgesegnet haben. Die Grünen verstehen die gebundene Ganztagsschule als zentrales Bildungselement für mehr Bildungsgerechtigkeit, parallele Angebote an der gleichen Schule sehen sie kritisch.

"Uns Grünen geht es um Qualität, Lernerfolge und Chancengerechtigkeit. Dafür steht die Ganztagsschule, bei der sich Unterricht, Lernpausen, musisches Lernen oder sportliche Angebote abwechseln", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Schon heute gebe es zudem ein flexibles Angebot. Die Entscheidung, in welcher Form "eine Ganztagsschule oder ein Ganztagsangebot" an einer Schule eingerichtet werde, werde vor Ort in der Schulkonferenz mit Eltern und Schulträger getroffen.

Bislang können die Grundschulen im Land entweder Ganztagsunterricht in verbindlicher Form anbieten oder in Wahlform. Bei der Wahlform haben die Eltern die Option, ihre Kinder halbtags oder ganztags beschulen zu lassen, verpflichtend für ein Schuljahr. "Nach unserer Auffassung bedarf es grundsätzlich unterschiedlicher Ganztagesangebote, aus denen Eltern für ihr Kind das passende Angebot auswählen können", sagte Reinhart.

Geht es nach der CDU-Fraktion, sollen künftig an einem Schulstandort drei Angebotsformen parallel bestehen können: der klassische Halbtagsunterricht, der rhythmisierte Ganztagsbetrieb mit abwechselnden Lern- und Entspannungsphasen sowie ein nachmittägliches kommunales Betreuungsangebot, aus dem Eltern flexibel wählen können. Durch letzteres sollten Eltern die nötigen Freiräume verschafft werden, "um Beruf und Familie in Einklang zu bringen, ohne ihr Kind an die Ganztagsschule zu binden".

Seit dem Schuljahr 2014/15 erhalten bereits bestehende rhythmisierte Ganztagsgrundschulen vom Land keine Zuschüsse für kommunale Betreuungsangebote mehr, faktisch schließen sich die Konzepte damit gegenseitig aus. Damit ein Standort künftig beide Angebote machen kann, sieht Eisenmanns Konzept neben der Stärkung der rhythmisierten Ganztagsschule die Ausweitung der Landeszuschüsse für flexible kommunale Betreuungsangebote vor. Dagegen betont Schwarz, es sei "eine kommunale Aufgabe", wenn Kommunen eine Nachmittagsbetreuung anbieten wollten. Sprich: kein Fall für die Landeskasse.