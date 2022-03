Stuttgart. (jsz). Die Landesregierung bereitet sich darauf vor, in den Krankenhäusern bei Bedarf Verletzte aus der Ukraine unterzubringen. Dabei sollen regional wie überregional Strukturen aus der Corona-Bekämpfung genutzt werden. Eine Sprecherin von Innenminister Thomas Strobl (CDU) verwies am Freitag auf den Mechanismus, nach dem die Bundesländer bislang bei drohender Überlastung Covid-19-Patienten untereinander verteilen: "Das bewährte Kleeblattprinzip wird im Bedarfsfall auch für die Verteilung von verletzten Personen aus der Ukraine genutzt werden."

Die Koordination über Ländergrenzen hinweg erfolgt in Deutschland zwischen fünf Großregionen ("Kleeblättern"): Bayern und Nordrhein-Westfalen bilden jeweils ein eigenes Kleeblatt. Baden-Württemberg ist mit Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in einer Gruppe, Berlin mit Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die verbleibenden fünf Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ergänzen das Quintett.

Strobls Haus zufolge haben die Innenminister der Länder mit den Bundesministerien aktuell Beschlüsse gefasst, die es ermöglichen, das System im Bedarfsfall für Verletzte aus der Ukraine zu nutzen.

Ein Sprecher von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte: "Wir sind ja ohnehin innerhalb des Cluster-Systems mit den Krankenhäusern in Baden-Württemberg in ständigem Austausch." Innerhalb "Cluster" genannter Versorgungsregionen wird seit der Pandemie die Verlegung von Intensivpatienten im Land abgestimmt, wenn Kliniken die Überlastung droht. Bei den Verantwortlichen herrsche große Betroffenheit, sagte der Sprecher. "Daher wurde vereinbart, vorsorglich in den Clustern abzufragen, wie viele Betten grundsätzlich für die Behandlung ukrainischer Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt werden könnten." Konkretere Vorbereitung sei damit noch nicht verbunden.