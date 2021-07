Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit der ersten Beratung eines erneuerten Klimaschutzgesetzes will Baden-Württembergs grün-schwarze Koalition noch vor der Sommerpause ihr wichtigstes Versprechen angehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) stellten die Eckpunkte am Dienstag zusammen mit Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) und den Fraktionsspitzen beider Parteien vor.

Der Klimaschutz sei eine Menschheitsaufgabe für das 21. Jahrhundert, erklärte Kretschmann dabei. Baden-Württemberg sei zwar zu klein, um das Weltklima zu retten. Als Hightech-Region müsse es aber ein "kopierfähiges Modell" für andere Gegenden entwickeln. "Die Koalition ist sich gänzlich einig, bei diesem Thema ganz entschieden voranzugehen." Vize-Regierungschef Strobl bestätigte ihn: "Wir halten Wort!"

Der Koalitionsvertrag will spätestens 2040 im Land Klimaneutralität erreicht haben. Der Entwurf zur Novelle des geltenden Klimaschutzgesetzes (KSG) schreibt diese Marke nun fest. Sie soll das bisherige Treibhausgas-Reduktionsziel von 90 Prozent bis zum Jahr 2050 im Vergleich zu 1990 ablösen.

"Im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundes-Klimaschutzgesetz", heißt es in dem Papier, "wird das Zwischenziel des Landes für das Jahr 2030 ebenfalls deutlich angehoben auf nunmehr minus mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990." Die Landesverwaltung selbst soll dann schon klimaneutral sein.

"Auf diese Dekade kommt es an, auf die nächsten fünf Jahre kommt es an", sagte Walker. Das bisherige Klimaschutzgesetz definiert vor allem Rahmenbedingungen. Konkrete Maßnahmen zur Emissionsminderung regelt das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK), das ebenfalls der Überarbeitung harrt. Die Regierung will aber auch das KSG stärker auf praktische Umsetzung ausrichten. Deshalb soll die bereits eingeführte Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen neben Nichtwohngebäuden ab Mai 2022 auch auf Neubauten von Wohngebäuden erstreckt werden. Bisher hatte die CDU eine solche Ausweitung der Solarpflicht noch blockiert. Ab Januar 2023 soll sie nun auch bei grundlegenden Dachsanierungen greifen.

Die PV-Pflicht auf Parkplätzen soll künftig nicht erst für Anlagen ab 75, sondern schon ab 35 Stellplätzen gelten. Außerdem schreibt der Entwurf vor, dass in Regionalplänen mindestens zwei Prozent der Landesfläche für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik festgelegt werden. Viele Details müssen allerdings noch geklärt werden.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, betonte, dass die Klimaschutz-Novelle das erste Gesetzesvorhaben der erneuerten grün-schwarzen Koalition sei. Um Zeit zu sparen, soll es von den Regierungsfraktionen eingebracht werden; am 22. Juli wird sich der Landtag damit befassen. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel betonte, seine Partei gehe die Aufgabe Klimaschutz "nicht gebückt oder gezwungen" an, sondern das Thema habe im Wahlprogramm an erster Stelle gestanden.