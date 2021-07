Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Lehrer sind sich quasi einig: Kleine Klassen sind super. Sie führten zu weniger Störungen und ermöglichten bessere individuelle Förderung. Das habe auch der Corona-Wechselunterricht mit halben Gruppen wieder gezeigt, argumentieren Berufsverbände wie VBE oder Philologenverband und fordern generelle Absenkungen der Klassenteiler.

Doch ob und wie diese sich wirklich auf Unterrichtsqualität auswirken, ist unklar. Es gebe zwar einige Belege für vorteilhafte Wirkungen, "insgesamt jedoch sind die Forschungsergebnisse darüber, wie sich unterschiedliche Klassengrößen auf die Leistungen der Schüler auswirken, nicht eindeutig", heißt es im neuesten OECD-Bericht "Bildung auf einen Blick".

Im Vergleich aller OECD-Staaten sind die Klassen in Deutschland überdurchschnittlich groß. In Baden-Württemberg versuchen Landesregierungen offiziell seit 1979, Klassen zu verkleinern. Damals beschloss das Parlament auf Antrag der CDU, sie schrittweise zu verringern. Seinerzeit waren Klassen viel größer. An Grundschulen hatte man den Durchschnittswert gerade auf 26,2 Schüler gedrückt. 1969 hatte er noch bei 35,4 gelegen. "Da kleinere Klassen eine wichtige Bedeutung für die Pädagogisierung und Humanisierung unseres Schulwesens haben, muss diese Politik weiter fortgesetzt werden", hieß es im Beschluss.

Auch 42 Jahre später schrumpfen Klassen – aber in viel geringerem Maß. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung hervor, der seit 1979 jährlich veröffentlicht wird. Dem Papier zufolge blieben im Schuljahr 2020/21 Klassen an Grundschulen mit 19,8 Kindern so groß wie im vorangegangenen Schuljahr. An Werkreal- und Hauptschulen lag der Wert bei 19,3 (2019/20: 19,4), an Realschulen bei 24,8 (2019/20: 24,9) und an Gymnasien bei 25,8 Schülern (2019/20: 25,7). In den Stufen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen war die Durchschnittsklasse 20,7 (2019/20: 20,8) Schüler groß, an den wenigen Oberstufen der Schulart besuchten im Schnitt 23,3 (2019/20: 23,2) Jugendliche eine Klasse. Die kleinsten Lerngruppen gab es an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen (früher Förderschulen). Dort lag die Durchschnitts-Klassengröße bei 10,9 (2019/20: 10,8).

Im Zehn-Jahres-Vergleich sieht man, wie der Rückgang abflacht. An Grundschulen gehörten 2010/11 im Durchschnitt 20,1 Schüler zu einer Klasse, an Werkreal- und Hauptschulen 19,3, an Realschulen 26,4, an Gymnasien 27,4, an Förderschulen 10.