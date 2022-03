Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Stille im Saal ist mit Händen zu greifen währen der Rede des CDU-Abgeordneten Raimund Haser. Die gesamte im Land installierte Windkraft betrage nicht einmal ein Drittel der Leistung des AKW Neckarwestheim II, das Ende des Jahres vom Netz gehen soll, rechnet der energiepolitische Sprecher der Unions-Fraktion vor. Die CDU fordere eine Antwort auf die Frage, wie der Atomstrom ersetzt werden solle, "ohne unsere Klimaziele über Jahre hinaus zu unterwandern". Vom Anschluss ans europäische Wasserstoff-Netz sei man noch 15 Winter entfernt. Die Idee des massiven Einsatzes von Erdgas als Brückentechnologie sei aufgrund des Krieges in der Ukraine auf unbestimmte Zeit infrage gestellt. "Die Alternative wird deswegen im Moment nicht grüner Wasserstoff sein, sondern Kohle." Nur der energiepolitische Sprecher der AfD, Bernd Hellstern, klatscht einsam zu diesen Worten. Seine Fraktion hat die Aktuelle Debatte um "Bezahlbare und zuverlässige Energieversorgung für Baden-Württemberg" beantragt, Hellstern selbst zur Eröffnung die Energiewende als "rein ideologisch" und überflüssig gegeißelt. Er hat daran erinnert, dass Windradrotoren und Solarmodule überwiegend aus China kämen. "Was machen Sie denn bei einer Besetzung von Taiwan?"

"Wir sind vor zwei Wochen in einer anderen Welt aufgewacht", räumt Umwelt- und Energieministerin Thekla Walker (Grüne) ein. Die Infragestellung der regelbasierten Weltordnung habe massive Auswirkungen auf die Energiesicherheit in Deutschland. Entsprechend sei eine AKW-Laufzeitverlängerung überprüft worden, mit negativem Ergebnis. "Wäre das anders gewesen, wären sogar wir Grünen bereit gewesen, über unseren Schatten zu springen." Es mangele aber an neuen Brennelementen, das Personal sei entlassen, die Unternehmen längst anders orientiert. "Was wir jetzt nicht brauchen, ist eine Rolle rückwärts. Wir brauchen einen Sprung nach vorne."

Mit das wichtigste Ziel der laufenden Legislatur sei es, Genehmigungsverfahren im Bereich der erneuerbaren Energien zu verkürzen. Auch der Wasserstoffhochlauf müsse vermutlich beschleunigt werden. "In der Übergangszeit müssen die Kohlekraftwerke in der Reserve gehalten werden", räumte Walker ein. "Die Absicherung zur Kompensation, falls es zu einem Ausfall von Gaslieferungen in einem größeren Stil kommt, wird dann durch Kohlekraftwerke erfolgen. Das ist die bittere Wahrheit."

Für den laufenden Winter würden in Deutschland noch genügend Gas, Kohle und Öl zur Verfügung stehen, erklärte die Ministerin. "Wir müssen jetzt aber den nächsten Winter in den Blick nehmen." Die Abhängigkeit von Russland sei so groß, dass man auf die entsprechenden Lieferungen nicht von heute auf morgen ersetzen könne. Entsprechend müsse versucht werden, Gas, Öl und Kohle anderswo auf der Welt zu erwerben. Der Staat könne die steigenden Energiepreise nicht komplett abfedern, müsse aber sozial Schwache entlasten. Das Gebot der Stunde sei, Energie einzusparen, wo dies möglich sei.