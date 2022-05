Von Axel Habermehl, Roland Muschel und Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Es hängt etwas in der Luft. Als die Chefs der grün-schwarzen Koalitionsfraktionen am Donnerstagvormittag vor die Mikrofone treten, ziehen graue Wolken über den Neckarpark in Stuttgart Bad Cannstatt. Zwischen VfB-Stadion und Wasen, umgeben von Matsch, Kies und Kränen auf einer der größten Baustelle der Landeshauptstadt, wollen Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) über Erfolge sprechen. Exakt vor einem Jahr haben ihre Parteien per Koalitionsvertrag die Fortsetzung ihres Regierungsbündnisses vereinbart. Nun soll Zwischenbilanz gezogen werden.

Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Die in Inszenierungen verliebten Politikstrategen von Grün-Schwarz haben die Landespresse in die "Kulturinsel" bestellt, ein hippes alternatives Veranstaltungszentrum mit urbanen Kräutergärten und Kunstprojekten. Ringsum ist Baustelle.

Andreas Schwarz ergeht sich rhetorisch in Baustellen-Symbolik, redet von Stabilität und Fundamenten, und über das nur scheinbare Durcheinander einer Baugrube. Denn dort folge ja alles einem wohldurchdachten Plan, Abschnitt folge auf Abschnitt, am Ende ist etwas fertig. Nur Geduld, so offenbar seine Botschaft: Am Ende wird alles gut. Auch wenn es gerade nicht so aussieht.

Ein Jahr nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags steht Grün-Schwarz in schwerem Wetter. Inhaltlich geht es nicht wie gewünscht voran. Gerade erst hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die voriges Jahr selbstgesteckten Ziele für den Windkraft-Ausbau kassiert. Die im Koalitionsvertrag erwähnten "bis zu 1000 neuen Windkraftanlagen" seien in dieser Legislaturperiode "realistischer Weise überhaupt nicht zu schaffen". Stattdessen halte er 100 pro Jahr für realistisch, auch wenn vergangenes Jahr 28 und dieses Jahr bisher drei neue Windräder im Südwesten aufgestellt wurden.

Die Opposition frohlockt. Dort hat man schließlich immer gewusst, dass das Ziel unerreichbar war, und kann nun Häme, Hohn und Spott über den Koalitionären ausgießen. Doch während solche Kritik noch unter Verweis auf Brüssel, Berlin und Bürokratie zu kontern und Beobachter auf die Zukunft zu vertrösten sind, haben andere Turbulenzen mehr Wucht.

Seit den Innenminister, Vize-Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Thomas Strobl, eine Indiskretionsaffäre plagt, ist Feuer unterm Dach. Strobl hat zugegeben, ein Schreiben eines Rechtsanwalts des suspendierten Polizei-Inspekteurs, gegen den wegen sexueller Belästigung einer Untergebenen ermittelt wird, an einen Journalisten gegeben zu haben. Vieles an der Angelegenheit ist unklar. Doch klar ist: Sie überschattet die schöne Bilanz.

Mit Rücktrittsforderungen der Opposition an die Adresse seines Innenministers hat Kretschmann schon in der vergangenen Legislaturperiode Erfahrungen gesammelt. Doch auch im Staatsministerium wächst nun die Sorge, dass der Koalitionspartner den Fall nach Aufnahme der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht mehr selbst steuern kann. Solange er es politisch verantworten kann, wird Kretschmann an Strobl festhalten. Mit ihm hat er 2016 die erste grün-schwarze Koalition gezimmert, auf ihn hat er auch bei der Neuauflage des Bündnisses 2021 gebaut. "Ohne Dich hätte ich es nicht nochmal gemacht", sagte Kretschmann Strobl damals.

Der Ministerpräsident hat gern Leute um sich, die ihm vertraut sind und denen er vertraut. Und Strobl ist der politische Kopf, der auf CDU-Seite wie kein anderer für das Bündnis steht und den Kretschmann als fairen, verlässlichen, loyalen Partner schätzen gelernt hat. Dementsprechend bemühen sich Juristen in Parteien, Fraktionen und Ministerien um Einschätzungen, wie heikel die Affäre denn nun ist – oder werden könnte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen besagten Journalisten wegen des Verdachts verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen und gegen Strobl wegen des Verdachts der Anstiftung dazu. In dem entsprechenden Paragrafen "353d Nr. 3" im Strafgesetzbuch, geht es explizit auch um die Veröffentlichung von Dokumenten aus Disziplinarverfahren. Der entsprechende Passus lautet: "Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist".

Zentral im Visier der Ermittler befindet sich ein Journalist der "Stuttgarter Nachrichten". Strobl ist wegen des "Verdachts der Anstiftung" im Blick der Staatsanwälte. Allerdings sieht das Strafrecht vor, dass ein "Anstifter" im Prinzip gleich einem Täter bestraft wird – natürlich nur, wenn eine Schuld nachgewiesen ist und diese die Schwelle der Geringfügigkeit überschreitet.

Wie die Ermittlungen im Fall Strobl und des Journalisten ausgehen, weiß natürlich niemand. Oft wird die Staatsanwaltschaft als "objektivste Behörde" bezeichnet, denn sie soll sowohl Be- wie Entlastendes ermitteln und bewerten. Strafbar ist übrigens alleine die wortgetreue Veröffentlichung von Dokumenten. Immer mal wieder gibt es bundesweit Ermittlungen und Strafverfahren in Folge dieses Paragrafen gegen Journalisten, die etwa aus Unterlagen von Strafprozessen zitieren, bevor jene eröffnet sind. Journalisten können sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen und müssen Quellen nicht offenbaren.

Doch im vorliegenden Fall hat der Minister den Ablauf selbst geschildert und bei der Weitergabe des Anwaltsschreibens bewusst auf eine Veröffentlichung gezielt. Strobl äußerte sich am Donnerstag auf Nachfrage nicht zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Bei ihrer Bilanz-Veranstaltung in Bad Cannstatt stärken die Fraktionschefs von Grünen und CDU Strobl nach Kräften den Rücken. Hagel betont die Unschuldsvermutung. Er könne sagen: "Thomas Strobl ist ein anständiger Kerl." Zudem sei er ein sehr guter Minister, der viel für die Innere Sicherheit getan habe. Rücktrittsforderungen seien unbegründet. Strobl habe weiter sein "volles Vertrauen". Schwarz schließt sich an.

Als man nach dem offiziellen Teil in kleinerer Runde zusammensteht, räumt Schwarz ein, es sei doch klar, dass er sich für die heutige Veranstaltung "einen anderen Rahmen gewünscht" und lieber mehr Fragen zu inhaltlichen Themen beantwortet hätte. Festtagsstimmung kommt in der "Kulturinsel" nicht mehr auf, und als sich wenig später alles auflöst, fallen die ersten Regentropfen des Tages auf den Matsch der Baustellen.