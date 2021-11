Pforzheim. (dpa/lsw) Die Junge Union Baden-Württemberg hat am Samstag Florian Hummel mit 88,5 Prozent zum neuen Landesvorsitzenden der Südwest-JU gewählt. Damit tritt Hummel die Nachfolge von Philipp Bürkle an, der das Amt nach vier Jahren abgibt. "Ich werde die Junge Union Baden-Württemberg modern, digital und mit klarem Profil aufstellen. Wir wollen auch weiterhin der inhaltliche Motor unserer CDU sein", sagte Hummel. Vor allem in jetzigen Zeiten sei eine klare inhaltliche Positionierung und eine deutliche Sprache besonders wichtig, sagte Hummel nach seiner Wahl auf dem 49. Landestag in Pforzheim.