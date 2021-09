Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Thomas Strobl meinte es sicherlich nur gut. "Hier steht Isa", sagte der CDU-Landeschef und deutete auf eine junge Frau im blauen Kostüm neben sich. "Sie soll als Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg unsere Partei in der nächsten Zeit maßgeblich prägen und führen." Sehr überzeugt sei er von Isabell Huber – "und zwar nicht deswegen, weil sie irgendwie eine Frau ist oder die nette Mama von nebenan. Sondern weil sie tough ist, weil sie zielorientiert arbeitet, kreativ und sehr strukturiert." Dann hieß es: "Liebe Isa: It’s your floor." (Die Bühne gehört dir)

Vier Monate ist das jetzt her, und wäre der Landesparteitag im Mai nicht noch ein digitaler gewesen, ohne Delegierte in der Halle, man hätte vermutlich nervöses Getuschel in den Reihen gehört. Wirklich bekannt gewesen sein dürfte die damals 33-Jährige den wenigsten. Und genau das, was Strobl als Eigenschaft kleinreden wollte ("eine Frau"), machte für viele diese Personalie aus. Denn im Mai 2021, das neue grün-schwarze Kabinett wurde gerade gebildet, wurde im Land viel über personelle Erneuerung bei der CDU und die Macht der "alten Männer" geredet.

Strobls Auftritt mit Huber: Ein Überraschungscoup – bei dem ganz sicher auch das Geschlecht eine zentrale Rolle gespielt haben dürfte.

Heute, zahlreiche Vor-Ort-Termine an der CDU-Basis später, kann Isabell Huber solche Fragen entspannt weglächeln. "Wer meinen Lebensweg anschaut, der weiß, dass ich in den letzten Jahren immer durch Qualität überzeugt habe", weist sie auch im RNZ-Podcast den "Quotenfrau"-Vorwurf zurück. Gibt aber freimütig zu: "Es war natürlich eine große Überraschung, als Thomas Strobl angerufen hat."

Schließlich kam die in Wüstenrot aufgewachsene Huber erst spät in den Landtag: 2019, als Nachrückerin für den viel zu früh verstorbenen Parteifreund Bernhard Lasotta. Sie sei "ins kalte Wasser geworfen" worden, erinnert sie sich. Aber sie habe gezeigt, "dass ich schwimmen kann, dass ich mich hineinfuchse in die Themen". 2021 schafft sie dann im Wahlkreis Neckarsulm über das Zweitmandat den Einzug in den Landtag. Ihr Ergebnis liegt mit 25,0 Prozent der Stimmen knapp über dem landesweiten CDU-Ergebnis von 24,1 Prozent. Wenige Wochen später ruft Strobl an, will sie als Generalsekretärin.

War der Vize-Regierungschef eigentlich schon früh eine Art Mentor für sie? "Ich habe natürlich meine Wegbegleiter schon von Anfang an in der Partei", sagt Huber. Strobl zählt sie nicht explizit dazu, dankt stattdessen ehemaligen Landtagskollegen wie Friedlinde Gurr-Hirsch oder Wilfried Klenk für guten Rat im Parlament. Aber: "Seitdem ich in der Partei bin, kreuzen sich unsere Wege." Kein Wunder: Der 61-Jährige war seit 1998 Heilbronner Bundestagsabgeordneter – in seinem Wahlkreis wuchs Huber auf, ihre ersten aktiven Wahlkämpfe führte sie für Strobl, nachdem sie mit Anfang 20 in die CDU eingetreten war.

Aber weder Strobl noch die CDU-Ministerpräsidenten Günther Oettinger oder Stefan Mappus waren es, die sie in die Politik brachten. "Ich war schon immer total politisch interessiert", so Huber über die junge Isa. "Mein Lieblingsfach, ganz klassisch, war Gemeinschaftskunde." Und dann habe sie "Grundsatzprogramme gewälzt". Christliches Menschenbild, Wirtschaftskompetenz – da fiel die Wahl auf die CDU. Und künftig gehörten große Teile der Freizeit der "Jungen Union", "wo nicht nur Politik, sondern auch die Party im Vordergrund stand".

Beruflich ging es dann in eine Richtung, die ziemlich nüchtern klingt. "Ich bin ein Verwaltungsmensch", sagt Huber über sich. Bevor es in den Landtag ging, arbeitete sie im höheren Dienst, als persönliche Mitarbeiterin beim Amtsleiter des Stuttgarter Haupt- und Personalamts. Ein "Dienst an der Gesellschaft", wie sie selbst sagt.

Ihre zweite Wurzel: Die 34-Jährige ist tatsächlich die "nette Mama" einer dreijährigen Tochter, als die Strobl sie vorstellte – auch wenn sie das selbst natürlich nicht so sagt. Aber es spielte bei ihrer Entscheidung für die neue Aufgabe in der CDU-Zentrale eine wichtige Rolle. "Ich habe von Anfang an gesagt: Ich habe eine Familie und eine Tochter. Und die möchte ich auch weiterhin haben und auch sehen", sagt sie im RNZ-Podcast. Manchmal müsse sie zwar auf Terminen erklären, wer sich zuhause um das Kind kümmert (ihr Mann). Oder warum sie einige Abendtermine lieber digital absolviert (dann kann man schnell noch eine Gutenachtgeschichte vorlesen). Manchmal aber kommen Mann und Tochter auch einfach mit zur Sommerwanderung.

Das funktioniere ganz gut. Und ist ja auch in der CDU-Führung nichts Neues mehr: Auch ihr Vorgänger im Amt, Manuel Hagel, ein Jahr jünger als sie, hat schließlich zwei kleine Söhne daheim.

Größte Baustelle aktuell ist dann aber doch die Lage der CDU – insbesondere im aktuellen Bundestagswahlkampf, den sie zwar nicht selbst geplant hat, aber jetzt als Generalsekretärin leiten muss. Kein leichtes Unterfangen. Da lohnt es sich, dass Huber gewissermaßen von Beginn an in die "Leidphase" der Südwest-CDU hineinwuchs. "Wenn man mit Freude und dem Herzen dabei ist, das ist im Endeffekt das A und O", so ihr Mantra. "Dann kann man auch den größten Sturm überstehen."

Wobei es kein Geheimnis ist, dass Laschet nie ihr Wunschkandidat war. "Definitiv im Team Merz" sei sie gewesen, gibt sie zu. Auch zu Söder bekannte sie sich schon. Aber jetzt heißt es: "Unser Kanzlerkandidat ist Armin Laschet." Der, natürlich, im TV-Triell "geglänzt" habe – nicht so wie Olaf Scholz, der "im Schlafwagenmodus unterwegs" war in seinem "Trauerfloranzug". Oder wie Annalena Baerbock, von der nur "viel leer Luft" komme.

Ja, die "nette Mama" kann Attacke – "das ist definitiv etwas, was zu meinem Job dazugehört", grinst sie, und schiebt noch ein paar Verbotsvorwürfe gegenüber den Grünen nach.

Und sie selbst, wohin soll sie dieses Amt noch führen? Manuel Hagel diente es immerhin als Sprungbrett in den Fraktionsvorsitz. Und der heutige Vize-Regierungschef, Thomas Strobl, diente gleich zwei Herren als "General" – erst Oettinger, dann Mappus –, ehe er selbst aufstieg. Oder ergeht es Huber wie der bisher einzigen Frau im Amt, Katrin Schütz, die zwischenzeitlich Staatssekretärin wurde – und bei der nächsten Wahl dann den Parlamentseinzug verpasste?

Das Amt sei "eine Herkulesaufgabe", weicht Huber aus. "Das schafft man nicht, wenn man sich auf andere Dinge fokussiert." Und offiziell gewählt ist sie ja auch noch nicht: Erst ein Parteitag Mitte November soll aus der kommissarischen eine reguläre Generalsekretärin machen.