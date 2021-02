So könnte es künftig auch in baden-württembergischen Kreisen aussehen: In Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) weist ein Schild auf die lokale nächtliche Ausgangssperre hin. Foto: dpa

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Am Montag verkündete der Verwaltungsgerichtshof (VGH) sein Urteil, wonach die bisher landesweit geltende nächtliche Ausgangssperre ab diesem Donnerstag außer Kraft gesetzt wird. Am Dienstag stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart konkreter vor, wie die Landesregierung mit dieser Entscheidung umgehen wird.

Akzeptiert die Landesregierung das Urteil? Ja, das muss sie. Der Beschluss ist "unanfechtbar" (Az. 1 S 321/21). Aber Kretschmann machte am Dienstag auch deutlich, dass die Landesregierung eh geplant habe, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. "Effektiv wäre der Unterschied zwei Tage gewesen", so Kretschmann. Nach Gesprächen mit seinem Amtschef am Sonntag, um entsprechende Lockerungen vorzubereiten, habe er diese aber nicht einfach so verkünden können. "Ich bin der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nicht der König von Württemberg", so Kretschmann.

Gibt es ab Donnerstag dann überhaupt keine Ausgangssperren mehr? Nein, davon ist nicht auszugehen. Die Landesregierung darf zwar nicht mehr landesweit einheitliche Vorgaben machen. Aber es soll ein Konzept geben, das auf Kreisebene ansetzt. Ab einem Schwellenwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche soll weiterhin eine nächtliche Ausgangssperre gelten. Allerdings im Zeitraum von 21 bis 5 Uhr – und damit eine Stunde kürzer als zuvor.

Heißt das, in jedem Stadt- und Landkreis mit einer Inzidenz über 50 gilt die nächtliche Ausgangssperre? Die Details sind noch nicht klar. Kretschmann betonte, die Regelung werde auch eine gewisse Schwankung um den Schwellenwert 50 berücksichtigen, damit man bei kleineren Veränderungen nicht immer den Kurs ändern müsse. Im Entwurf des Gesundheitsministeriums heißt es dazu, die Ausgangsbeschränkung trete in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an drei Tagen in Folge überschritten und das zuständige Gesundheitsamt zugleich ein "diffuses Infektionsgeschehen" feststelle.

Wie viele Kreise trifft das derzeit? Laut Zahlen vom Montagabend bewegten sich in Baden-Württemberg 18 Kreise unterhalb der 50er-Schwelle. 22 Kreise lagen über 50, aber unter 100. Und vier waren über der 100er-Inzidenz.

Muss Heidelberg auf den Rhein-Neckar-Kreis Rücksicht nehmen? Diese Frage stellt sich, wenn man auf die aktuellen Inzidenzen schaut. In Heidelberg liegt der Wert bei 35,9. Im Rhein-Neckar-Kreis, der die Stadt rundum umschließt, aber bei 64,4 – und damit noch deutlich über der 50er-Schwelle. Aus dem Heidelberger Rathaus heißt es auf Anfrage: "Das Krisenmanagement der Stadt Heidelberg war immer regional ausgerichtet und insbesondere mit dem Rhein-Neckar-Kreis bestanden stets enge Absprachen, da es auch ein gemeinsames Gesundheitsamt gibt." Diesen Weg wolle man auch weiter gehen, so ein Stadtsprecher. Vorerst gelte es aber, die weiteren Vorgaben abzuwarten.

Was ist mit den Ausgangsbeschränkungen tagsüber? Die werden komplett aufgehoben. Seit Dezember durfte man zwischen 5 und 20 Uhr die Wohnung nur "aus triftigem Grund" verlassen – wobei die Gründe sehr weit gefasst waren. Diese Regel soll jetzt laut Kretschmann komplett gestrichen werden.

Sind weitere Lockerungen geplant? Seitens der Landesregierung vorerst nicht. Auch die geltenden Kontaktbeschränkungen – ein Haushalt plus eine Person – sollen beibehalten werden. Kretschmann verwies auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch, machte aber deutlich, dass er zunächst keine schnellen Lockerungen erwarte. Priorität hätten ansonsten aber weiterhin Kitas und Grundschulen.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 19.32 Uhr

Ausgangsbeschränkungen für Hotspot-Kreise ab Donnerstag

Beschränkungen ab 21 Uhr sollen für Kreise mit Inzidenzwert über 50 liegen - landesweite Regelungen wurde am Montag gerichtlich gekippt

Stuttgart. (dpa/lsw) Baden-Württemberg will von Donnerstag an nächtliche Ausgangsbeschränkungen für regionale Corona-Hotspots ab einem Schwellenwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche verhängen. Die Sperre soll zwischen 21 und 5 Uhr gelten. Nach jüngsten Zahlen des Landesgesundheitsamts beträfe sie immer noch mehr als die Hälfte der 44 Stadt- und Landkreise.

Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof die landesweite Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr gekippt. Zu der Umstellung auf eine regionale Lösung sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart: "Wir hatten das ohnehin vor." Der Grünen-Politiker sieht trotz sinkender Infektionszahlen keinen Grund zur Entwarnung.

Die neuen Mutationen des Virus verbreiteten sich schon stark, sagte Kretschmann. "Das bringt eine erhebliche Unsicherheit in die Planung rein." Vor der Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten sei man sich einig, dass Kitas und Grundschulen wieder geöffnet werden sollen. "Wir gehen jetzt erstmal stufenweise vor. Priorität haben Kindertagesstätten und Grundschulen. Darin besteht Konsens zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten."

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betonte: "Die Situation von Familien und von Kindern, insbesondere von kleinen Kindern, ist beängstigend." Sie warb erneut für Massentests, um das Virus besser im Griff zu behalten und Lockerungen ins Auge fassen zu können. Kretschmann sagte, Öffnungen in anderen Bereichen wie bei Frisören, Geschäften und Gastronomie müssten schrittweise und entlang der Infektionszahlen erfolgen. Die Kontaktbeschränkungen - Kern des Lockdowns - sollen über den 14. Februar hinaus weiter gelten. Demnach darf sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen.

Kretschmann erklärte, nach dem Gerichtsbeschluss entfielen auch die Ausgangsbeschränkungen am Tag zwischen 5 und 20 Uhr. In dieser Zeit sollte man nur aus triftigem Grund die Wohnung verlassen - etwa um zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt zu gehen. Der Regierungschef verteidigte erneut die bundesweit schärfsten Regelungen am Abend und in der Nacht. Sie seien einer der Gründe, warum Baden-Württemberg bei den Fallzahlen am besten dastehe. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag landesweit bei 59,2.

Der Grünen-Politiker betonte, die Regelung werde auch eine gewisse Schwankung um den Schwellenwert 50 berücksichtigen, damit man bei kleineren Veränderungen nicht immer den Kurs ändern müsse. Im Entwurf des Gesundheitsministerium heißt es dazu, die Ausgangsbeschränkung trete in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an drei Tagen in Folge überschritten und das zuständige Gesundheitsamt zugleich ein "diffuses Infektionsgeschehen" feststelle - also wenn man einen Anstieg nicht genau zuordnen kann, etwa in einem Pflegeheim.

Hintergrund für das Tempo ist auch, dass man über Fastnacht keine Lücke bei den Ausgangsbeschränkungen lassen möchte. "Ich gehe davon aus, dass keine Fastnacht stattfindet in dem gewohnten Rahmen", sagte Kretschmann. Er habe die begründete Hoffnung, dass sich Leute an die Regelungen halten werden.

Nach Zahlen des Landesgesundheitsamts vom Montag liegen 18 der 44 Stadt- und Landkreise bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Erstmals seit dem 10. Oktober unterschritt auch die Landeshauptstadt Stuttgart wieder diese Schwelle. Auch andere Städte wie Tübingen (30,6) Heidelberg (35,9), Freiburg (46,7) oder Karlsruhe (49,0) sind darunter. Mannheim (63,4) und Ulm (62,3) und Pforzheim (76,2) liegen noch darüber. Vier Stadt- und Landkreise im Südwesten befinden sich noch über 100: der Hohenlohekreis (130,5), Heilbronn (115,3), der Landkreis Calw (105,5) und der Kreis Waldshut (103,5).

Der Verwaltungsgerichtshof hatte verfügt, dass die nächtliche Ausgangssperre im Südwesten zum letzten Mal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung finden darf. Das Gericht gab dem Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen statt, weil die Maßnahme angesichts der regional sinkenden Zahlen nicht mehr verhältnismäßig sei. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte auch die neue regionale Regelung: "Es darf jetzt keine neue Gängelung der Bevölkerung geben."

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 14.30 Uhr

Wie die Ausgangssperren auf Kreisebene laufen sollen

Das Verwaltungsgericht hat die Ausgangsbeschränkungen gekippt. Ab Donnerstag dürfen die Menschen im Land wieder länger draußen bleiben.

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg gelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum letzten Mal. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes am Montag beschlossen. Regionale Ausgangsbeschränkungen bleiben aber möglich. Die Mannheimer Richter gaben damit dem Eilantrag einer Tübingerin statt. Die Entscheidung ist unanfechtbar (Az. 1 S 321/21). Die meisten Bundesländer haben bislang keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. In Baden-Württemberg gelten mit einer Sperre zwischen 20 und 5 Uhr die strengsten.

Die Landesregierung habe zuletzt den Vorgaben des Bundes-Infektionsschutzgesetzes nicht mehr entsprochen, hieß es einer Pressemitteilung des VGH. Demnach seien Ausgangsbeschränkungen nur möglich, "soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 erheblich gefährdet wäre".

Überdies habe die Regierung eingehend zu prüfen, ob die Beschränkung landesweit gelten müsse oder differenziertere Regeln in Betracht kämen. Das Infektionsschutzgesetz sehe grundsätzlich ein gestuftes, am regionalen Geschehen orientiertes Vorgehen vor.

Die Regierung hatte die Ausgangsbeschränkungen zum 12. Dezember 2020 in Kraft gesetzt und unter anderem mit hohen Inzidenzwerten begründet. Im Vorfeld hatte die 7-Tage-Inzidenz in allen 44 Landkreisen deutlich über 50 gelegen, in 15 Kreisen sogar über 200.

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass bei einer "landesweiten Überschreitung" eines Schwellenwertes von mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) "landesweit abgestimmte umfassende" Schutzmaßnahmen anzustreben seien. Der VGH urteilte aber, dass das Land auch dabei begründungspflichtig bleibe.

Anders als Ende Dezember und Mitte Januar, als ähnliche Eilanträge gescheitert waren, sei das Pandemiegeschehen inzwischen "regional erheblich differenzierter". Es gebe inzwischen 13 Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 50. Das Land müsse zwar weiterhin "landesweit abgestimmte" Schutzmaßnahmen anstreben. Es habe aber nicht dargelegt, dass der Verzicht auf Ausgangsbeschränkungen auch bei Berücksichtigung der übrigen Maßnahmen schwerwiegende Folgen hätte und dass gerade landesweit einheitliche Regelungen erforderlich seien. Kommunale Ausgangsbeschränkungen blieben in Kreisen mit besonders hohen Inzidenzzahlen durchaus möglich. Die geltenden Kontaktvorgaben sind vom VGH-Beschluss nicht berührt.

Im Januar hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den nächtlichen Ausgangssperren erklärt: "Die werden mal sicher nicht gelockert. Vorher lockern wir andere Dinge." Seither hat es keine Lockerungen gegeben. Nach dem VGH-Beschluss gab sich das Staatsministerium dennoch gelassen. "Wir haben unsererseits schon die Überlegung angestellt, die landesweite Regelung außer Kraft zu setzen und dafür eine inzidenzbasierte regionale Regelung für eine nächtliche Ausgangssperre zu treffen", hieß es in einer Pressemitteilung. Geplant gewesen sei, die landesweite Beschränkung mit dem Auslaufen der aktuellen Corona-Verordnung zum 15. Februar aufzuheben.

"Seit etwa einer Woche verzeichnen wir bei uns die niedrigste Inzidenz aller Länder – ein erfreuliches Resultat", bilanzierte das Staatsministerium zum bisherigen Kurs. Das Gericht habe nun die Aufhebung zum 11. Februar verfügt. Man werde jetzt die Begründung eingehend prüfen, um dann zu bestimmen, "unter welchen Bedingungen wir die besagte regionale Regelung vornehmen können".

Die Opposition fühlte sich vom VGH bestätigt. "Wir haben das als Fraktion bereits erfolglos im Landtag beantragt, nun hat ein Gericht entschieden", sagte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Rülke. Rülke ist Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am 14. März. "Man kann nicht als Landesregierung mit der Begründung eines Inzidenzwerts von 200 Ausgangssperren beschließen und diese bei einem Wert von 60 immer noch aufrechterhalten."

Der Rechtsexperte der SPD-Fraktion, Boris Weirauch, warf Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) handwerkliche Fehler vor. "Vor zwei Wochen habe ich Minister Lucha im Ständigen Ausschuss genau vor diesem Fall gewarnt." Grundrechtseinschränkungen müssten gerichtsfest begründet sein, sonst seien sie Wasser auf die Mühlen von Populisten.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 6 Uhr

Land strebt nur noch Ausgangsbeschränkungen für Hotspot-Kreise an

Mannheim/Stuttgart. (dpa) Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die landesweiten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gekippt hat, will das Land nur noch für Corona-Hotspots solche Maßnahmen ergreifen. Es sei absehbar gewesen, dass angesichts der sinkenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt würde, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Montag der dpa in Stuttgart. "Jetzt haben wir juristische Klarheit." 15 Stadt- und Landkreise liegen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, nur noch vier Kreise über 100.

"Auch wir hatten schon überlegt, die landesweite Regelung aufzuheben und eine regionale Regelung daraus zu machen", sagte Hoogvliet. Man habe am Wochenende schon Kontakt mit der Staatsregierung in Bayern gehabt, um gemeinsam mit dem Nachbarn zu überlegen, ob und wann man die landesweite Regelung im Gleichschritt aufheben könne. Die aktuelle Corona-Verordnung, die auch den Lockdown regelt, gilt noch bis zum 14. Februar.

Der Südwesten hat momentan noch die schärfsten Ausgangsbeschränkungen - von 20 bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Noch vergangene Woche hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Maßnahme als sehr effektiv gelobt. In Bayern dürfen die Menschen um 21 Uhr nicht mehr vor die Tür.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat nun aber verfügt, dass die nächtliche Ausgangssperre im Südwesten zum letzten Mal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung finden darf. Das Gericht gab damit dem Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen statt.

Update: Montag, 8. Februar 2021, 13.43 Uhr

Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre

Mannheim. (dpa/) Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre gekippt. Nach dem am Montag veröffentlichten Beschluss muss die Vorschrift in der Coronaverordnung, die Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 5 Uhr vorsieht, außer Vollzug gesetzt werden. Zum letzten Mal findet sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich.

Der 1. Senat argumentiert, die Landesregelung habe zuletzt die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Nach dem Infektionsschutzgesetz seien Ausgangsbeschränkungen nur möglich, wenn ihr Unterlassen zu irgendwelchen Nachteilen in der Pandemiebekämpfung führe. Sie kämen nur dann in Betracht, wenn der Verzicht auf Ausgangsbeschränkungen - auch unter Berücksichtigung aller anderen ergriffenen Maßnahmen - zu einer wesentlichen Verschlechterung des Infektionsgeschehens führe.

Zudem müsse die Landesregierung prüfen, ob diese Ausgangsbeschränkungen landesweit angeordnet werden müssten oder ob differenziertere, am regionalen Infektionsgeschehen orientierte Regelungen in Betracht kämen. Den gesetzlichen Anforderungen habe das Land zuletzt - anders als Ende Dezember und Mitte Januar, als Eilanträge erfolglos blieben - nicht mehr entsprochen.