Von Nico Pointner

Stuttgart. Auch nach mehreren tödlichen Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen ist die Booster-Quote in manchen Einrichtungen im Land erschreckend niedrig. So gab es vor kurzem noch Heime in Baden-Württemberg, wo nicht einmal jeder zehnte Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, wie eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD ergab. Die landesweite Booster-Quote in vollstationären Einrichtungen lag (Stand 28.2.) im Durchschnitt für Bewohner bei 81,8 Prozent und für Beschäftigte bei 61,1 Prozent, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Als vollständig geimpft, also in der Regel mit zwei Impfungen, gelten 93,2 Prozent der Bewohner und 89,1 Prozent der Beschäftigten. "Die Richtung stimmt", sagte Amtschef Uwe Lahl.

Die Sozialdemokraten haben sich bei Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nach dem Status der Impfungen in den Heimen erkundigt – und Mitte Februar Antwort für 33 der 44 Stadt- und Landkreise erhalten. Ergebnis: In den meisten Kreisen lag die Booster-Quote der Heimbewohner zum Zeitpunkt der Erhebung noch unter 80 Prozent.

Im Kreis Ravensburg, dem Wahlkreis von Lucha, war sie mit 68 Prozent besonders niedrig, im Kreis Konstanz lag sie gar nur bei 67 Prozent. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch warf Lucha Versäumnisse vor. Dessen Ministerium wehrte sich am Donnerstag energisch gegen die Kritik. "Herr Stoch instrumentalisiert hier den Tod von Menschen für den politischen Nahkampf", sagte ein Sprecher.

In einzelnen Heimen sieht die Lage noch weit düsterer aus, wie die Antwort des Ministeriums ergab. Denn für jeden Stadt- und Landkreis wurden auch die fünf Pflegeheime mit den jeweils niedrigsten Quoten für die Auffrischungsimpfung erfragt. Die Antwort erfolgte anonymisiert. In Ravensburg gibt es demnach ein Heim, in dem nur 11 Prozent der Bewohner einen Booster erhalten haben. Im Kreis Karlsruhe liegt das schlechteste Heim nur bei 7,7 Prozent, im Ortenaukreis und im Kreis Esslingen gibt es dem Ministerium zufolge sogar Heime, in denen kein einziger Bewohner geboostert ist.

SPD-Fraktionschef Stoch nannte die geringen Booster-Quoten fahrlässig. Es gehe in Pflegeheimen um das Überleben vulnerabler Gruppen. "Weitere Corona-Tote in den Heimen darf es angesichts der mittlerweile verfügbaren Schutzmaßnahmen nicht mehr geben. Es ist unverantwortlich, wenn Menschen sterben müssen, weil das Land nicht alles für deren Schutz getan hat."

Unter den Beschäftigten ist die Booster-Quote im Schnitt noch deutlich niedriger als unter den Bewohnern der Heime – und das trotz anstehender Impfpflicht für diese Berufsgruppe. Nur 61,1 Prozent der Pflegebeschäftigten in Baden-Württemberg haben nach aktuellsten Daten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Besonders niedrig war die Booster-Quote zuletzt unter den Pflege-Beschäftigten in den Heimen im Kreis Reutlingen mit 39 Prozent, in den Heilbronner Heimen lag sie bei 41,4 Prozent.

SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl forderte Lucha auf, in den Pflegeheimen mehr für die Impfung zu werben. Das Ministerium habe "nach wie vor nicht die Courage, konsequent gegen Falschinformationen in den betreffenden Heimen vorzugehen", sagte er. "Das reine Impfangebot von außen reicht nicht aus, um die noch zweifelnden Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen und gesetzlichen Beistände sowie die noch nicht geimpften Beschäftigten zum Impfen zu bewegen." Das gelte erst recht, wenn die Heimleitung auch nicht vom Impfen überzeugt sei, meinte Wahl. Es müsse direkt bei den Beschäftigten in der Pflege für das Impfen geworben werden.

Luchas Ministerium weist die Kritik scharf von sich. Das Land habe ausreichende Impfangebote bereitgestellt und unablässig für das Impfen geworben. "Mehr kann das Land weder praktisch noch rechtlich unternehmen", betonte ein Sprecher.