Stuttgart. (jsz) Angesichts der bevorstehenden Alarmstufe in der Corona-Pandemie will die Landesregierung mit neuen Maßnahmen die Impfquote erhöhen. Aus bislang 78 mobilen Impfteams im Land sollen 155 werden, die Haus- und Fachärzte unterstützen.

"Die Lage in den Kliniken ist angespannt, das Pflegepersonal am Limit", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag. "Setzt sich der derzeitige Trend mit dieser Geschwindigkeit fort, müssen wir Patientinnen und Patienten bald in andere Bundesländer oder sogar ins Ausland verlegen." Nicht Geimpfte und ältere Menschen, die eine Booster-Impfung benötigen, sollen deshalb zusätzliche Angebote erhalten.

Mit den mobilen Impfteams werden in allen Stadt- und Landkreisen feste Impfstützpunkte errichtet. Zusätzlich zur niedergelassenen Ärzteschaft sollen sie täglich zusammen 23.000 Impfungen verabreichen können. "Wir gehen dahin, wo wir die Menschen erreichen. Das ist effektiver und schneller umsetzbar als große dezentrale Impfzentren", sagte Lucha. Gerade für ältere Menschen seien die Wege auch kürzer.

Der Leiter der Erfassung für Intensivbettenkapazitäten in Deutschland (DIVI Intensiv-Register), Christian Kannidis, hatte am Dienstag erklärt, Krankenhäuser in stark betroffenen Bundesländern würden den Regelbetrieb zunehmend einschränken und planbare Operationen verschieben müssen. Die Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) teilte am Donnerstag mit, die Krankenhäuser schalteten derzeit in den Notfallmodus.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, es stünden schwierige Wochen bevor. "Die vierte Welle trifft vor allem die Nicht-Geimpften mit voller Wucht. Deshalb appelliere ich noch einmal eindrücklich an alle Menschen in Baden-Württemberg, sich gegen das Virus impfen zu lassen." Die mit der Alarmstufe in vielen Bereichen des Lebens geltende 2G-Regelung sei ein enormer, aber notwendiger Eingriff.

Baden-Württemberg ringt derzeit hinter den Kulissen zusammen mit anderen Ländern um einen Ersatz für die derzeit noch geltenden Regelungen im Kampf Corona. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Ende der "epidemischen Lage nationaler Tragweite" für diesen Monat in Aussicht gestellt hat, fürchten sie, im Kampf gegen die Pandemie ohne ausreichende rechtliche Grundlage dazustehen. Die Unionsfraktion selbst hat sich gegen eine Änderung ausgesprochen, doch vor allem mit der FDP, die formal im Bund noch gar nicht regiert, soll sich eine Einigung schwierig gestalten.