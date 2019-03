Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Mannheim. Sechs Jahre ist es her, dass die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg das Kommunalwahlrecht reformiert hat. Seitdem dürfen auch 16-Jährige ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben. Jetzt wollen die Grünen den nächsten Schritt in Angriff nehmen: "Wir setzen uns dafür ein, das Wahlalter für das aktive Wahlrecht bei allen Wahlen auf 16 Jahre abzusenken", heißt es in einer gemeinsamen Resolution der Grünen-Fraktionsvorsitzenden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Derzeit gilt ein aktives Wahlrecht von 18 Jahren auf Landes-, Bundes- und Europa-Ebene. Und weiter: "Gleichzeitig streben wir auf kommunaler Ebene eine Ausweitung der demokratischen Mitwirkungsrechte auf das passive Wahlrecht an."

Als ein Argument für die bessere Einbeziehung von Jugendlichen in politische Entscheidungen führen die Grünen die aktuellen Klima-Demos an. "Es sind Vorurteile, zu glauben, es gebe kein politisches Interesse bei Jugendlichen", sagte der baden-württembergische Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz im Gespräch mit der RNZ. "Wir erleben gerade enorm viel Engagement, Kämpfertum und Leidenschaft." Man müsse junge Menschen "endlich ernst nehmen und die politische Mitgestaltung ermöglichen", heißt es in der Resolution.

Mit einer Absenkung des Alters beim "passiven Wahlrecht", dass also schon 16-Jährige für den Gemeinderat kandidieren dürfen, wäre Baden-Württemberg bundesweit in der Vorreiterrolle. "Grundsätzlich müssen wir die Differenzierung zwischen aktivem und passivem Wahlrecht für Jugendliche in Frage stellen", sagte Uli Sckerl, parlamentarischer Geschäftsführer der Südwest-Grünen.

Urteile bestätigten, dass Jugendliche die notwendige Reife zum Wählen besitzen. "Dann müssen sie auch das Recht auf aktives Mitgestalten haben", so Sckerl. Auch wenn der Sprung in den Gemeinderat "schmerzensgeldpflichtig" sein könne - da müssten "die Alten" dann den Jungen "auch atmosphärisch" entgegenkommen.

"Ob Jugendhaus oder Busverkehr - gerade im Gemeinderat gibt es zahlreiche Themen, die die Lebenswirklichkeit der jungen Leute betreffen", zeigt sich Fraktionschef Schwarz jedenfalls begeistert von der Idee, jüngere Gemeinderäte zu ermöglichen.

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit nicht einmal ein aktives Wahlrecht für Jugendliche. Ihr Land gehöre da bundesweit zu den "Schlusslichtern", so Pia Schellhammer, parlamentarische Geschäftsführerin im Mainzer Landtag. "Wir bräuchten allerdings eine Verfassungsänderung - und das ist mit der CDU nicht zu machen." Die Grünen regieren zusammen mit SPD und FDP in einer Ampel-Koalition.

Was mit der CDU in Baden-Württemberg zu machen wäre, das ist allerdings ebenfalls unklar. Grünen-Fraktionschef Schwarz möchte die aktuelle grün-schwarze Koalition mit dem Thema jedenfalls noch nicht belasten. "Die Wahlrechtsänderung ist etwas, was wir in das Landtagswahlprogramm schreiben wollen", kündigt er stattdessen an.