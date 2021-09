Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Rektoren, die Eltern abraten, ihre Kinder mit Blick auf einen Unterricht auf Hauptschulniveau bei der Realschule anzumelden, überforderte Lehrer, frustrierte Schüler: Es klingt nicht gut, was aus den baden-württembergischen Realschulen berichtet wird.

Der Unterricht in den Klassen 7 bis 9 muss seit 2016 auf zweierlei Niveau erfolgen, wenn Nachfrage besteht. Auch müssen die Realschulen den Hauptschulabschluss anbieten. Dieses Konzept wurde 2016 von der damaligen grün-roten Landesregierung eingeführt – im Gefolge des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung 2012. Ein wissenschaftlicher Beirat, der das Realschulkonzept bewerten soll, hat nun seine Arbeit aufgenommen. Bis wann es ein Ergebnis gibt, ist noch offen. "Die Realschule in Baden-Württemberg ist eine leistungsstarke Schule, die sich konstanter Nachfrage und Akzeptanz erfreut", betont aber Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Die Realschulen entscheiden selbst, ob sie Gruppen, Klassen oder Züge bilden oder im Unterricht selbst differenzieren. Aus den Reihen der Realschulrektoren kommt aber deutliche Kritik. Es mache keinen Sinn, ein bis zwei Schüler in einer Klasse auf dem Hauptschulniveau zu unterrichten. "Das wird den Schülern nicht gerecht", sagt Holger Gutwald-Rondot, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren. "Der Lehrer braucht für diese Schüler andere Klassenarbeiten, auch eine völlig andere Art des Lernens."

Große Realschulen könnten eigene getrennte Klassenzüge anbieten, wie etwa an der Kraichgau-Realschule in Sinsheim, die Gutwald-Rondot leitet. Die Realität in vielen Realschulen sieht aber anders aus. "Wenn die Realschule diesen Auftrag ordentlich übernehmen soll, braucht sie dafür eigene Züge und Klassen, um diesen Schülern gerecht zu werden," sagt der Sprecher der Rektoren. Doch dafür brauche es zusätzliche Lehrer.

Nach dem Konzept von 2016 orientieren sich in den Klassenstufen 5 und 6 der Unterricht und die Notengebung ausschließlich am "mittleren Niveau". Erst Ende Klasse 6 wird anhand der Noten entschieden, ob ein Schüler auf dem "grundlegenden Niveau" (Hauptschulniveau) oder auf dem "mittleren Niveau" (Realschulniveau) weiterlernt. Eine landesweite Erhebung im Schuljahr 2018/2019 ergab, dass in der Klassenstufe 7 vier Prozent, in der Klassenstufe 8 etwa sechs Prozent und in der Klassenstufe 9 ungefähr acht Prozent der Schülerinnen und Schüler auf dem "grundlegenden", zum Hauptschulabschluss führenden Niveau unterrichtet wurden.

Im Kultusministerium sieht man die anspruchsvolle Aufgabe, kennt auch die Kritik vor Ort. "Dies stellt – je nach Zusammensetzung der Schülerschaft – einige Realschulstandorte vor Herausforderungen. Es gilt, sehr leistungsschwache Schülerinnen und Schüler im Blick zu behalten, damit es nicht zu Frustration bzw. Demotivation führt", heißt es in einer Stellungnahme. Aber man sieht keinen Anlass zu zweifeln, dass die Lehrer dies leisten können: "Von einer Überforderung kann nicht die Rede sein."

Die Realität sieht laut Gutwald-Rondot anders aus: "In der Orientierungsstufe haben wir völlig frustrierte Kinder, weil sie zwei Jahre lang dem Niveau nicht gewachsen sind." Ein Sitzenbleiben in der Klasse 5 gibt es zudem mit diesem Konzept nicht mehr.

Weitere Realschulrektoren schilderten unserer Zeitung, dass Anspruch und Wirklichkeit völlig auseinandergehen. Die Lehrer seien vielfach nicht in der Lage, den Spagat zu leisten, zu schweigen vom erheblichen organisatorischen Aufwand für die Förderstunden.