Stuttgart: Teilnehmer einer Demonstration der Initiative «Fridays for Future» sitzen kurzzeitig mit einem Transparent mit der Aufschrift "respect existence or expect resistance" auf einer Straße. Foto: dpa

Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) Zahlreiche Klimaschützer der Bewegung Fridays for Future haben am Freitag auch in mehreren Städten Baden-Württembergs demonstriert und von der künftigen Bundesregierung einen besseren Klimaschutz gefordert. Nach Angaben der Initiative waren in Karlsruhe und Stuttgart mehrere hundert Menschen für das Klima auf der Straße. Proteste gab es auch an anderen Orten, darunter in Berlin und Thüringen. Die Umweltschützer fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025.

"Die erforderlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen zentrales Thema der Koalitionsverhandlungen sein", forderte Frederik Knoblauch, der Sprecher der Karlsruher Ortsgruppe, angesichts der laufenden Ampel-Gespräche in Berlin.

Die Veranstalter hatten für die Proteste in Karlsruhe und Stuttgart jeweils 1000 Teilnehmer angemeldet, auch in Bühl im Landkreis Rastatt gab es eine Kundgebung. Die Polizei machte aber bislang keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.