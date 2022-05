Will Tradition mit der Moderne vereinen: Manuel Hagel prägt eine neue Ära in der CDU-Fraktion. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Ulm. Manuel Hagel nippt an einer Red Bull-Dose, während er auf dem iPhone die Nummer eines parteiinternen Kritikers antippt. Der CDU-Landtagsfraktionschef sitzt im Fond seines Dienstwagens, er ist auf dem Weg zum nächsten Termin und spät dran. Über 100.000 Kilometer legt der frühere Sparkassendirektor im Jahr zwischen Wertheim und Konstanz, Stuttgart und Ehingen zurück, immer das Handy am Ohr, um in seine Partei hinzuhören.

Zugleich hat die Tour d’Ländle den Charakter eine Aufholjagd: Hagel, 34, soll der alten Baden-Württemberg-Partei neues Leben einhauchen. Über Jahrzehnte hatte die CDU aus dem Staatsministerium heraus die Geschicke des Landes gelenkt, nun muss sie seit elf Jahren mitansehen, wie ihr der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Wähler abspenstig macht.

Endlich nimmt der CDU-Kommunalpolitiker das Telefon ab. Dem Mann ist ein Interview des Landtagsfraktionschefs sauer aufgestoßen, in dem dieser gefordert hatte, die Zeit zwischen Planung und Verwirklichung eines Windkraftprojekts im Land von derzeit durchschnittlich sieben auf möglichst ein Jahr zu verkürzen. Hagel erklärt seinem Gesprächspartner, dass man den Ausbau erneuerbarer Energien dringend benötige, dass eine schnellere Genehmigung für Windräder am Ende aber auch zu einer generellen Planungsbeschleunigung führen solle. Am Ende des Tages wird Hagel sieben Termine abgearbeitet und doppelt so viele vereinbart haben.

Als die zwar dezimierte, aber stark verjüngte und erneuerte CDU-Landtagsfraktion den damals 33-Jährigen am 4. Mai 2021 zu ihrem Fraktionschef gewählt hat, war das auch als Signal des Aufbruchs gedacht. "Ich möchte ein kameradschaftliches Miteinander, das heißt, jeder hat eine Chance", hat Hagel vor einem Jahr in seiner Bewerbungsrede angekündigt. "Ich habe aber auch gesagt: Gebt auch mir eine Chance!"", sagt er. Um ein Team zu formen, führt er viele Einzelgespräche, versucht, auch kritische Geister einzubinden. Wer öffentlich ausschere, berichten Fraktionäre, werde von Abgeordnetenkollegen telefonisch gemaßregelt. Diese Methode der Selbstdisziplinierung gefällt nicht allen, aber sie funktioniert bislang.

Hagels Schreibtisch dominiert ein Ringlicht, das den Sprecher bei Beiträgen für die sozialen Medien besser in Szene setzt. Im Regal steht ein großes Foto aus einer Kirche in seiner Heimatstadt Ehingen. Neue Medien und alte Institutionen, Stadt und Land, alles scheint hier seinen Platz zu haben. Die CSU hat ihren Anspruch, das Lebensgefühl von ganz Bayern zu verkörpern, mal in den Slogan "Laptop und Lederhose" gegossen, Kretschmann dafür den Dreiklang "Heimat, Hightech, Highspeed" intoniert. Hagel scheint verschiedene Lebenswelten qua Person vereinen zu wollen: Im Landtag trägt er gut geschnittene Anzüge, bei Terminen mit der Jungen Union T-Shirts und Sneakers, in der Freizeit auch Jägerkluft. Er sagt oft "cool" und spricht mit schwäbischem Akzent.

Altvordere warnen ihn mitunter, dass er sich übernehme; Hagel scheint das eher anzuspornen als abzuschrecken. Für viele in der Partei gilt es längst als ausgemacht, dass der Schwabe die Partei 2026 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen wird. Das Datum gilt als Zensur, weil der grüne Übervater und Stimmengarant Kretschmann, 73, dann altershalber die politische Bühne verlassen will. Hagel sagt, er wehre sich gegen das Vorurteil, dass Jüngere nur Politik machen würden, um einmal die Nummer Eins zu werden.

Wenn die Spitzen von Grünen und CDU im Koalitionssauschuss strittige Punkte beraten, berichten Teilnehmer, führe auf Seiten der CDU nun Hagel das Wort, nicht Vize-Regierungs- und CDU-Landeschef Thomas Strobl, 62. Im Landtag hält Hagel Reden, von denen Kretschmann im kleinen Kreis schon geschwärmt hat, so etwas habe er von einem CDU-Politiker im Landtag noch nie gehört, so strukturiert, progressiv, auch ökologisch. Als Hagel noch CDU-Generalsekretär und damit Strobls Wadenbeißer war, war Kretschmann von dem Jungpolitiker maximal genervt. Inzwischen klingt er beeindruckt.

Andere sind es weniger. Man habe, sagt ein grüner Stratege der Generation U40, Hagels Reden studiert: Sie seien für die CDU vielleicht revolutionär, aber für die Grünen nicht wirklich gefährlich, schon gar nicht in ihren großstädtischen Hochburgen. Doch Hagel wäre mit 34 nicht Fraktionschef, wenn er nicht für Überraschungen gut wäre. Er hat den Machtkampf seines Förderers Strobl mit Susanne Eisenmann um die Spitzenkandidatur 2021 moderiert und überlebt. 2026 wird die CDU vor allem auf die Wechselwähler setzen, die in wachsender Zahl wegen Kretschmann ihr Kreuz bei den Grünen gemacht haben.

Hagel sagt, man schätze sich, er lerne viel vom Ministerpräsidenten. Sich an dem Grünen-Politiker abzuarbeiten, hält er für sinnlos. "Kretschmann steht für so vieles, für was wir auch als CDU stehen. Wenn wir gegen ihn kämpfen würden, würden wir gegen uns selbst kämpfen." Er identifiziere aber auch Dinge, die er anders machen würde als Kretschmann – "schneller entscheiden zum Beispiel".