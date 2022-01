Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Klimaschutz, Energiewende: Umweltministerin Thekla Walker (52, Grüne) verantwortet das Kernthema der Regierungskoalition im Land. Gut sechs Monate nach Walkers Ernennung kam ihre Partei auch im Bund an die Macht. Im Interview spricht die frühere Landesvorsitzende über Ziele in Baden-Württemberg, Deutschland und der EU, aber auch über das Verhältnis zum alten und neuen Partner CDU.

Frau Ministerin Walker, in seiner ersten Rede als Wirtschafts- und Klimaminister im Bundestag hat Robert Habeck (Grüne) gesagt, Deutschland müsse beim Klimaschutz schneller und effizienter werden. Vor allem müsse man zu einem Konsens über die Ziele kommen. Sind die nicht längst gesetzt?

„Ostern müssen die ersten Entscheidungsgrundlagen vorliegen“, fordert Walker vom Bund schnelle Schritte für mehr Klimaschutz. F.: dpa

Die letzte Bundesregierung hat unter dem Druck des Bundesverfassungsgerichts ehrgeizige Klimaschutzziele verabschiedet. Wir müssen jetzt Konsens über die Maßnahmen erzielen, mit denen wir sie wirklich erreichen. Darüber müssen wir uns bundesweit verständigen. Und so wie ich Robert Habeck verstehe, will er das sehr schnell angehen. Ostern müssen die ersten Entscheidungsgrundlagen für eine Beschleunigung vorliegen. Er hat ja schon ein paar Punkte genannt.

Welche meinen Sie?

Das Ziel, zwei Prozent der Fläche für die Windenergie bereitzustellen, was wir ja im Land Baden-Württemberg auch schon für die Erneuerbaren auf den Weg gebracht haben. Er hat auch das Thema Photovoltaik angesprochen, was wir bereits umgesetzt haben. Seit Jahresanfang gilt hier die Solarpflicht für Parkplätze ab 35 Stellplätze und Nicht-Wohngebäude; die Wohngebäude werden im Mai folgen, ehe die Pflicht ab Januar 2023 auch bei grundlegenden Dachsanierungen gilt. Es ist in unserem besonderen Interesse, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Wir haben ja eine Task Force auf den Weg gebracht, um das zu beschleunigen. Es war aber immer klar, dass es bundesgesetzliche einheitliche Regelungen geben muss, ob das das Immissionsschutzrecht oder das Artenschutzrecht ist ...

Die EU-Kommission will Gas- und Atomkraftwerke unter Auflagen als klimafreundlich einstufen. Sie haben das bezüglich der Kernenergie als Irrweg bezeichnet, Gas aber für einen Übergang gelten lassen. Können Sie das ausführen?

In Deutschland ist es Konsens, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Vor dem Hintergrund der volkswirtschaftlichen Kosten und des Sicherheitsrisikos finde ich es aberwitzig, diese Energie als nachhaltig einzustufen. Manchmal wird von neuen Techniken gesprochen. Die sind aber überhaupt noch nicht ausgereift. Bis sie im Strommix wirkten, würde so viel Zeit vergehen, dass uns das gar nichts bringt.

Gaskraftwerke stoßen CO2 aus.

Wir gehen aus Klimaschutzgründen auch aus der Kohleverstromung raus. Die dann entstehende Versorgungslücke müssen wir in der Übergangszeit, in der wir noch nicht über genügend Wasserstoff verfügen, schließen. Wenn ich jetzt in ein neues Gaskraftwerk investiere, das in den 2030er Jahren auf Wasserstoff umgestellt werden kann, ist das auf jeden Fall eine Investition in die Transformation hin zur klimafreundlichen Energieversorgung.

Warum lassen wir die verbliebenen Kernkraftwerke nicht einfach noch laufen für die Dauer der Lücke?

Wir hatten vor zehn Jahren nicht den ersten Ausstieg, sondern schon den zweiten. Rot-Grün ist ausgestiegen, Schwarz-Gelb wieder ein und dann wieder aus. Das hat uns wahnsinnig hohe Entschädigungen an die Energieversorger gekostet. Das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Ich kenne auch keinen Energieversorger, der etwas anderes will. Die Erwartung an die Politik ist jetzt: Bitte keinen Zickzack-Kurs fahren. Wir müssen den eingeschlagenen Kurs jetzt konsequent umsetzen.

CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel hat vergangene Woche erklärt, er würde gern diese Woche schon zusammen mit der Grünen-Fraktion ein Planungsbeschleunigungs-Gesetz auf den Weg bringen. Zwischen der Entscheidung für ein Windkraft-Projekt und der Fertigstellung sollen nicht mehr sieben und auch nicht bis zu drei Jahre verstreichen, wie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Ihnen anvisiert, sondern nur eines. Ist das realistisch?

Zunächst einmal freue ich mich über dieses sehr klare Bekenntnis der CDU-Landtagsfraktion zum Ausbau der Windenergie. Das war ja nicht immer so, im Gegenteil. Wir haben jetzt natürlich vom Bund bis zu unserer Task Force und den betroffenen Ministerien eine Reihe Prozesse, die gleichzeitig laufen und teilweise auch schon umgesetzt werden. Falls es neue Vorschläge gibt, werden wir uns die genau anschauen.

Es gibt noch einen zweiten Vorschlag aus der CDU-Fraktion. Deren energie- und umweltpolitischer Sprecher Raimund Haser plädiert für ein Energiebereitstellungsgesetz. Er möchte sicherstellen, dass nicht nur CO2-Reduktionsziele, sondern auch die Ausbaustufen der erneuerbaren Energie und ihrer Infrastruktur mit Gesetzeskraft festgelegt werden.

Wichtig ist, dass wir die Maßnahmen endlich umsetzen. Dafür werden wir im Land dieses Jahr das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) fortschreiben. Da wird es ebenfalls darum gehen, welchen Bedarf wir im Land haben und welchen Pfad wir in den verschiedenen Sektoren einschlagen müssen. Für das Thema Infrastruktur gibt es die Bundesnetzagentur. Eine Leitungs- und Netzplanung kann nur über die Bundesländer hinweg gelingen. Das war der große Kritikpunkt der Länder am bisherigen Bundes-Energieminister Peter Altmaier (CDU), dass es noch keine Ziel-Netzplanung gibt. Die muss – aufbauend auf den neuen Klimaschutzzielen des Bundes – nun zeitig kommen.

Sie haben Hagel und Haser schon in der vergangenen Legislaturperiode erlebt, als sie noch zur aufstrebenden Garde gehörten. Waren die beiden umweltpolitisch da auch schon so ambitioniert?

Ich glaube, das ist für jeden offensichtlich, dass die CDU-Fraktion als Ganzes eine Veränderung durchgemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass sie da jetzt mit einem anderen Elan reingehen und bereit sind, mitzuziehen, was den Klimaschutz angeht. Es ist extrem wichtig, dass sich die CDU so bekennt. Die Frage ist, wie es in den nächsten Jahren in der gesamten Familie der CDU/CSU aussieht, gerade auch, wenn man nicht mehr im Bund mitregiert.

Die Landesverwaltung soll bis 2030 klimaneutral sein. Wollen Sie das real schaffen, oder welchen Anteil werden Ausgleichszahlungen ausmachen?

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau im Finanzministerium hat den Auftrag, einen Plan vorzulegen, um dieses Ziel 2030 zu erreichen. Mein Interesse ist, so wenig wie möglich zu kompensieren.