Stuttgart. (tw) Ja zu einem neuen Landtagswahlrecht, gleichzeitig aber eine Reduzierung der Zahl der Wahlkreise: FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat Zustimmung der Liberalen signalisiert zu einer von den Regierungsparteien Grünen und CDU angestrebten umfassenden Reform. Bestandteile dabei sind die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, ein Zweistimmenwahlrecht mit Landeslisten sowie dem Ziel, mehr Frauen ins Parlament zu bekommen. Zu den 70 Wahlkreisen sollen mindestens 50 Mandate über die Landeslisten verteilt werden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Foto: dpa

Rülke verlangt im Gegenzug eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise von bisher 70 auf 60. Dies sei die einzig wirksame Möglichkeit, eine "Explosion" der Abgeordnetenzahl zu verhindern, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende am Freitag. Dadurch würden weniger Überhangmandate und somit weniger Ausgleichsmandate erzeugt. Diesen Vorschlag bringt die FDP in die bevorstehenden Gespräche zur Wahlrechtsreform mit Grünen, CDU und SPD ein. Sollten es für den Vorschlag keine Mehrheit geben, wolle man ihn gegebenenfalls als Änderungsantrag im Gesetzgebungsverfahren stellen.

Andreas Schwarz, Chef der Grünen-Landtagsfraktion. Foto: dpa

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz lehnte Rülkes Vorstoß wenig später aber als "unausgegoren" ab. Schwarz sagte, das grün-schwarze Vorhaben liege "entscheidungsreif auf dem Tisch". Er wundere sich über den Vorstoß, weil die Liberalen und die SPD zu den Eckpunkten "bereits ihr "Go" signalisiert" hätten. "Einen unausgegorenen Vorschlag wie die Änderung der Anzahl der Wahlkreise aus dem Ärmel zu schütteln, würde diesen Prozess komplett auf den Kopf stellen – und die Reform unnötig auf die lange Bank schieben." Auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch reagierte skeptisch angesichts von Rülkes Vorstellungen.

Die Regierungsparteien Grüne und CDU hatten bei den Vorbereitungen der Wahlrechtsreform SPD und FDP zur Mitarbeit eingeladen, machten aber erst jüngst im Landtag deutlich, dass sie durch eine Reform keine wesentliche Aufblähung des Landtags befürchteten. Die CDU verwies auf eine Berechnung, dass der aktuelle Landtag nicht größer wäre, wenn er mit dem neuen Wahlrecht gewählt worden wäre. Dies lässt Hans-Ulrich Rülke nicht gelten. In dieser Berechnung komme kein Stimmensplitting vor. "Stimmensplitting ist aber einer der Treiber der Parlamentsgröße".

Die FDP hat nun modellhaft gerechnet und dabei einige "extreme Annahmen getroffen", so Rülke. Auf der Basis der Annahme eines Landtags mit sieben Parteien (aktuell fünf) und nah beieinanderliegenden Parteien "droht uns ein Landesparlament mit 267 Abgeordneten". Das sei inakzeptabel. Eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 60 ergibt laut FDP – bei der gleichen Rechnung – eine Einsparung von 41 Abgeordneten. Rülke räumte ein, dass auch die Reduktion der Zahl der Wahlkreise einen großen Landtag im Extremfall nicht ausschließe und führte neben den Auswirkungen des Stimmensplittings die kräftemäßige Angleichung der Parteien an. "Aber wenn wir gar nichts machen, hat das massive Folgen."

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 18.54 Uhr

FDP-Fraktionschef will Wahlkreise von 70 auf 60 reduzieren

So soll die Abgeordnetenzahl im Landtag begrenzt werden.

Stuttgart. (dpa/lsw) FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will bei der Reform des Wahlrechts eine Explosion der Abgeordnetenzahl verhindern und schlägt deshalb eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 60 vor. "Das ist der Vorschlag, den wir machen werden in der nächsten Gesprächsrunde, um eine Aufblähung des Landtags zu verhindern", sagte Rülke am Freitag in Stuttgart. Er warnte vor einer Entwicklung wie im Bundestag, wo statt der vorgesehenen 598 Abgeordneten mittlerweile 735 Abgeordnete sitzen. "Der Bundestag geht in die Richtung chinesischer Volkskongress." Man wolle nicht, dass im Landtag am Ende 250 oder 300 Abgeordnete säßen - zu Lasten des Steuerzahlers. Der aktuelle Landtag besteht aus 154 Mitgliedern.

Wenn die Reduzierung der Wahlkreise abgelehnt werde, werde die FDP einen Änderungsantrag ins Parlament einbringen. Klar sei aber auch: "Wir wollen das nicht als Hebel, um jegliche Wahlrechtsreform zu verhindern." Den drei Eckpunkten der Koalitionsfraktionen Grüne und CDU könnten die Liberalen zustimmen. Demnach soll es im Land ähnlich wie im Bund ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht geben. Zudem sollen Jüngere wie schon bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren wählen dürfen. Da diese Reform eine Änderung der Landesverfassung nötig macht, braucht die Koalition eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Rülke verwies darauf, dass auch die SPD eine Explosion der Zahl der Abgeordneten verhindern wolle.