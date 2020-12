Ein halbes Lob für den Ministerpräsidenten: Winfried Kretschmann sei für viele Bürgerinnen und Bürger „der ruhende Pol“, so Theurer. Allerdings lasse er als Krisenmanager „manchmal die notwendige Agilität vermissen“. Foto: Philipp Rothe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Als "Mister Mittelstand" gilt Michael Theurer (53), der FDP-Landeschef und Fraktionsvize im Bundestag. Beim RNZ-Besuch zeigt er sich höchst beunruhigt über die Corona-Politik der Regierung. Weite Teile der Wirtschaft könnten "hinweggefegt" werden, warnt er.

Herr Theurer, Sie beobachten aus der Opposition sowohl die Bundesregierung in Berlin als auch die Landesregierung in Stuttgart. Welche macht den besseren Job in der Pandemie?

Beide Regierungen haben über Monate versäumt, das Land optimal auf die zweite Welle vorzubereiten. Beispielsweise hat der Bundesgesundheitsminister zu spät seine Länderkollegen zu einem einheitlichen Reiserückkehrmanagement oder einer gemeinsamen Teststrategie gebracht. Aber auch die grün-schwarze Landesregierung muss sich fragen lassen, warum beispielsweise bei der Digitalisierung der Meldeketten in den Gesundheitsämtern nicht mehr getan wurde.

Sie haben also vor allem die Gesundheitsminister im Blick?

Es gibt eine ganze Reihe offener Baustellen. Auch die "Novemberhilfen" sind an absoluter Skandal. Man müsste von Dezemberhilfen sprechen – die Homepage ist jetzt erst funktionsfähig.

Die Überforderung der Gesundheitsämter ist derzeit aber deutschlandweit ein Problem. Auch Landesregierungen mit FDP-Beteiligung scheinen da nicht so viel bessere Arbeit geleistet zu haben.

Es ist richtig, dass es überall Probleme gibt. Was beendet werden muss, ist das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern. Man muss gemeinsam vorangehen. Die Corona-Warnapp war ein erster Schritt. Sie braucht aber dringend ein Update. Es kann nicht sein, dass Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Berufsfreiheit und die unternehmerische Freiheit eingeschränkt werden, gleichzeitig aber eine verbesserte Corona-Warnapp wegen des Datenschutzes nicht möglich ist.

Im Frühjahr haben sich Winfried Kretschmann und Markus Söder in einer "Gemeinschaft der Umsichtigen" mit Kanzlerin Angela Merkel gesehen. In der Rückschau eine korrekte Einschätzung?

Wir als Freie Demokraten erkennen die Erfolge an, die erreicht wurden, was die Pandemiebekämpfung angeht. Deutschland ist besser als andere Länder durch die Krise gekommen. Allerdings haben wir sehr früh darauf hingewiesen, dass es eine Balance geben muss zwischen dem Gesundheitsschutz und der Bewahrung der Freiheitsrechte.

Wo ging die Balance verloren?

Uns leuchtet die Schließung von Hotels und Gaststätten mit Hygienekonzepten nicht ein. Es gibt keine Evidenz, dass von dort Infektionen ausgehen. Wir fordern eine intelligente Strategie gegen die Pandemie, die gleichzeitig wirtschaftliche Tätigkeiten noch ermöglicht.

Welche Alternativen gäbe es denn?

Die Pandemiebekämpfung muss sich stärker darauf konzentrieren, dass vulnerable Gruppen geschützt werden. Wir haben frühzeitig gefordert, dass Alten- und Pflegeheime mit FFP2-Masken ausgestattet werden. Das soll jetzt erst kommen – sehr spät. Wir haben für eine Digitalisierung der Meldeketten und eine funktionsfähige Corona-Warnapp plädiert. Und wir gehen davon aus, dass mit Hygienekonzepten und mit Abstand das Infektionsrisiko deutlich gesenkt werden kann.

Wie hätten Sie denn die Pandemie ausgebremst, wenn Sie Schließungen für falsch halten?

Es gehen doch von der Gastronomie gar keine nachweisbaren Infektionsrisiken aus. Es werden pauschale Einschränkungen gemacht, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob sie Infektionsketten unterbrechen. Der Weg, der beispielsweise in Taiwan oder Südkorea gegangen wird, mit der Infektionsnachverfolgung, das ist der richtige. Auch mehr Luftfilter sind sinnvoll.

Wenn die asiatischen Länder Vorbild sein sollen, müsste man, so sagen Epidemiologen, erst einmal zu dem Punkt kommen, an dem es nahezu keine unerkannten Infektionen mehr gibt. Befürworten Sie also einen sehr harten Lockdown, drei bis vier Wochen, in denen keinerlei Begegnung mehr stattfindet?

Wir wären auch bereit zu einem kurzfristigen harten Lockdown mit anschließender Infektionsnachverfolgung, wenn gewährleistet wäre, dass ein solcher den gewünschten Erfolg bringt. Daran gibt es Zweifel. Eine Stopp-and-Go-Politik, eine fast unbegrenzte Fortsetzung dieses "Lockdown lights", wird in einem wirtschaftlichen und finanziellen Fiasko münden. Wir fürchten, dass weite Teile des Mittelstandes hinweggefegt werden.

Wird denn immerhin mit den Hilfen, die die Regierungen gewähren, das Richtige getan?

Zu spät. Zu wenig. Zu bürokratisch. Das ist meine Einschätzung. Das haben Gastronomen, das haben Selbstständige nicht verdient. Die Bundesregierung hat den Sommer nicht genutzt, um für Tätigkeits- und Berufsverbote in Zeiten der Pandemiebekämpfung eine Entschädigungsstrategie zu entwickeln.

Was fordern Sie?

Die Einführung eines Verlustrücktrags, der unbürokratisch und schnell notwendige Liquidität in die Unternehmen pumpt. Verluste, die in Corona-Zeiten entstehen, sollten mit Gewinnen der vergangenen drei bis fünf Jahren verrechnet werden können. Das führt dazu, dass diejenigen, die in der Vergangenheit Gewinne hatten und diese versteuert haben, jetzt eine Steuerrückerstattung erhalten.

Für wie gesund halten Sie die deutsche Wirtschaft? Die aktuellen Zahlen sehen ja nicht ganz so düster aus.

Die derzeitige Ruhe ist trügerisch. Ich befürchte tatsächlich nach den Infektionswellen die Insolvenzwellen. Fachleuten sprechen davon, dass zehn bis 20 Prozent der Unternehmen in die Insolvenz rutschen könnten. Beherzte Gegenmaßnahmen, um das zu verhindern, sehe ich derzeit bei der Bundesregierung nicht.

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, Lockerung der Insolvenzregeln – ist das schon Vorwahlkampf, um 2021 nicht mit schlechter Stimmung zu belasten?

Der Verdacht steht im Raum, dass die 180 Milliarden Euro Neuverschuldung 2021, die 100 Milliarden Euro 2020 die Auswirkungen der Krise zudecken sollen, um über die Bundestagswahl zu kommen.

Die FDP kritisiert scharf die Arbeit der Regierungen. Wo ziehen Sie die Grenze zum Protest auf der Straße? Könnten Sie als Liberale da mitdemonstrieren?

Das Demonstrationsrecht ist wie das Recht auf freie Meinungsäußerung ein unantastbares Grundrecht. Allerdings distanzieren wir uns ganz klar von den Corona-Leugnern und rechtsextremistischen Tendenzen. Der Rechtsstaat muss hier die rechtsstaatliche Ordnung konsequent durchsetzen – etwa durch die Auflösung der Demonstrationen, bei denen Corona-Auflagen nicht eingehalten werden. Allerdings zeigen die Proteste auch, dass das Konzept, das die Bundesregierung fährt, nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Die beschlossenen Regeln müssten so klar sein, dass sie allen einleuchten.

Rechtfertigt das so aufgebrachte Proteste?

Die FDP hat im ersten Lockdown die Maßnahmen der Regierungen mitgetragen. Wir sind staatstragend. Wir sind der Überzeugung, dass Kontaktverbote und Hygiene- und Abstandsregeln notwendig sind. Die Vielzahl der Regelungen, die von Gerichten aufgehoben worden sind, belegen allerdings, dass wir als FDP an der richtigen Stelle den Finger in die Wunden legen. Die Regierungen haben den wichtigen Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit häufig nicht eingehalten.

Der Landtagswahlkampf geht bald in seine heiße Phase. Wer macht den besseren Job: Winfried Kretschmann oder Susanne Eisenmann?

Winfried Kretschmann ist für viele Bürgerinnen und Bürger der ruhende Pol. Allerdings lässt er als Krisenmanager manchmal die notwendige Agilität vermissen. Aktionismus, wie ihn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an den Tag legt, muss aber auch nicht richtig sein. Dagegen hebt sich Winfried Kretschmanns ruhige Hand sogar wohltuend ab.

Auf Verordnungen der Landesregierung muss man dafür immer vergleichsweise lange warten.

Baden-Württemberg scheint immer wieder eher behäbig zu sein. Wenn das dazu führte, dass die Verordnungen gründlicher sind als in anderen Bundesländern, wäre das in Ordnung. Allerdings kann man, wenn man das Infektionsgeschehen vergleicht, nicht sagen, dass Baden-Württemberg besonders gut abschneidet.

Und wie macht sich Susanne Eisenmann?

Frau Eisenmann hat genügend Baustellen im Kultusministerium. Nicht nur bei der lange Zeit nicht realisierten Digitalisierung des Unterrichts. Auch den Einsatz von Schnelltests in Schulen hätte man vorbereiten müssen. Oder den Einsatz von virenhemmenden Lüftungsanlagen und Filtern.

Die Ministerin selbst verweist darauf, dass Schulen keineswegs Infektionshotspots seien – also alles in den richtigen Bahnen laufe.

Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die wenigsten Infektionen während des Unterrichts stattfinden. Gleichzeitig wird auf die Wichtigkeit des Lüftens hingewiesen. Bei Minusgraden bin ich gespannt, wie das so umgesetzt wird, dass es für die Lehrer und Schüler nicht zur Belastung wird. Da sehen wir einen immensen Handlungsbedarf.

Die FDP startet üblicherweise ins Jahr mit einem großen Event in der Stuttgarter Oper, mit dem Dreikönigstreffen. Fällt das dieses Jahr aus?

Die Oper ist gemietet. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, wie wir das Dreikönigstreffen unter Einhaltung der Behördenauflagen gestalten können. Vermutlich mit den Rednern vor Ort, die dann digital übertragen werden. Wir halten am Dreikönigstreffen fest. Es ist das 75. Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1866 treffen wir uns in Stuttgart zum Dreikönigstag, nur unterbrochen durch zwei Weltkriege und die Nazidiktatur. Ein solcher Leuchtturm der bundesrepublikanischen Demokratie, darf nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen.