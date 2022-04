Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In der vergangenen Woche hat der Chef des baden-württembergischen Autozulieferers Marquardt, Harald Marquardt, öffentlich gemacht, was andere Unternehmen aus dem Land nur hinter vorgehaltener Hand beklagen: In Schanghai, Chinas größter Metropole, fühlen sich viele Baden-Württemberger, die von ihren Firmen für ein paar Jahre in die Finanz- und Wirtschaftsmetropole entsandt sind, inzwischen als Geisel einer strikten No-Covid-Strategie. Aufgrund des drastischen Corona-Lockdown würden rund 200 Marquardt-Mitarbeiter am konzerneigenen Standort im Schanghaier Stadtteil Pudong übernachten, berichtete der Firmenchef dem "Südkurier". Teils würden sie von den Behörden aufgrund der strikten Quarantänebestimmungen nicht nach Hause gelassen. Andere fürchteten, nach einer Rückkehr in ihrer Wohnung festgesetzt zu werden. Die Zustände seien "unerträglich".

„Geopolitische Aspekte stärker berücksichtigen“: Wirtschaftswissenschaftler Wambach. Foto: dpa

Das Beispiel zeigt, wie rigoros China vorgehen kann – und wie wenig Rücksicht es im Zweifel auf die Belange seiner Wirtschaftspartner nimmt, Lieferketten hin, Weltwirtschaft her. Das ist für das Exportland Baden-Württemberg, dessen Wirtschaft mit dem Reich der Mitte enger verbandelt ist als die Unternehmen anderer Bundesländer, schon an sich ein Risiko. Die geopolitischen Umbrüche aber stellen nun das deutsche Wohlstandsmodell, das Baden-Württemberg zur Perfektion getrieben hat, generell infrage. Es beruht, grob vereinfacht, auf günstigen Energieimporten aus Russland und dem lukrativen Export von Luxusautos und High-Tech-Maschinen nach China. Man kann auch sagen: auf guten Geschäftsbeziehungen mit zwei autoritären Regimen.

Infolge von Putins Krieg steht der Abschied von russischen Energieimporten inzwischen weit oben auf der wirtschaftspolitischen Agenda Deutschlands – auch wenn die Zeitschiene aufgrund der hohen Abhängigkeit umstritten ist. Der Krieg in der Ukraine sowie die dadurch beförderte neue globale Frontstellung von Autokratien und Diktaturen einerseits und Demokratien andererseits werfen nun zudem die Frage auf, wie nachhaltig der zweite Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs – der florierende China-Export – eigentlich noch sein kann.

Die Energieabhängigkeit von Russland sei "eine Mahnung für die Zukunft", hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jüngst in seiner Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine auch eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik angekündigt. Die Sichtweise, dass sich Demokratie und Freiheit automatisch durchsetzen würden, habe sich als Illusion erwiesen. Das bedeute, dass man Geopolitik auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer mitdenken müsse. "Wir dürfen uns nicht von einzelnen Autokratien oder Diktaturen abhängig machen", schlussfolgert Kretschmann.

"Wir sehen einen klaren Wandel: Die Wirtschaft muss geopolitische Aspekte viel stärker berücksichtigen als früher. Das gilt für die stark exportorientierten baden-württembergischen Unternehmen in besonderem Maß", sagt auch Achim Wambach, der mit dem ZEW in Mannheim eines der führenden europäischen Wirtschaftsforschungsinstitute leitet. "China ist für die Unternehmen ein sehr wichtiger Markt und nach wie vor auch der Markt, der am rasantesten wächst. Trotzdem sind sie jetzt noch stärker gefordert, eine einseitige Abhängigkeit von einer Exportregion zu vermeiden", so der Wirtschaftswissenschaftler im Gespräch mit dieser Zeitung.

Handlungsbedarf sieht Wambach auch bei Ministerpräsident Kretschmann und seiner grün-schwarzen Koalition in Stuttgart: "Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass die baden-württembergische Wirtschaft auf mehreren Standbeinen steht. Dass das Land die Abhängigkeit vom Automobil- und Maschinenbau, der wiederum stark von Exporten nach China lebt, reduziert und Wachstumsfelder wie die Gesundheitswirtschaft stärkt."

„Geopolitische Aspekte stärker berücksichtigen“: Staatssekretärin Brantner. Foto: dpa

Die Bedeutung Chinas als Wirtschaftspartner und Wohlstandsgarant für Baden-Württemberg ist immens. Addiert man Exporte und Importe, erreichte das Handelsvolumen mit dem Reich der Mitte laut Zahlen des Statistischen Landesamtes zwischen Januar 2021 und November 2021 ein Rekordvolumen von 34,3 Milliarden Euro. Danach gehen 8,8 Prozent aller Exporte der heimischen Industrie nach China, das damit für den Südwesten nach den USA das zweitwichtigste Zielland ist. Bei den Importen ist China mit einem Anteil von 9,1 Prozent sogar die Nummer eins. Baden-Württemberg liefert vorrangig hochwertige Autos und Maschinen, die Chinesen Elektronik und Computer. Dazu kommen immense Investitionen von Südwest-Firmen in Fabriken in China – und weitreichende Verflechtungen. Mercedes-Benz etwa, eines der Flaggschiffe der baden-württembergischen Exportwirtschaft, hat mächtige Großaktionäre aus China an Bord. Und beim Ausbau der E-Mobilität kommt die heimische Industrie an China als Lieferant des wichtigen Rohstoffs Lithium kaum vorbei.

Die Schlagseite hat auch das Bundeswirtschaftsministerium als große Gefahr für das bisherige Wirtschaftsmodell identifiziert. "Wir haben natürlich weiter ein Interesse daran, mit China zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen Abhängigkeiten in zentralen Wirtschaftsbereichen zurückfahren. Wir dürfen nicht naiv sein", warnt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei sieht die Heidelberger Abgeordnete auch die Unternehmen selbst in der Pflicht: "Auch die baden-württembergische Wirtschaft steht jetzt vor der Aufgabe, sich resistenter aufzustellen. Das heißt unter anderem konkret: andere Märkte wie Indien stärker zu erschließen, selbst stärker in die Lieferketten reinzugehen und von Anfang an das Recycling wertvoller Rohstoffe mitzudenken."

Brantner hält es auch für wichtig, strategisch wichtige Wirtschaftsbereiche zu schützen. "Wir beobachten mit Sorge, dass die Kommunistische Partei Chinas einen sehr konkreten Plan hat, welche Produkte sie bis wann selbst herstellen möchte, ohne auf Importe angewiesen zu sein. Dafür werden gerade auch im Hochtechnologieland Baden-Württemberg gezielt Firmen mit Patenten oder Technologien aufgekauft, die China noch fehlen. Die Sensibilität der Unternehmer dafür steigt und es braucht eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir den Standort besser schützen können."

Kurzfristig sieht ZEW-Chef Wambach noch eine andere Gefahr. "Die Energiefrage wird für Baden-Württemberg in den nächsten Monaten sehr zentral werden. Die Energiewende, die für die Wirtschaft ohnehin eine Herausforderung ist, basiert darauf, dass Gas als günstige Brückentechnologie zur Verfügung steht. Die Energiezufuhr wird jetzt aber schneller teurer werden – und damit den Anpassungsdruck auf die Unternehmen verstärken." Jetzt müssten die Weichen gestellt werden, um im Herbst mit einem möglichen Gasembargo umgehen zu können. "Das ist für die baden-württembergische Wirtschaft elementar."