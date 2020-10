Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Angesichts landesweit steigender Corona-Infektionszahlen nimmt die Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen der Landesregierung für Schulen zu. Die SPD-Landtagsfraktion kritisierte am Mittwoch, das Kultusministerium sei "nicht auf die zweite Corona-Welle vorbereitet". Wie bereits seit längerem der Landeselternbeirat und der Philologenverband, fordert nun auch die Gewerkschaft GEW, erneut zu einem rollierenden System für den Unterricht zurückzukehren, damit Schüler und Lehrer in den Klassenzimmern den Abstand zueinander einhalten können.

Seit Montag gilt landesweit eine Maskenpflicht auch im Unterricht, außer an Grundschulen. "Es kann nicht sein, dass die Maskenpflicht alles ist, was das Kultusministerium für den Schutz der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler bietet", sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. "Wir wollen, dass auch an den Schulen der Abstand eingehalten wird." Mindestens an weiterführenden Schulen müsse die grundsätzliche AHA-Regel (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske) auch im Unterricht gelten."

Moritz forderte, dass von Klasse 7 an jeweils nur noch halbe Klassen vor Ort unterrichtet werden sollten. In täglichem oder wöchentlichem Wechsel solle dann die andere Hälfte zuhause lernen. Ab diesem Alter könnten Schüler auch unbetreut zuhause sein. "Die Berufstätigkeit von Eltern ist bei älteren Schülerinnen und Schülern nicht gefährdet", sagte sie. Wo digitale Ausstattung es ermögliche, könnten auch Fernlernangebote gemacht werden, sodass etwa die zuhause gebliebenen Schüler parallel in die Klassen zugeschaltet würden.

Moritz forderte: "Wir brauchen einen Plan B, um Schulschließungen zu vermeiden." Sie bezog sich auf vergangene Woche aktualisierte Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu Präventionsmaßnahmen in Schulen. In diesem Papier wird Verantwortlichen unter anderem geraten, ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf ein rollierendes System umzuschalten, um die Abstände sicher zu stellen.

Eine Rückkehr zum rollierenden System steht laut Kultusministerium aber nicht im Raum. Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) erklärte: "Flächendeckende Schulschließungen oder ein Wechselbetrieb sind nicht mit Inzidenzwerten verbunden, weil wir diese unbedingt vermeiden wollen."

Stand Mittwoch waren landesweit an 440 Schulen 925 Klassen oder Gruppen vorsorglich aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen und in Quarantäne. 13 Schulen waren ganz geschlossen. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt ungefähr 67.500 Klassen an etwa 4500 Schulen.