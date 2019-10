Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. 13 Jahre nach Problembär Bruno hat wieder ein wilder Braunbär deutschen Boden betreten. In der Nacht auf Mittwoch tappte das Tier in eine Fotofalle in Bayern. Naturschützer erklärten das bislang scheue Wesen schnell zum "Vorbildbär", offenbar in Erinnerung an "Problembär" Bruno und dessen staatlich verordnete Exekution. Wenn das Tier bleibt, sind Grabenkämpfe vorprogrammiert.

Nach Baden-Württemberg hat es der Bär noch nicht geschafft - aber es gibt hier einen sesshaften Wolf. Aus dessen Streifgebiet wurden vor knapp einer Woche erneut Nutztierrisse gemeldet. Die Analyse steht noch aus, doch das Problem wird zunehmen - ein Comeback zumindest der Wölfe ist auch im deutschen Südwesten nur eine Frage der Zeit.

Die Rückkehr der großen Raubtiere Wolf, Luchs und Bär nach Mitteleuropa birgt jede Menge Konfliktstoff. Die Auseinandersetzung darüber bleibt selten sachlich. Ein neues Fachbuch will Abhilfe schaffen: "Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft" aus dem Stuttgarter Verlag Ulmer fasst die relevanten Fakten zusammen, und das in ziemlich konkurrenzloser Breite.

Mitgewirkt haben zehn Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, darunter Ulrich Schraml von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg. Die einzelnen Beiträge setzen sich mit der Biologie der Tiere und der Ökologie ihres Umfelds genauso auseinander wie mit den Konfliktfeldern Landwirtschaft und Jagd. Es gibt Abhandlungen zum Monitoring, zur Gefährlichkeit und zum rechtlichen Rahmen. Allein 15 Seiten sind dem komplexen Zusammenspiel von internationaler Berner Konvention, der FFH-Richtlinie der Europäischen Union, dem Bundesnaturschutzgesetz und verschiedenen Landesverordnungen gewidmet: Wer den Interpretationsstreit der baden-württembergischen Ministerien für Umwelt (Grüne) und Ländlichen Raum (CDU) um Schutzstatus-Fragen erlebt hat, ist für eine solche Übersicht dankbar.

Zu den aufschlussreichsten Beiträgen gehört derjenige von Ulrich Schraml, der bei der FVA in Freiburg die Abteilung Wald und Gesellschaft leitet. Sein Bereich verantwortet das Luchs- und Wolfsmanagement im Land. Schraml ist außerdem Moderator der Arbeitsgruppe "Luchs und Wolf", in der sich zahlreiche Verbände und Verwaltungen treffen. Er betont die Bedeutung von sozialwissenschaftlicher Forschung im Dialog: Das Management von Tieren funktioniere nur dann, wenn im Mittelpunkt die Menschen stünden.

Und da gelingt dem Forstwissenschaftler mehr als nur die Beobachtung, dass Wölfe im öffentlichen Raum kaum jemals absichtsfrei dargestellt werden: Je nach Intention müssen sie romantisch heulen oder grausig ihr Gebiss fletschen. Statt die Emotionen von Outdoor-Werbung oder Grimms Märchen zu triggern, könnte man auch fragen: Wem nützt es eigentlich, wenn diese Tiere zurückkehren? Wem schadet es?

Schraml steuert aufschlussreiche Praxisbeispiele bei: "Viele Jäger/innen argumentieren, große Beutegreifer, vor allem der Luchs, seien dann willkommen, wenn sie einwandern, nicht aber, wenn sie eingebürgert werden." Zunächst klingt das erstaunlich: Fürs Jagdglück sollte es ja keinen Unterschied machen, wie der vierbeinige Konkurrent ins Revier gekommen ist. In Studien haben Jäger das aber anders verstanden: Hinter aktiv eingebürgerten Tieren sehen sie den Sieg von Akteuren, die sich für diese Maßnahme stark gemacht haben und nun Mitspracherechte in ihren Gebieten beanspruchen. Ähnliches lässt sich auf Landwirte übertragen.

"Wiedereinbürgerung ist immer auch ein Indikator für die Machtverhältnisse in einer Region", schreibt Schraml. Zu seinen bedenkenswertesten Hinweisen gehört deshalb, dass zum Umgang mit Beutegreifern vorrangig um Ressourcen gestritten werde, während ein großer Teil des Problems menschliche Beziehungen und unterschiedliche Wertvorstellungen betreffe. Wer zu siegesgewiss, zu rechthaberisch auftritt, verschärft das Problem.

"Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft" stellt differenzierte Informationen zur Verfügung, ohne Partei zu ergreifen. Wer mitdiskutieren will, kann sich hier kompetent machen. Offenbar besteht in Baden-Württemberg Hoffnung: Es gelinge im Südwesten viel besser, die verschiedenen Interessensgruppen zusammenzubringen, als in seiner bayerischen Heimat, sagte Herausgeber Marco Heurich diese Woche bei der Buchvorstellung im Stuttgarter Haus des Waldes. "Auch, denke ich mir, weil einfach eine andere Art des Umgehens miteinander herrscht."

Einwanderer haben es leichter

Info: Marco Heurich (Hrsg.): Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft. Konflikte, Chancen, Lösungen im Umgang mit großen Beutegreifern. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2019. 288 Seiten, 34,95 Euro.