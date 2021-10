Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wo stehen die Unterstützer von Thomas Strobl und wo sammeln sich seine Gegner? Vor dem Bezirksparteitag der CDU Nordbaden am Freitagabend in Hockenheim steigt die Spannung. Hockenheim ist eine der letzten Gelegenheiten für den CDU-Landesvorsitzenden und Innenminister, vor dem Landesparteitag am 13. November in Mannheim die Stimmungslage der Basis zu erkunden. Die CDU Nordwürttemberg, "Heimatverband" des Heilbronners Thomas Strobl, tagt turnusgemäß erst wieder im Dezember.

Noch hat Strobl nicht offiziell gesagt, ob er in Mannheim erneut antritt – es gibt allerdings auch keine Signale, dass er nicht mehr antritt. Strobl führt die Südwest-CDU seit 2011. Die vier Bezirksverbände spielen innerparteilich eine wichtige Rolle. Am Wochenende gab es Parteitage der CDU-Bezirksverbände Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern. Von dort kamen unterschiedliche Signale: In beiden Bezirken hielten Kritiker Thomas Strobl die schlechten Wahlergebnisse der vergangenen Jahre im Land vor, allerdings gab es auch Unterstützung für den Landesvorsitzenden.

Einer, der immer wieder im Gespräch für Führungspositionen ist, ist der Europapolitiker Daniel Caspary, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament. Er macht gegenüber unserer Redaktion aber klar: "Ich will, dass Thomas Strobl Landesvorsitzender und Bundes-Vize der CDU bleibt." Eigene Ambitionen auf einen Sitz als stellvertretender Parteivorsitzender im Präsidium der Bundespartei habe er auch deshalb nicht, weil "ich qua Amt schon Mitglied des Präsidiums bin".

Caspary ergänzt: "Ich will auch, dass Thomas Strobl stellvertretender Ministerpräsident bleibt." Man habe mit den Grünen als Regierungspartner noch einiges vor, Strobl sei ein Garant für Stabilität in der Landesregierung. Außerdem habe der Landesvorsitzende die Erneuerung der Partei auf vielen Positionen vorangebracht. "Da habe ich Strobl immer als treibende Kraft erlebt". Und schließlich: In Mannheim entscheide man ja auch nicht über die Spitzenkandidatur für die Landtagswahlen 2026.