Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Modernisierung der Heizzentrale der Hochschule für Polizei in Lahr hat sich das Land rund 4,8 Millionen Euro kosten lassen. Dafür spart es nun 1,5 Millionen Kilowattstunden Wärme und 7000 Kilowattstunden Strom pro Jahr ein und mindert aufgrund der Maßnahme den CO2-Ausstoß um 776 Tonnen jährlich.

Es ist ein Beispiel von vielen: Insgesamt 160 energiesparende und emissionsmindernde Maßnahmen hat die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung in ihrer am Mittwoch vorgestellten Jahresbilanz 2020 erfasst. In Summe wurden so gegenüber dem Vorjahr rund 9,1 Millionen Kilowattstunden Wärme und etwa 3,6 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart. Den CO2-Ausstoß seiner Gebäude hat das Land um 2400 Tonnen gesenkt, gegenüber dem Jahr 1990 habe man die Emissionen der Landesgebäude sogar halbiert, verwies Finanz-Staatssekretär Gisela Splett (Grüne) auf das bereits Erreichte.

Doch noch immer sind die 8000 Gebäude, die das Land besitzt, für mehr als 280.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verantwortlich. Der Geschäftsbericht 2020 der Hochbauverwaltung operiert zudem noch mit den im Vorjahr gültigen Vorgaben, wonach die Landesverwaltung bis zum Jahr 2040 "weitgehend klimaneutral" organisiert sein und bei den CO2-Emissionen der Landesliegenschaften bis 2030 im Vergleich zu 1990 eine Verringerung um "um mindestens 65 Prozent" erreicht werden soll.

Doch mit Abschluss des neuen Koalitionsvertrags hat die grün-schwarze Landesregierung die Zielvorgaben deutlich verschärft. "Insbesondere die Landesverwaltung nimmt beim Klimaschutz eine Vorbildrolle ein. Wir wollen sie bis 2030 klimaneutral machen", heißt es in der Vereinbarung. Zehn Jahre früher als in den bisherigen Plänen vorgesehen.

"Bis 2030 klimaneutral zu werden, wird eine große Herausforderung, aber es ist notwendig", bekennt sich der zuständige Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) zur neuen Zielsetzung, ohne den dafür notwendigen Kraftakt kleinzureden.

Beispiel CO2-Ausstoß: Da sah das bisherige Konzept für Landesgebäude eine Reduktion von mindestens 90 Prozent bis zum Jahr 2050 vor. Nun will man 20 Jahre früher auf 100 Prozent Reduktion respektive null Ausstoß kommen. Das Finanzministerium will dafür nun sein Konzept an die neuen Vorgaben anpassen – und die Investitionsmittel umschichten. "Da werden energetische Maßnahmen nochmal deutlich in den Vordergrund rücken müssen", sagt Splett.

Über eine Milliarde Euro hat die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung 2020 investiert, davon sind rund 56 Millionen Euro für energiesparende und emissionsmindernde Maßnahmen bei Landesgebäuden geflossen. Schon kommendes Jahr soll die Summe auf mindestens 80 Millionen Euro steigen. Bayaz verspricht sich davon einen doppelten Nutzen: "Investitionen in unsere Gebäude für den Klimaschutz kommen auch ganz konkret unserem Handwerk und der Bauwirtschaft zu Gute und sichern Arbeitsplätze."