Ludwigsburg. (lsw) Der Koordinator für die intensivmedizinische Versorgung von Covid-Patienten in Baden-Württemberg blickt angesichts der hohen Zahl an belegten Intensivbetten besorgt auf die weitere Entwicklung. Wenn die derzeitigen Prognosen eintreffen sollten, sei das ein wirkliches Problem, sagte Götz Geldner, Ärtzlicher Direktor der Ludwigsburger RKH-Kliniken. Er rechne damit, dass noch im Laufe dieser Woche die Zahl von 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen und damit die Warnstufe erreicht werde. Am Mittwoch war die Zahl der Patienten um 8 auf 242 gestiegen. Ein Prognosemodell der Uniklinik Freiburg für das Landesgesundheitsamt sagte zuletzt mehr als 300 Covid-19-Intensivpatienten bis Anfang November voraus.

Da sich die Covid-19-Patienten laut Geldner inzwischen sehr gleichmäßig auf die Kliniken im Südwesten verteilen, gebe es kaum noch Ausweichmöglichkeiten für Verlegungen. Problematisch sei zudem, dass mittlerweile ein Großteil der Patienten mit 35 bis 65 Jahren deutlich jünger sei als zuvor. Diese Erkrankten seien länger auf der Intensivstation als Ältere, was die Kapazitäten weiter verknappe. Nahezu alle Intensivpatienten seien zudem ungeimpft.

Um die Ausbreitung der Corona-Infektionen zu begrenzen, hat die Landesregierung Schwellenwerte festgelegt, ab denen strengere Maßnahmen gelten sollen. Für die Warnstufe ist das zum einen die Zahl der Infizierten auf den Intensivstationen. Steigt dieser Wert an zwei Tagen in Folge auf über 250, treten am Folgetag automatisch strengere Regeln in Kraft. Die Warnstufe und die bei noch höheren Werten greifende Alarmstufe sollen eine Überlastung des Gesundheitssystems und im Speziellen der Intensivversorgung im Land verhindern.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in der Warnstufe bei zahlreichen Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen etwa im Restaurant, Kino oder Schwimmbad einen PCR-Test vorweisen. Ein Schnelltest reicht dann nicht mehr aus. Bislang war im Freien bei Museen, Messen oder Kantinen kein Test nötig. Auch hier ist künftig ein 3G-Nachweis gefordert, im Freien genügt meist ein Schnelltest. Doch auch das kann teuer werden. Seit Mitte Oktober müssen Ungeimpfte für Schnelltests selbst bezahlen. Die Kosten für die meist noch teureren PCR-Tests wurden bereits zuvor nur im Falle einer möglichen Infektion übernommen.

Zudem gilt für Ungeimpfte in der Warnstufe wieder eine Kontaktbeschränkung. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Geimpfte und Genese sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen. Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zählen nicht dazu.

Die strengeren Regeln treten außer Kraft, sobald die Schwellenwerte für die Intensivbettenbelegung oder die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Tagen in Folge unterschritten werden.