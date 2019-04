Maulbronn. (dpa-lsw) Aus Sicht von Umweltschützern ist die ideale Wiese mager, artenreich, blühend und voller Leben. Was Umweltschützer gut finden, erfüllt aber oft nicht die Bedürfnisse der Bauern, die kräftiges Futter für ihre Kühe brauchen. Eigentlich ist Baden-Württemberg das Vorzeigeland für magere Flachland- und Bergmähwiesen. Rund 58.000 Hektar - der Bodensee ist etwas kleiner - sind es über den Südwesten verteilt. Damit liegen etwa 40 Prozent aller deutschen Mähwiesen in Baden-Württemberg.

Das Problem, das Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) festgestellt haben: Die ökologische Qualität ist bei 33 Prozent der Mähwiesen schlecht. Sie sind zu stark gedüngt, werden zu früh oder zu häufig gemäht und ihre Artenvielfalt ist geringer als gewünscht - mit der Folge etwa eines deutlichen Rückgangs der Insekten. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) nennt die eigentlich so wertvollen Flächen bei einer Besichtigung am Dienstag in Maulbronn im Enzkreis denn auch "Sorgenkinder". "Wir müssen alles daran setzen, eine Trendwende zu erreichen", sagt der Grünen-Politiker inmitten einer Wiese, die Ende Mai vor allem im Gelb von Butterblumen und Löwenzahn leuchtet.

In der Vergangenheit sind viele Mähwiesen in Baden-Württemberg zu intensiv genutzt worden oder bei Bauvorhaben verloren gegangen. Heute stehen sie unter dem Schutz der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union. Das heißt, ihr Zustand darf nicht verschlechtert werden.

Was lässt sich tun? Untersteller sieht die Verbraucher in der Pflicht. Wenn sie billige Lebensmittel fordern, müssen die Bauern mit intensiver Bewirtschaftung reagieren. "Das ist keine Beschimpfung der Landwirte", betont der Minister. "Es liegt an uns." Die Frage sei, ob man bereit sei, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben.

Mit einem GPS Vermessungsgerät wird an einer Mähwiese ein Teil des Monitorings zur Kartierung der Wiesen durchgeführt. Foto: dpa

Nicht nur die EU fordert genaue Daten über den Zustand und die Artenvielfalt der Mähwiesen. Auch für das Umweltministerium seien die Kartierungen, die aktuell in mehreren Landkreisen vorgenommen werden, eine wichtige Grundlage, sagt LUBW-Präsidentin Eva Bell. "Der Erhalt der Mähwiesen beginnt mit einer guten Datenbasis", ist sie überzeugt. In 16 von 35 Landkreisen und in 4 von 9 Stadtkreisen waren die speziell geschulten Kartierer bereits unterwegs. Damit alle 6 Jahre eine neue Bestandsaufnahme gemacht werden kann, müssen die Flächen exakt eingemessen werden. Dabei hilft moderne GPS-Satellitentechnik. Auf 10 Zentimeter genau gehe das, sagt Bell.

Untersteller sieht Landwirtschaft und Naturschutz in der Pflicht, gemeinsam Lösungen zu finden. "Damit sich auch kommende Generationen noch am Anblick von bunt blühenden Wiesenkräutern wie Glockenblumen, Margeriten, Salbei und dem damit einhergehenden Reichtum an Tierarten erfreuen können." Eine Möglichkeit sind finanzielle Ausgleichszahlungen für Landwirte, die magere Mähwiesen mit ihrer Artenvielfalt erhalten und nicht rausholen aus dem Land, was möglich ist.

Davon, dass blühende Wiesen auch über den Naturschutz hinaus einen Wert haben, ist Maulbronns Bürgermeister Andreas Felchle (CDU) überzeugt. Er steht inmitten der hügeligen Landschaft rund um die Stadt, in deren Mittelpunkt ein Kloster als Welterbe viele Besucher anlockt und sagt, diese Gäste wüssten auch den Wert der Landschaft zu schätzen. "Wir wollen versuchen, auf öffentlichen Grundstücken wieder Blumen und Kräuter wachsen zu lassen", kündigt er an.