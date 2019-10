Stuttgart. (dpa) Das Wetter in Baden-Württemberg wird zum Wochenende noch einmal spätsommerlich warm. Bei viel Sonnenschein und heiterem Wetter sollen am Sonntag Werte von bis zu 26 Grad erreicht werden, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Der Samstag startet heiter und trocken, im Süden gibt es anfangs vereinzelt Nebel. Im Norden wird es im Tagesverlauf wolkiger. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 18 Grad im Südschwarzwald und 26 Grad im Breisgau. Es wird schwacher bis mäßiger Südwestwind mit frischen, teils starken Böen erwartet. Auf den Bergen im Schwarzwald kann es auch einzelne stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Sonntag durchziehen Wolkenfelder den Westen und Norden. Ansonsten ist es gering bewölkt und gibt vereinzelt Nebel, meldet der DVD. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 14 Grad.

Am Sonntag gibt es dann viel Sonnenschein. Anfangs soll es im Westen und Norden noch teils wolkig und trocken sein. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 19 Grad im Bergland und bis zu 26 Grad am südlichen Oberrhein. Meist herrscht ein schwacher Südwestwind, der in Böen tagsüber zum Teil auffrischt.

In der Nacht zum Montag gibt es kaum Bewölkung, nur vereinzelt kommt es zu Nebel. Die Tiefstwerte sind 8 bis 14 Grad. Im exponierten Hochschwarzwald kommt es zu einzelnen stürmische Böen.