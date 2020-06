Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die oppositionelle SPD-Landtagsfraktion fordert von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ein Corona-Konzept für das kommende Schuljahr. Es müsse Schluss sein mit kurzfristigen, unausgereiften Vorgaben, von denen die Schulen zuerst aus den Medien erführen. Unter der Überschrift "Das krisenfeste Klassenzimmer" präsentierte Eisenmanns Amtsvorgänger, SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch, am Dienstag eigene Vorschläge für einen neuen Regelbetrieb.

Es gehe darum, Konzepte für verschiedene Szenarien bereitzustellen. "Niemand weiß, wie sich die Epidemie in den kommenden Monaten entwickelt", erklärte Stoch. "Aber es darf und muss nicht sein, dass die Schulen bei jeder Lageänderung wieder bei Null mit den Planungen anfangen müssen." Entsprechende Voraussetzungen müssten gemeinsam mit allen Beteiligten geschaffen werden, und zwar jetzt, nicht im Juli oder August.

So sollen die Bildungspläne auf Inhalte überprüft werden, die in der Krise im Zweifel entfallen könnten. Ein Nachhilfeprogramm für zehn Millionen Euro soll von Juni an bis mindesten zum Ende des Schuljahres 2020/2021 laufen. Um mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen, will die SPD Lehrkräfte regelmäßig auf das Coronavirus testen; Risikogruppen sollen rechtzeitig für Distanzunterricht eingeteilt werden.

Bei den Personalressourcen werden Anreize für vorübergehende Deputatserhöhungen genauso gefordert wie mehr Schulsozialarbeit; außerdem sollen Referendare auch in den Sommerferien angestellt sein. Im Bereich Technik fordert die SPD Endgeräte für Lehrer und Schüler, eine bessere Anbindung der Schulen ans Internet und datenschutzkonforme Softwarelösungen. Für den Bereich der Beruflichen Bildung unterbreitete Stoch ebenfalls Vorschläge.

Unterstützt wurde er von Renate Opiolla, Rektorin der Friedrich-Schelling-Schule in Besigheim. Sie habe mehrfach von Beschlüssen aus den Medien oder über die Homepage des Kultusministeriums erfahren statt auf dem offiziellen Weg, klagte sie zur Informationspolitik ihrer Dienstherrin. Für Schulen sei es wichtig, "dass wir Anfang Juli definitiv einen Plan haben – einen Plan A und einen Plan B meinetwegen".

Der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Stadt Mannheim, Thorsten Papendick, sagte, die Kommunikation zwischen Kultusministerium und Elternvertretern sei mit Beginn der Corona-Krise quasi abgebrochen. "Wir Eltern möchten gerne wissen, bis wann diese Konzepte stehen, und wir möchten auch tatsächlich dann in diese Konzepte eingebunden werden."

"Ich glaube, viele von Ihnen und uns haben den Eindruck, dass im Augenblick weniger die fachliche Notwendigkeit die Handlungen von Frau Eisenmann bestimmt, sondern sehr viel auch der parteipolitischen Taktik und ihrer Rolle als CDU-Spitzenkandidatin geschuldet ist", ergänzte Stoch. "Das halten wir für nicht verantwortbar."

Die Kultusministerin selbst erklärte in einer Pressemitteilung, die SPD-Vorschläge enthielten wenig Neues. Zu vorerkrankten Lehrkräften wolle man "spätestens nach den Sommerferien" mehr Klarheit haben; zu Tests für Lehrkräfte und Erzieher werde das Landesgesundheitsamt "Überlegungen für ein Testierungskonzept erarbeiten". Im Bereich der Digitalausstattung unternehme das Land bereits Anstrengungen. Um Datenschutz zu gewährleisten, habe das Ministerium Lehrern für den Austausch untereinander den Messengerdienst Threema bereitgestellt. Stoch hatte diesbezüglich gesagt, wenn die Lehrkräfte nicht auch mit Eltern oder Schülern kommunizieren könnten, habe das Ganze ein großes Loch.