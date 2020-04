Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Ab dem 4. Mai soll es an den Schulen wieder losgehen. "Wir machen erste, kleine Schritte zu mehr schulischer Normalität", kündigte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Montag an. Ihr Ministerium veröffentlichte weitere Informationen, was genau geplant ist.

Welche Schüler dürfen wieder in den Unterricht? Der stufenweise Einstieg der Schulen in den Präsenzunterricht beginnt mit den Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Schülern der Prüfungsklassen der beruflichen Schulen. Am 4. Mai sollen also die beiden Jahrgänge der Kursstufe der Gymnasien und entsprechender Gemeinschaftsschulen und die Klassenstufen 9 und 10 der Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen starten.

Muss jeder Schüler, jeder Lehrer dieser Klassenstufen teilnehmen? Nein. "Schutz von Risikogruppen hat Vorrang", heißt es aus dem Kultusministerium. Lehrkräfte, die einer solchen Gruppe angehören, sollen für Aufgaben eingesetzt werden, die ohne direkten Kontakt erledigt werden können. Sie sind also keineswegs vom Dienst freigestellt. Bei Schülern mit "relevanten Vorerkrankungen" sollen die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme entscheiden. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Wie das nachgewiesen werden muss, ist noch nicht klar. Die Ministerin hatte im Vorfeld mehrfach betont, das solle unbürokratisch gehen: "Wir verlangen kein ärztliches Attest."

Welche Hygiene-Vorschriften gelten? Detaillierte Hinweise sollen die Schulen noch bekommen. Grundsätzlich betont das Ministerium die Bedeutung von gnügend Waschgelegenheiten, ausreichend Seife und Einweghandtüchern. Auch im Unterricht soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden – beispielsweise durch die Aufteilung in kleinere Lerngruppen und die Nutzung anderer, größerer Räume wie der Aula. Auch soll der Unterrichtsbeginn flexibel gestaltet werden, um "Stoßzeiten" zu vermeiden.

Gibt es eine Masken-Pflicht? Nein. Eine solche Vorgabe gibt es für die Teilnahme am Unterricht nicht. Freiwillig dürfen Schüler und Lehrer jedoch einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Was gilt für den Schulweg? Älteren Schülern wird empfohlen, wo immer möglich individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gespräche über Maßnahmen für Busse und Bahnen laufen noch.

Läuft der Unterricht in den Abschlussklassen "normal" ab? Nein, sondern auch hier "stark eingeschränkt". Wichtigstes Ziel ist zunächst die Prüfungsvorbereitung. Der Unterricht soll in dieser Wiederaufnahmephase "in einer Kombination von Präsenz- und Fernlernangeboten (digital und analog) sichergestellt werden", heißt es.

Wann wird geprüft? Die Termine für die Abschlussprüfungen stehen seit einiger Zeit fest – ab dem 18. Mai geht es los. Das Kultusministerium stellt aber klar: Schüler, die sich unsicher fühlen, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, müssen nicht am Haupttermin teilnehmen und können stattdessen den ersten Nachtermin wählen. Schülern, die einer Risikogruppe angehören, sollen "individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme" an Prüfungen eröffnet werden.

Was machen die anderen Klassen? Vorerst geht es weiter wie bisher: Online bzw. mit Arbeitspaketen für zuhause. Diejenige, die schon in den vergangenen Wochen nicht im Fernunterricht erreicht werden konnten – etwa, weil sie keinen Zugang zu einem Computer haben –, sollen nun gezielt unterstützt werden. "Vor Ort und durch persönliche Förderung durch die Lehrerin oder den Lehrer", so Eisenmann.

Werden Klassenarbeiten nachgeschrieben? Insbesondere für die Prüfungsjahrgänge gehe es nicht darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen. "Das ist ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen", sagte Eisenmann. Im Fokus stehe die Prüfungsvorbereitung.

Kann man trotzdem sitzenbleiben? Nein. "Da die Leistungsbewertung in den letzten Wochen ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt", stellte die Ministerin klar. Kein Schüler dürfe einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben.