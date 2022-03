Die ehemalige Kaserne in Meßstetten soll zusätzlichen 800 Menschen Platz bieten – insgesamt hat das Land aktuell 9800 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Foto: Felix Kästle/dpa

Von Roland Muschel

Stuttgart. Baden-Württemberg hat in seinen Landeserstaufnahmeeinrichtungen (Leas) bislang 1500 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, 5700 der insgesamt 9800 Plätze sind derzeit noch frei. Die Landesregierung geht aber offenbar davon aus, dass die Kapazitäten bald erschöpft sein könnten. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass innerhalb kurzer Zeit sehr viele kommen werden", sagte die zuständige Ministerin für Justiz und Migration, Marion Gentges (CDU), nach einer Sitzung des Landeskabinetts.

So prüfen die Regierungspräsidien auf Bitte des Landes bereits Möglichkeiten zur Anmietung von Hotels und der Aufstellung von Zelten. Wenn alles nicht helfen sollte, sei auch die Belegung von Sport- und Turnhallen denkbar, sage Gentges. Einen solchen Schritt versucht das Land aber solange wie möglich zu verhindern, da in Hallen Corona-Schutzmaßnahmen kaum umsetzbar wären.

In den kleinräumigeren Erstaufnahmestellen hebt das Land die mit der Pandemie begründete bisherige Beschränkung der Maximalbelegung auf 60 Prozent der Plätze auf, um die Kapazitäten zu erhöhen. Zugleich hat Baden-Württemberg mit den Standorten Heidelberg, Sigmaringen und Ellwangen eine für den Zeitraum des Kriegs in der Ukraine begrenzte Erhöhung der Plätze um je 800 sowie mit Freiburg um 100 vereinbart. Eine ehemalige Kaserne in Meßstetten kommt als zusätzliches Ankunftszentrum für bis zu 800 Menschen hinzu.

Justizministerin Marion Gentges. Foto: Felix Kästle/dpa

In den Erstaufnahmeeinrichtungen müssen sich die Geflüchteten bei Ankunft einem PCR-Test unterziehen, zudem gibt es Impfangebote. Die Impfquote in der Ukraine liege bei 30 bis 40 Prozent, sagte Gentges.

In den Leas werden die Menschen zudem registriert. Das habe auch einen sicherheitsrelevanten Aspekt: Man müsse sich leider auf Einreisen mit gefälschten ukrainischen Pässen einstellen, warnte die Ministerin.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sich derzeit in Baden-Württemberg aufhalten, weiß die Landesregierung nicht. Der größere Teil dürfte bei Freunden und Verwandten untergekommen sein. Anders als in der Flüchtlingskrise 2015/2016 spielen die Leas in der aktuellen Situation bei der Unterbringung nicht die zentrale Rolle. Für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen ist für Menschen aus der Ukraine kein Visum und keine Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Gentges rief alle auf, sich dennoch rasch registrieren zu lassen.

Bislang steht der Südwesten nicht im Fokus der Geflüchteten aus der Ukraine. Am vergangenen Freitag hat Baden-Württemberg bereits der Bitte des Landes Berlin entsprochen, die Bundeshauptstadt bei der Unterbringung zu unterstützen. Die angekündigten Busse mit zunächst 300 Menschen sind bislang aber nicht gekommen. In Stuttgart erklärt man sich das auch damit, dass viele Geflüchtete hoffen, bald in ihre Heimat zurückkehren zu können und daher möglichst nah der Grenzen bleiben wollen.

Gentges stimmte die Baden-Württemberger derweil darauf ein, dass die Krise andauern und auch das Land und seine Bürger fordern wird: Die überwältigende Hilfsbereitschaft sei ein Lichtblick in diesen dunklen Tagen.

Neue Schulden muss das Land bislang nicht aufnehmen – im Haushalt für 2022 sind Reserven eingestellt. Im Blick hatte die grün-schwarze Koalition bei der Aufstellung des Etats dabei aber Afghanistan, nicht die Ukraine. Im Frühjahr werde wohl auch die Zahl der Geflüchteten aus anderen Teilen der Welt ansteigen, sagte Gentges.

Aktueller ist die Frage des Kita- und Schulbesuchs. Eine Schulpflicht greift nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Deutschland, für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine will Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Türen aber sofort öffnen. "Von unserer Seite ist klar: Wenn ein Kind in die Schule möchte, dann darf es auch in die Schule gehen – hier bitte ich die Schulen und die Schulverwaltung pragmatisch zu handeln und den Kindern mit dem Schulbesuch wieder etwas Struktur und auch Ablenkung zu ermöglichen", sagte die Grünen-Politikerin dieser Zeitung. "Das ist das Mindeste, was wir tun können und sollten." Sie kündigte zudem Gespräche mit dem organisierten Sport an. "Ich finde es auch sinnvoll, wenn wir die Angebote in unseren Vereinen zum Beispiel im Sport auch für die hilfsbedürftigen Kinder und Jugendlichen öffnen."