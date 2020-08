Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das Vorhaben der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), Software des US-Konzerns Microsoft für die im Aufbau befindliche digitale Bildungsplattform einzusetzen, ruft zunehmend Kritik hervor. Nach Datenschützern, Politikern und Pädagogen sprechen sich nun auch Computerexperten gegen die Pläne aus.

Der Chaos Computer Club (CCC) Stuttgart veröffentlichte am Montag einen offenen Brief an Eisenmann. Darin äußert sich der Hacker-Verein, der als wichtige Stimme für Datensicherheit gilt, "erschrocken" über die Pläne und fürchtet eine "fatale Fehleinschätzung".

Aus Äußerungen von Eisenmanns zuständigem Projektleiter im Bildungsausschuss entstehe der Eindruck, dass das Ministerium das Software-Paket Office 365 "klar favorisiert und auf dessen Einsatz hinarbeitet", schreiben die Autoren. "Sollte dies wirklich den Tatsachen entsprechen, befürchten wir den Kontrollverlust über die Daten der SchülerInnen und LehrerInnen in Baden-Württemberg. Statt eigenständig und selbstbestimmt zu agieren, begäben wir uns als Land noch weiter in Abhängigkeit eines US-Großkonzerns." Der Brief enthält zudem einige Fragen, zum Beispiel nach Freeware als Alternative, und ein Gesprächsangebot an die Ministerin.

Wie berichtet, hatten sich auch der Landesdatenschutzbeauftragte, der Philologenverband, mehrere Lehrer sowie Landtagsabgeordnete der regierenden Grünen und der oppositionellen FDP gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Der CCC hatte bereits 2018 beklagt, dass Office 365 mindestens 31 Verbindungen zu Microsoft-Servern aufbaue, um Daten über die Nutzung der Software zu übermitteln. Dies könne der Nutzer auch nicht abstellen, beklagte die CCC-Spitze damals. Nun richtet der Stuttgarter Ortsverein an Eisenmann die Frage, ob es ihrer Ansicht nach überhaupt möglich sei, das Programmpaket im Einklang mit dem EU-Datenschutz einzusetzen. Weiter fordert der Club die Veröffentlichung einer Datenschutzfolgeabschätzung.