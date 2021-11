Einsatz in einem „Pop-up“-Impfzentrum in Tübingen. Foto: Murat

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. 155 Impfteams sollen künftig landesweit zum Einsatz kommen, alle Kapazitäten sollen verstärkt werden. Das Land hat eine gewaltige Kraftanstrengung angekündigt. Doch es gibt bürokratische wie technische Hindernisse. "Vor zwei Wochen haben wir dem Land einen umgebauten Rettungswagen als mobile Impfstation angeboten. Auch Ärzte stehen bereit", erzählt Jörg Biermann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Karlsruhe gegenüber unserer Redaktion. "Bis heute gibt es keine Rückmeldung vom Sozialministerium", so Biermann. Hinzu kommt: Es fehlt auch noch an der nötigen Abrechnungssoftware, um dieses Impfmobil betreiben zu können. Biermanns Fazit: "Das Problem ist die Bürokratie, die bremst uns aus".

Marc Groß, DRK-Landesgeschäftsführer mit Sitz in Stuttgart, berichtet auch von technischen Problemen: Nach seiner Einschätzung seien am Donnerstag die Hälfte der Impfteams nicht einsatzfähig gewesen wegen eines Software-Updates. "Wir müssen administrative und sonstige Hürden abbauen", appelliert er. Statt Bürokratie sei nun schnelles Handeln erforderlich.

Ähnlich äußert sich der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Heiner Scheffold, zugleich Landrat des Alb-Donau-Kreises: Er rechnet mit einem Bedarf von bis zu fünf Millionen Impfungen im Land bis Januar. "Ich fordere das Land auf, hier schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass diese Impfkapazitäten auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Dazu müssen alle Möglichkeiten pragmatisch und ohne große Bürokratie genutzt werden", so Scheffold.

"Wir sind dabei, die Software und Hardware auszurollen", betont Pascal Murmann, Sprecher des Sozialministeriums. Dies betrifft die Impfteams wie die lokalen Impfstützpunkte, die derzeit vorberietet werden. Zwölf Standorte bekamen bereits Anfang November einen Teil der zusätzlichen mobilen Impfteams (MIT). "Derzeit ist knapp die Hälfte der Teams im Einsatz, die anderen Teams kommen jetzt sukzessive dazu. Sobald alle Standorte final feststehen, kommunizieren wir diese", so Murmann. Das Personal muss ebenfalls rekrutiert werden, etwa aus Personen zusammen, die bereits in den Impfzentren gearbeitet haben, aber auch aus Ruheständlern mit entsprechender Ausbildung.

Zudem stützt sich das Land weiter auf die Rettungsorganisationen DRK, Johanniter oder Malteser. Das Land verweist auch auf das Engagement der Ärzte, die vor allem am Wochenende bei diesen Teams im Einsatz sind. Die Bereitschaft der oft ehrenamtlichen Helfer ist weiter groß, betont DRK-Geschäftsführer Groß. "Wir wollen mit all unseren Kräften quer durch die Landkreise Angebote zur Verfügung stellen." Weil das Tempo auch mit allen geplanten Maßnahme nicht reiche, will das DRK nun zusammen mit Hausärzten "lokale Impfhotspots" installieren.

Im ganzen Land laufen Vorbereitungen für kleinere Impfzentren. Der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, hat in einem Brandbrief die Landräte und Oberbürgermeister aufgefordert, weitere Kapazitäten aufzubauen. "Jedoch haben wir gerade nicht die Zeit, in lange Vertragsverhandlungen einzutreten. Alle Seiten müssen jetzt erst einmal in Vorleistungen treten", heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Lösungen sollten "unbürokratisch und bürgernah" umgesetzt werden. Der genaue Bedarf soll bis Mittwoch gemeldet werden.

In Göppingen wird gerade die EWS-Arena für den Start am 29. November vorbereitet. In Offenburg öffnet bereits am Montag ein Kreisimpfzentrum in den Messehallen. Doch der Teufel steckt auch hier im Detail: Die Hard- und Software fehlt noch. Die Laptops und Programme zur Erfassung der Impfdaten gingen nach der Schließung des großen Impfzentrums wieder zurück nach Stuttgart. Das Sozialministerium hat diese nun für Anfang Dezember zugesagt, bis dahin müssen die Daten der Impfwilligen per Hand und auf externen Rechnern aufgenommen werden.