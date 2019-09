Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Kommende Woche enden für die knapp 1,5 Millionen Schüler im Land die Sommerferien. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Schuljahr 2019/20.

An welchen Schularten fehlen Lehrer?

Von den 790 offenen Stellen entfallen 390 auf die Grundschulen, 200 auf die Realschulen, 90 auf Fachlehrer für musisch-technische Fächer, 70 auf Berufsschulen und je 20 auf Gymnasien und die Haupt-/Werkrealschulen.

Welche Gründe gibt es dafür? Verschiedene. Es gibt generell einen Mangel an ausgebildeten Lehrern. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) macht dafür Planungsfehler der Vergangenheit verantwortlich. So ist die Ausbildungszeit für Fachlehrer für musisch-technische Fächer 2015 von zwei, auf drei Jahre verlängert worden, 2018 fiel daher ein kompletter Jahrgang aus. Nun müssen mehr Stellen besetzt werden als in den Vorjahren. An den Grundschulen macht sich aber auch bemerkbar, dass die Abbrecherquote in der Ausbildung höher ist als lange angenommen. Dazu kommt: Junge Lehrkräfte sind bei der Standortwahl wählerisch. 220 Bewerber mit dem Lehramt Grundschule haben bislang kein Einstellungsangebot angenommen.

Welche Regionen gehören zu den Gewinnern, welche zu den Verlierern? Die Ortswünsche konzentrieren sich vielfach auf große Universitätsstädte wie Freiburg oder Heidelberg. Manches sei ihr aber auch ein Rätsel, sagt Eisenmann. So gebe es für Tübingen eine "Höchstinteressenlage", für das benachbarte Reutlingen aber sei die Bewerberlage "praktisch null". Ansonsten sind vor allem ländliche Regionen wie Tuttlingen, Rottweil, Waldshut oder der Schwarzwald-Baar-Kreis für junge Lehrkräfte wenig attraktiv. Gewinner gibt es dennoch nicht. Um überall eine einigermaßen gleichwertige Unterrichtsversorgung gewährleisten zu können, versetzt die Schulverwaltung nämlich auch Lehrer aus Wunschregionen. Bis dato seien "rund 2000 Personalbewegungen zugunsten schwächer versorgter Regionen vorgenommen worden", heißt es aus dem Kultusministerium.

Was tut die Kultusministerin, um die Mängel zu beheben? Einiges. So gibt es mehr Gymnasiallehrer, zu deren Fächerkombination Deutsch zählt, als an Gymnasien benötigt werden. Das Land bietet Gymnasiallehrern daher Stellen an Grundschulen an - verbunden mit der Zusage, später an einem Gymnasium oder einer Gemeinschaftsschule arbeiten zu können. Im kommenden Schuljahr nutzen rund 100 Lehrkräfte das Angebot. Das Land hat zudem die Zahl der Studienplätze für das Lehramt Grundschule in mehreren Schritten erhöht. Knapp 300 Pensionäre haben auf Bitten des Landes ihre reguläre Altersgrenze hinausgeschoben und damit den Anteil offener Stellen um 200 Deputate reduziert; 1700 Lehrkräfte haben sich auf eine Erhöhung ihres Teilzeitdeputats eingelassen, was ebenfalls 200 Deputate ausmacht.

Wie sind die Aussichten? Mäßig. Die Pensionierungswelle hat ihren Höhepunkt zwar überschritten. Ersatzbedarfe für Elternzeiten dürften aber zunehmen. An den Grundschulen dürften der Mangel noch bis mindestens 2025 anhalten.

Was sagen Opposition und Verbände? SPD und FDP halten der Kultusministerin vor, die Schuld nur bei anderen zu suchen - dabei sei die Zahl der unbesetzten Stellen in ihrer Amtszeit angestiegen. Die Gewerkschaft GEW wirft der CDU-Ministerin vor, die Planungsfehler der grün-roten Vorgängerregierung fortzusetzen. Dagegen loben der Philologenverband und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Eisenmanns Ansätze im Grundsatz.

Was ändert sich inhaltlich zum neuen Schuljahr? An den Gymnasien geht die neue Oberstufe an den Start, mit einer flexibleren Kurs- und Prüfungsfächerwahl, mehr Unterrichtszeit in den Leistungsfächern und einer Stärkung der Naturwissenschaften. Den Realschulen, an denen erstmals auch der Hauptschulabschluss gemacht werden kann, stehen mehr Stunden für eine leistungsdifferenzierte Förderung zur Verfügung. Ethik- wie an Informatikunterricht wird ausgeweitet.