Noch reichlich Platz ist derzeit auf dem Campingplatz am See, der unmittelbar am Ufer des Bodensees liegt (Aufnahme mit Drohne). Wer aber Ostern im Land campen will, muss sich sputen: Der Landesverband der Campingunternehmer in Baden-Württemberg erwartet bei schönem Wetter zu den Ferien einen ersten Ansturm. Foto: Felix Kästle/dpa