Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die von der Berliner Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP geplante Streichung des Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch – das sogenannte"Werbeverbot" für Abtreibungen – offenbart eine Bruchlinie in der Stuttgarter Regierungskoalition – aber nur im Prinzip. Bekanntlich sehen weite Teile der CDU auch in Baden-Württemberg diese Streichung kritisch, während die Grünen im Land diese Streichung befürworten. Für die SPD Grund genug, diesen grundsätzlichen Dissens der beiden Regierungspartner am Donnerstag in einer Landtagsdebatte auszuleuchten. In einer ausschließlich von Frauen geführten, in Teilen emotionalen Debatte war das Bemühen von CDU und Grünen erkennbar, diesen Dissens zwar nicht zu verschweigen, aber pragmatisch damit umzugehen.

Beleg dafür die Rede von Sozialstaatssekretärin Ute Leidig (Grüne). Sie wies ausführlich auf die Situation beim Schwangerschaftsabbruch in Baden-Württemberg und das Netz von Beratungsstellen hin und nannte als zentrales Problem des Paragrafen 219a "die Verunsicherung und Abschreckung der Ärzte". Die Bewertung der SPD, dass es einen akuten Notstand bei Abtreibungsmöglichkeiten im Land gebe, könne man nicht teilen. Aber man beobachte die Entwicklung. "Als Land stehen wir in der Verantwortung, ausreichend Behandlungsangebote bereitzustellen", so Leidig.

Es kam aber kein bewertendes Wort zur anstehenden Entscheidung der Berliner Koalition über ihre Lippen. Als SPD-Fraktionsgeschäftsführer Sascha Binder nachfragte, ob denn die Landesregierung die Streichung begrüße, lautete die Antwort: "Diese Frage werden wir beantworten, wenn die Entscheidung gefallen ist". Auch CDU-Generalsekretärin Isabell Huber betonte im Parlament: "Wenn die Neulösung kommen wird, werden wir sie konstruktiv mit unserem Koalitionspartner umsetzen."

Für die SPD wies die Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke darauf hin, dass sich "die Versorgungssituation immer weiter verschlechtert hat". Nur noch 61 Ärzte und Ärztinnen im Land seien bereit, Schwangerschaftsabbrüche zu vollziehen, laut Bundesärztekammer böten 13 Arztpraxen im Land Abtreibungen an. "Ärzte und Ärztinnen werden durch den Paragrafen 219a kriminalisiert", so die Sozialdemokratin. Der Verzicht auf die Strafbewehrung an dieser Stelle sei mit dem Schutz ungeborenen Lebens vereinbar.

Ähnlich sah es die Grünen-Abgeordnete Stefanie Seemann: "Das Werbeverbot ist de facto ein Informationsverbot. Als Werbung gilt schon eine Aufklärung über unterschiedliche Methoden des Schwangerschaftsabbruchs." Es sei auch Teil des Selbststimmungsrechts, dass sich Frauen frei informieren können.

Die FDP-Abgeordnete Alena Trauschel erinnerte an die Nöte einer Frau, die Opfer einer Vergewaltigung geworden ist und nun abtreiben wolle. Nachdem das Ob einer Abtreibung geklärt sei, gehe es um das Wo und Wie. "Doch diese Information wird der Frau verwehrt. Diese Gesetzeslage ist unerträglich". Der Staat verwehre eine sachliche Information.

Gegen die Streichung des Paragrafen argumentierte die CDU-Abgeordnete Huber"Es gibt die Beratungslösung, ein Schwangerschaftsabbruch ist danach möglich." Das bewährte System führe doch dazu, Frauen zu helfen. "Für mehr Beratungsverbote brauchen wir nicht die Streichung des Paragrafen", betonte die Christdemokratin. Das Gesetz sichere die "Abgrenzung von Beratung und reiner Werbung".