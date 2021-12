Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Die Silvesternacht wird auch 2021 "anders" werden – die Pandemie verhindert erneut allzu ausgelassene Partys zum Jahreswechsel. Aber was genau sind die aktuell geltenden Regeln? Ein Überblick:

Wie viele Gäste dürfen zur Party kommen? Weiterhin gelten in Baden-Württemberg (wie auch bundesweit) Kontaktbeschränkungen. In der aktuell gültigen "Alarmstufe II" dürfen bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen höchstens zehn Personen zusammenkommen. Unter freiem Himmel sind höchstens 50 Personen zulässig.

Gelten für Ungeimpfte nicht deutlich strengere Regeln? Richtig. Die Regel verlangen zwar auch dann nicht ein einsames "Dinner for One" – aber allzuviel Besuch dürfen Ungeimpfte nicht empfangen. Sobald eine nicht-immunisierte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, sind nur noch die Angehörigen eines Haushalts sowie zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig. Wichtig hierbei: Auch Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Werden auch Kinder mitgezählt? Erst ab einem bestimmten Alter. Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt – ab 14 aber schon.

Gibt es auch Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum? Ja. In der Silvesternacht, genauer gesagt ab 15 Uhr am 31. Dezember bis um 9. Uhr am ersten Januar dürfen die Kommunen für bestimmte Bereiche "das Verweilen von Gruppen von mehr als zehn Personen" untersagen.

Was besagte nochmal die Regel beim Böllerverbot? Auch hier können örtlich Bereiche bestimmt werden, in denen das Abbrennen "pyrotechnischer Gegenstände" – also von Böllern oder Raketen – verboten wird.

Gilt das auch für mein Privatgrundstück? Nein, für ein Böllerverbot im eigenen Garten fehlt die Rechtsgrundlage. Allerdings: Verkauft werden darf Feuerwerk in Deutschland auch in diesem Jahr nicht, eigentlich sollte also kaum noch Pyrotechnik in Privatbesitz sein. Wer sich im Ausland mit Feuerwerk versorgte (was durchaus legal sein kann), sollte aber bedenken: Grundgedanke des Böllerverbots ist es, durch mögliche Verletzungen das Gesundheitssystem nicht zusätzlich zu belasten. Gerade illegal verkauftes Feuerwerk gilt als besonders riskant.

Was gilt beim Alkoholkonsum? Auch hier sind die Kommunen gefragt: Sie können in der "Alarmstufe II" den Konsum auf Plätzen und öffentlich zugänglichen Orten untersagen.

Was gilt denn für die Gastronomie? Theoretisch können Restaurants oder Kneipen unter bestimmten Bedingungen öffnen – beispielsweise gilt dann die 2G-plus-Regel, wonach auch Geimpfte noch einen aktuellen Schnelltest vorlegen müssen. Ausnahmen gibt es für Geboosterte bzw. bis zu drei Monate nach der Zweitimpfung.

Aber es gilt doch eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr für die Gastronomie? Eigentlich ja – aber in der Silvesternacht wird diese gelockert. Einmalig gilt diese dann erst zwischen 1 und 5 Uhr nachts.

Und was ist mit Ausgangssperren? Die gab es noch beim Jahreswechsel 2020/21, in diesem Jahr allerdings nicht mehr. Jeder darfs sich also auch nachts frei bewegen. Zwar sieht die Landes-Verordnung für "Hotspots" entsprechende Einschränkungen für Ungeimpfte vor – zuletzt lagen jedoch alle Kreise über dem entsprechenden Grenzwert von 500.