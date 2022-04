Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Erstmals seit drei Jahren gehen die Diäten der Landtagsabgeordneten wieder nach oben und dies in einem geräuschlosen Verfahren. Die letzte Erhöhung erfolgte 2019. Diätenerhöhungen haben zwar auch im Stuttgarter Landtag immer mal wieder das Potenzial für parteipolitischen Streit. Doch seit 2005 gibt es ein statistisches Verfahren, das die Diäten an die Entwicklung der Gehälter in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst koppelt und dies auf Grundlage des Datenmaterials des Statistischen Landesamts.

Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Verzichts auf eine Erhöhung – was in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu parteipolitischem Streit geführt hat. Unstrittig war der Verzicht aber im Corona-Jahr 2020. Aufgrund der Pandemie hatte der Landtag nach einem Antrag von Grünen, CDU, SPD und FDP die Anpassung der Diäten 2020 ausgesetzt – es gab eine Nullrunde. 2021 waren die Diäten wegen ihrer Bindung an die allgemeine Gehaltsentwicklung sogar gesunken – und zwar um 2,9 Prozent. 2009 hatte es schon einmal einen Rückgang gegeben, damals wegen der Auswirkungen der Finanzkrise.

Doch zum 1. Juli 2022 gibt es nun mehr Geld für die 154 Abgeordneten des Stuttgarter Landtags. Nach Angaben der Landtagsverwaltung erhöht sich entsprechend dieser Bemessungsmethode die steuerpflichtige Grundentschädigung für die Parlamentarier um 3,8 Prozent auf 8275 Euro (plus 303 Euro). Außerdem werden die Kostenpauschale um drei Prozent auf 2371 Euro erhöht (plus 69 Euro) und der Vorsorgebeitrag für die eigenständige Altersvorsorge um 0,7 Prozent verringert auf 1900 Euro (minus 13 Euro).

Speziell der Teilaspekt der Altersversorgung hatte den Landtag vor Jahren hart an den Rand einer Vertrauenskrise gebracht. 2017 wollte der Landtag eine Möglichkeit schaffen, wie neu gewählte Abgeordnete ebenfalls in den Genuss einer damaligen relativ großzügigen Alterspension kommen könnten. Nach einem öffentlichen Aufschrei korrigierte der Landtag seine Pläne. Ein Bürgerforum und eine eingesetzte Fachkommission präsentierten nach intensiver Debatte dem Landtag neue Konzepte.

Daraus folgerte dann eine Gesetzesreform 2019 mit dem Beitritt des Landtags zum bestehenden Versorgungswerk für die Abgeordneten der Landtage von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Seither fließt ein Großteil dieses Vorsorgebeitrags – der Grundbetrag ist festgelegt und es gibt eine Obergrenze – in dieses Versorgungswerk. Verpflichtend für die ab 2021 neu gewählten Abgeordneten. Für die bereits länger amtierenden Abgeordneten gibt es Übergangsregelungen bis 2031. Abgeordnete, die hauptamtliche Mitglieder der Landesregierung oder politische Staatssekretäre sind, erhalten keinen Vorsorgebeitrag.

Bemessungszeitraum für die aktuelle Anpassung war nun das Jahr 2021. Für die Grundentschädigung teilt das Statistische Landesamt die Veränderung des sogenannten Nominallohnindex für Baden-Württemberg mit, der die Einkommensentwicklung in Baden-Württemberg abbildet. Für die Kostenpauschale ermittelt die Behörde den Wert anhand der Entwicklung des Verbraucherpreisindex, während sich der Vorsorgebeitrag an der Entwicklung des Höchstbeitrags zur allgemeinen Rentenversicherung ausrichtet.