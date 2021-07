Von Armin Guzy

Bad Wimpfen. Auf das Panorama-Dampfbad mit Sternenhimmel und die neuen, einladenden Wärmekabinen müssen die Besucher zwar Corona-bedingt noch etwas warten, einem entspannten Bad in 32 Grad warmer Bad Wimpfener Sole steht seit diesem Samstag aber nichts mehr entgegen: Mit der offiziellen Eröffnung im kleinen Kreis geladener Gäste hat die Stadt am Freitag eine nervenzehrende Dauerbaustelle ad acta gelegt und bietet nun Einheimischen wie Kurgästen wieder eine Ruhe- und Wohlfühloase, die, wie Bürgermeister Claus Brechter weiß, von vielen "lange herbeigesehnt" wurde.

Aber auch Brechter und Solebad-Geschäftsführer Alexander Kempf, zugleich Stadtkämmerer, sind heilfroh, dass der Umbau nicht noch länger gedauert hat und nicht noch teurer wurde. So muss die Stadtkasse lediglich die Preissteigerung aus den Anfängen der Baustoffkrise ausgleichen; hätte die Sanierung noch weitere Monate gedauert, wäre wohl erneut eine Kostendebatte im Gemeinderat fällig gewesen. Dennoch: Aus den ursprünglich vorgesehenen 4,7 Millionen Euro und einer Sanierungszeit von einem Jahr sind am Ende 8,7 Millionen und zwei Jahre geworden. Die Stadt musste sich dafür mit weiteren sechs Millionen Euro verschulden und eine Million direkt aus der Stadtkasse nehmen. Fast 1,5 Millionen Euro Fördermittel vom Land dämpfen die Belastung allerdings etwas.

An der enormen Bedeutung des Bades und seiner Sanierung wurde zu keinem Zeitpunkt gerüttelt. Lediglich die Frage, ob ein Abriss und Neubau nicht günstiger wäre, hatte den Gemeinderat beschäftigt. Andreas Ditschuneit von den 4a-Architekten aus Stuttgart betonte nun bei der Wiedereröffnung, die Sanierung sei aus seiner Sicht richtig gewesen: "Das Solebad hat eine Geschichte und ist ein vertrauter Ort für viele Menschen."

Daher habe man die charakteristische Gebäudestruktur aus den 1960er- und 70er-Jahren lediglich vom Grundriss her neu geordnet und dem Gesamtgebäude eine neue Atmosphäre und durch den Einbau neuer Materialien auch eine neue Wertigkeit gegeben. Das, was die Gäste hier suchen und dafür teilweise sogar aus Stuttgart anreisen – nämlich Ruhe und Entspannung in einem übersichtlichen Bad mit der vielgelobten Bad Wimpfener Sole –, ist dabei in vielen Bereichen verbessert worden, beispielsweise durch eine moderne Abflusstechnik, die den Geräuschpegel im Innenbereich erheblich verringert. Aber auch das Außenbecken und die Grünanlage wurden grundlegend erneuert, und im Ruheraum wartet eine von hinten beleuchtete Salzsteinwand auf die Besucher.

Ditschuneit, Brechter und Kempf ließen in ihren Beiträgen nicht unerwähnt, wie angegriffen das mehr als 40 Jahre alte Bad vor der grundhaften Sanierung war. "Das war von Anfang an eine anspruchsvolle und komplexe Baustelle", sagte Brechter, und Architekt Ditschuneit nannte das Gesamtensemble "alt und abgenutzt": Die Betonkonstruktion, die der Sole ausgesetzt war, zeigte starke Schäden, und die Anlagentechnik war längst nicht mehr auf dem Stand der Zeit.

Dank neuer Dämmung und der Energieversorgung über Biogasanlage und Blockheizkraftwerk "haben wir nun aber ein wirklich umweltfreundliches Bad", freute sich Geschäftsführer Kempf, bevor es für die Gäste bei einer Führung über Wendeltreppe und schmale Durchlässe hinab in den Keller zum Herz der Anlage ging. Einer von ihnen, Bad Rappenaus Oberbürgermeister Sebastian Frei, war dabei ganz besonders aufmerksam. Die Nachbarkurstadt steht bekanntlich mit ihrem maroden Solebad derzeit ebenfalls vor einer richtungweisenden Entscheidung über Sanierung oder aber Abriss und Neubau. Und über 8,7 Millionen Euro dafür wäre Frei wohl überglücklich: In Bad Rappenau spricht man von 20 bis 30 Millionen für einen Neubau.

Dass beide Städte als Heilbäder in einer "Schicksalsgemeinschaft" verbunden sind, wie Bürgermeister Brechter sagte, stärkt dabei zwar das Verständnis füreinander, ändert aber nichts an den Kosten, mit denen beide Städte für ihre Kur-Einrichtungen kämpfen, die gleichwohl für beide von essenzieller Bedeutung sind.